আজি দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ’ব ৷ তাৰ ভিতৰত অন্যতম উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন (UP Election 2022) ৷ উত্তৰ প্ৰদেশত 403 খন আসনত সাতটাকৈ পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ভোটগ্ৰহণ ৷ জানো আহক উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সবিশেষ ৷

পৰেশ বৰুৱাই নিজে স্বাক্ষৰ কৰি সংবাদ মাধ্যমলৈ পঠিয়াইছে বিবৃতি । এই বিবৃতিটোত প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু চুক্তিভংগৰ অভিযোগত আলফা (স্বা)ই অভিযুক্ত কৰিছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডক (ULFA I blames OIL for breaking promise) । সবিশেষ জানো আহক ৷

উত্তৰ প্ৰদেশত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া (UP assembly election vote counting) অব্যাহত আছে । ইয়াৰ মাজতে বিজেপি আৰু সমাজবাদী পাৰ্টিৰ সমৰ্থকৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাত । ঘটনাত আৰক্ষীসহ কেইবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত ।

বিজেপিৰ দখলত মাজুলী ৷ চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ হৰুৱাই বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিলে ভূৱন গামে (Bhuban Gam wins Majuli by election) ৷ 41,530 টা ভোটৰ বিনিময়ত বিজেপি প্ৰাৰ্থী গামে পৰাজিত কৰে নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীক ৷

উত্তৰ প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ডকে ধৰি পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভোটগণনা অব্যাহত ৷ ভোটগণনাৰ মাজতে নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী তথা সমৰ্থকসকললৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ এক বৃহৎ সকাহ ৷ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছত বাহিৰ কৰিবলগীয়া ৰেলী, সমদলৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বে জাৰি কৰা সকলো নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ (election commission lifts ban on victory processions) ৷

আজি উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ দিন । চোৰাংচোৱাৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত ৰাজ্যখনৰ 17 খন জিলাত ফলাফল ঘোষণাৰ অন্তত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে (alert regarding violence in UP) ৷ বিশেষকৈ পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেইবাখনো জিলাত এনেধৰণৰ বিক্ষিপ্তমূলক ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক ৷ যাৰ ভিতৰত আছে কানপুৰ, আজমগড় আদি ।

কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ দিল্লীলৈ ঢাপলি মেলিছে আজমলসহ তিনি নেতা (AIUDF to reach out to Sonia Gandhi) ৷ লক্ষ্য ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন ৷

উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচন 2022 (UP Assembly Election 2022) ৰ ভোটগণনা অব্যাহত । শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, উত্তৰ প্ৰদেশত 266 খন আসনত বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৷ তাৰ পিছতে দ্বিতীয় স্থানত আছে সমাজবাদী পাৰ্টী চমুকৈ চপা ৷ দলটোৱে 126 খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ বিএছপিয়ে 3 খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৷

উত্তৰাখণ্ড লালকুয়ান সমষ্টিৰ পৰা পৰাস্ত কংগ্ৰেছ নেতা তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হৰিশ সিং ৰাৱট(Harish Rawat lost from Lalkuan assembly) । সমষ্টিটোৰ পৰা 14,000 তকৈও অধিক ভোটত পৰাজিত হয় কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী ৷

ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে 5 ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা (Punjab Election Results 2022) ৷ পঞ্জাৱত 117 খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়াইছে 1304 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ৷ ইতিমধ্যে পঞ্জাৱৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম আহি পৰিছে ইটিভি ভাৰতৰ হাতত ৷