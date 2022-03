অপাৰেচন গঙ্গাৰ অধীনত অব্যাহত ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা । ইজনৰ পাছত সিজনকৈ ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ অসমৰ শিক্ষাৰ্থীও উভতি আহিছে স্ব-ভূমিলৈ ।

চৰণে নাজানে মৰণৰ ঠাই । মৃত্যু কাৰ কেতিয়া ক'ত হ'ব সেয়া কোনেও নাজানে । তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হ'ল গোলাঘাটত ।

মাজুলী ফেৰী ঘাটত পুনৰ অঘটন (Accident in Nimatighat)।

নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘা কৰি ২০১৯ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা তেতিয়াৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা চেটেলাইট নিউজ চেনেলক সাক্ষাৎকাৰ দিয়া সন্দৰ্ভত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে দাখিল কৰা অভিযোগৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচন আয়োগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ (Case Against Assam CM) ।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনৰ পৰা মঙলবাৰে নিশা ৰঙিয়া পালেহি মণিষা ৱাহিদ (Student from Ukraine reached home in Rangia)। সুদীৰ্ঘ ২২ ঘন্টা ধৰি হাংগেৰী হৈ ভাৰতলৈ আহিছিল মণিষা । মণিষা নিজ গৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মণিষাৰ পৰিয়ালবৰ্গ ।

চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ বাবে ডিচেম্বৰ মাহত ইউক্ৰেইনলৈ গৈছিল মনোজ । বিগত তিনিমাহ অধ্যয়নত ব্যস্ত থকাৰ মাজতে আহিল ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ দুখবৰটো ৷ যাৰবাবে এতিয়া ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ হৈ আছে মনোজ ৷

বৰপেটাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চোৰৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত থকাৰ সময়তে এইবাৰ চোৰৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিছে সত্ৰ তথা নামঘৰ । একেদিনাই বৰপেটা চহৰৰ দুখনকৈ সত্ৰত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাক লৈ চহৰখনত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ ।

অৱশেষত উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পৰিছে ৷ ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ ভয়াৱহ যুদ্ধৰ মাজতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে তেজপুৰ প্ৰতীক্ষা গগৈ (A student from Ukraine arrives at his home in Tezpur) । তেজপুৰ প্ৰতীক্ষা গগৈৰ বাসগৃহত বৰ্তমান বৈছে আনন্দৰ বন্যা ৷

‘অপাৰেচন গংগা'ৰ অধীনত সংঘৰ্ষগ্ৰস্ত ইউক্ৰেইনৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰে বিশেষ বিমানেৰে উদ্ধাৰ কৰি আনিছে বহু ভাৰতীয়ক(Indian Air Force joins aircraft) ৷

ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ অব্যাহত আছে । সমগ্ৰ বিশ্ববাসী উদ্বিগ্ন হৈ থকাৰ মাজতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে (PM Modi hold talks with French President) । ইউক্ৰেইনৰ পৰিস্থিতিক লৈ দুয়োগৰাকী নেতাই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।