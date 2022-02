অসম সাহিত্য সভাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা । এবছৰলৈ বৃদ্ধি অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানৰ সমিতিৰ কাৰ্যকাল । সময়মতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰা সমিতিয়ে এবছৰলৈ পিছুৱালে নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশন (Narayanpur convention of Asam Sahitya Sabha adjourned)। সাহিত্য সভাৰ জিলা সমিতিসমূহো বাহাল থাকিব ।

পুনৰ বিৰ্কতত বাঘবৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী ৷ এইবাৰ বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমি বেদখল উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে বাঘবৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ স্থিতিৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে মইনবড়ী সত্ৰৰ (Moinbari satra commitees reaction on Sherman Ali controversial remarks ) পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক অপূৰ্ব অধিকাৰী৷ "আমি কোনো ভাবুকিক ভয় নকৰো, অসমৰ 926 খন সত্ৰৰ সকলো ভূমিৰ বেদখল উচ্ছেদ হ’বই লাগিব" এই বুলি সংবাদমাধ্যমৰ আগত মন্তব্য আগবঢ়ায় সম্পাদকগৰাকীয়ে ৷

প্ৰৱঞ্চনাই নহয়, বহু অপৰাধৰ গোচৰ আছে মৃদুপৱন নেওগৰ বিৰুদ্ধ (Fraudster Mridupaban Neog)। মৃদুপৱন নেওগক বিচাৰি অব্যাহত নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান । শিৱসাগৰৰ আমগুৰিৰ পৰা আটক মৃদুপৱনৰ দুই সহযোগীক । মৃদুপৱন নেওগৰ দুই সহযোগী ৰক্তিম গগৈ আৰু অভিজিৎ গগৈক আটক কৰি সোধ পোছ আৰম্ভ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে । নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই । নগাঁও আৰক্ষীৰ পৰা মৃদুপৱন নেওগ সাৰি যাব নোৱাৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই । আৰক্ষীক সহযোগ কৰিবলৈ মৃদুপৱন নেওগক আহ্বান জনাইছে আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই ।

অৱশেষত নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে নামবৰ দৈগ্ৰোং বনাঞ্চলত(Nambor Doigrung Wildlife Sanctuary) অসুস্থ হৈ থকা দঁতাল হাতীটোৱে । বিগত তিনিদিন ধৰি অসুস্থ হৈ পৰি আছিল বন্যহস্তীটো(Elephant Fight To Survive at Golaghat) । ডি হাইড্ৰেছন (Dehydration) আৰু খাদ্যৰ অভাৱত বন্যহস্তীটোৱে মৃত্যুৰ যন্ত্ৰণাত ভুগি আছিল । নিশা বন বিভাগৰ লোকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছিল হস্তীটোক । বৰ্তমান হস্তীটোৰ দাঁত কাটি শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ ২ নং কেছেৰুগুৰী গাঁৱৰ হীৰেন কোঁ‌চৰ পৰিয়ালত এতিয়া হাহাকাৰ । চাৰিদিনে সন্ধান নাই অৰুণাচলৰ পৰা এন এছ চি এনে অপহৰণ কৰি নিয়া হীৰেন কোঁচৰ(NSCN kidnapped Assam boy) ৷ পুত্ৰক সুস্থ শৰীৰে ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠোৱাৰ আহ্বান মাতৃৰ ৷

বৰপেটাৰ জনীয়াৰ ৰূপাকুছি গাঁৱত ঠিকাদাৰে নিজৰ ইচ্ছামতে একাংশ কৃষকৰ ম্যাদিপট্টা থকা মাটিৰ ওপৰেদি মথাউৰি পুনৰ নিৰ্মাণৰ(Embarkment constructed over Farmers Land) কাম কৰা বুলি অভিযোগ তুলি নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰি দিয়ে ৷

বোকাজান মহকুমাৰ দুঠাইত দুটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ (Deadbody found in Boakajan) ৷ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছিল ইয়াৰে এজনৰ ৷

নদীবান্ধৰ কু-প্ৰভাৱ ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত পৰিলক্ষিত হৈছে । অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ (Water level of brahmaputra river went down)। ধুবুৰীত নদীৰ জলস্তৰ হ্ৰাস হোৱাৰ ফলত নাও,জাহাজ আদিৰ চলাচল বন্ধ । বাংলাদেশৰ পৰা অহা শিল কঢ়িওৱা অৰ্ধশতাধিক জাহাজো আবদ্ধ হৈ আছে জিলাখনৰ ভিন্ন স্থানত (Bangladeshi ship stuck in Dhubri)। প্ৰচণ্ড শীতৰ বাবে বাংলাদেশৰ জাহাজৰ কৰ্মচাৰীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।

প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হ’বলগীয়া হ’ল বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া বশিষ্ঠ শৰ্মা (Satriya exponent Basistha Dev Sarma at Police station) ৷ বিধায়ক শ্বেৰমান আলিৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিবলৈ বুঢ়া সত্ৰাধিকাৰগৰাকী বৃহস্পতিবাৰে উপস্থিত হ’ল বৰপেটাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত ৷ থানাত উপস্থিত হ’বলগীয়া হৈ দুখ প্ৰকাশ কৰে বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীয়ে ৷

বৰ্তমান ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ সবাটোকৈ শক্তিশালী ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হোৱা তথা দেশৰ ৰাজনীতিৰো অন্য এক উদিত সূৰ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ এখন বহু চৰ্চিত বৈঠক (Famous meeting of Raga and Himanta ) ৷ পুনৰ চৰ্চাত আহিছে এই পুৰণি বৈঠক ৷ পঢ়ো আহক এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷