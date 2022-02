যিকোনো বিপদ বা জৰুৰীকালীন সময়ৰ বাবে মহানগৰ আৰক্ষীৰ বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি (Guwahati Police release two helpline numbers) ৷

জানুৱাৰী মাহত ভাৰতত জিএছটি সংগ্ৰহে অভিলেখ গঢ়িলে (Record collection of GST in the country)। জানুৱাৰীত জিএছটি সংগ্ৰহ হৈছে ১.৪০ লাখ কোটি টকা । কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ মতে জিএছটি ব্যৱস্থাত যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে যদিও বহু প্ৰত্যাহ্বান এতিয়াও আছে ।

বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে দিল্লীত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । কেবিনেটে বাজেটত অনুমোদন জনায় (Union Cabinet approves Budget 2022-23)। বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰীসহ আন আন মন্ত্ৰীসকল উপস্থিত । বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰপতিকো সাক্ষাৎ কৰে বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে (#NirmalaSitharaman) ।

২০২২-২৩ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত ব্যক্তিগত আয়কৰৰ ক্ষেত্ৰত নহ’ল কোনোধৰণৰ সাল-সলনি (No change in personal income tax rates in Budget)৷ অপ্ৰত্যাশিতভাৱেই আয়ৰ উচ্ছসীমাৰো নহ’ল পৰিৱৰ্তন ৷ ব্য়ক্তিগত আয়কৰ প্ৰদানৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত আন আন আয়ৰ পৰিমানসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো নকৰিলে কোনো সালসলনি (#incometax) ।

১,০০০ লাখ মেট্ৰিক টন ধান সংগ্ৰহ কৰা হ’ব ১ কোটিতকৈও অধিক কৃষকৰ পৰা ৷ নিম্নতম সমৰ্থন মূল্যৰ ২.৩৭ লাখ কোটি টকা পোনপটীয়াভাৱে কৃষকসকলৰ একাউন্টত দিয়া হ’ব ৷ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে(#NirmalaSitharaman) বাজেট দাখিল কৰি ক’লে এনেদৰে (#Budget2022) ৷ কৃষিখণ্ডৰ বাবে আৰু কি কি নতুন খবৰ আনিলে কেন্দ্ৰীয় বাজেটে...

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন (CM Himanta Biswa Sarma birthday)। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাইছে শুভেচ্ছা (#HBDHimantaBiswa) । মাজুলীৰ পৰা ৪৭ গৰাকী বৈষ্ণৱে মুখ্যমন্ত্ৰীক শুভেচ্ছা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা কৰিলে ।

চৰম দোধোৰ-মোধোৰত পৰিছে বিজেপি তথা আৰএছএছ । ৰাজ্যত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইদৰে এতিয়া দোধোৰ-মোধোৰ অৱস্থা হৈছে বিজেপি তথা আৰএছএছৰ ( Implementation of CAA in assam) ৷

প্ৰেমিকৰ প্ৰতাৰণাৰ সমুখীন হৈ আৰক্ষীৰ সহায় বিচাৰিছে প্ৰেমিকাই (Girl filed FIR against boyfriend) ৷ ঘৰলৈ মাতি আনি প্ৰেমিকে দেখুৱালে অন্য ৰূপ ৷

ডিব্ৰুগড়ত উত্তৰ-পূৱৰ শক্তি খণ্ড উন্নতিকৰণ প্ৰকল্প(NERPSIP)ৰ অধীনত তথা ৱৰ্ল্ড বেংকৰ অনুদানেৰে নিৰ্মিত এম. ভি. এ. চৌকিডিঙ্গীত অৱস্থিত উপ-কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ ৷

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ জৰিয়তে ৰাজ্যত কেতবোৰ আঁচনিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও এইবোৰে মানুহক চুব পৰা নাই। ৰাজ্যৰ সমাজ কল্যাণৰ কেতবোৰ আঁচনি ৰূপায়ণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ২০২০-২১ চনৰ বাবে নিদিষ্ট ধন মুকলি কৰি দিছে যদিও ৰাজ্য চৰকাৰে ধন ব্যয় কৰিব পৰা নাই (Assam government being unable to spend funds by central ) । যাৰ বাবে বহু অভিলাষী আঁচনিবোৰ ৰূপায়ণ হোৱা নাই ৷