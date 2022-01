হকী খেলুৱৈ মোজাম্মিল অতি পিচপৰা অঞ্চলৰ দৰিদ্ৰতাৰে সৈতে যুঁজি ভাৰতীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হকী জগতত নিজৰ সৱল উপস্থিতিৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (Assams Muzammil Haque shines in international event of hockey) ৷ দৰিদ্ৰতা আৰু সীমিত সুবিধাৰ মাজতেই মোজাম্মিলে হকীৰ ষ্টিকৰ যাদুৰে সকলো বাধাৰ প্ৰাচীৰ নেওচি পিতৃৰ কান্ধত হাত থৈ আগবাঢ়িছে প্ৰতিষ্ঠাৰ দৌৰত ৷

ডিমাপুৰত অসম-নাগালেণ্ডৰ মাজত স্বাক্ষৰিত চুক্তিক গুৰুত্বহীন কৰি মৰিয়নিৰ দিচৈভেলীত বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে নগা দুৰ্বৃত্তৰ দপদপনি। খৰি আনিবলৈ যোৱা লোকক গুলিয়াই মৰাৰ ভাবুকি নগা দুৰ্বৃত্তৰ (Naga miscreants threaten to shoot people of Disoi Valley)৷

মাজনিশা সম্পন্ন হ'ল কীৰ্তিকমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰৰ তদন্তৰ শুনানি (Public hearing on Kirtikamla Bora enconter)। নিশা অভিযুক্ত আৰক্ষী প্ৰদীপ বনিয়াক দীঘলীয়া জেৰা তদন্তকাৰী বিষয়াৰ। গ্ৰহণ কৰিলে বহুকেইজন প্ৰত্যক্ষদর্শীৰ সাক্ষ্য। অপেক্ষা এতিয়া তদন্তৰ প্ৰতিবেদনলৈ।

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম আৰু তৃতীয় চেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা স্থগিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে (Gauhati University post graduate exam postponed)। স্নাতকোত্তৰৰ চেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাৰ পুনৰ নিৰ্দ্ধাৰিত সময়সূচী পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰকাশ কৰা হ'ব বুলি জাননীৰ জৰিয়তে জনোৱা হৈছে ৷ শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনিক ভৱনৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে ।

অহা ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কেন্দ্ৰীয় বাজেট অধিৱেশন (Budget Session of the Parliament) । তাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যসভা সচিবালয়ে সদস্যসকলৰ বাবে এক আচৰণ বিধি প্ৰকাশ কৰিছে (Rajya Sabha releases Code of Conduct for members)। যোৱা অধিৱেশনৰ সময়ত শাসকীয় আৰু বিৰোধীৰ মাজত তীব্ৰ বাক-বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছিল । আনকি অধ্যক্ষ নাইডুৱে শীতকালীন অধিৱেশনত ৰাজ্যসভাৰ ১২ গৰাকীকৈ বিৰোধী সদস্যক নিলম্বিত কৰিছিল ।

আৰক্ষী থানাত দুজন ড্ৰাগছ্ ব্যৱসায়ীৰ মাজত দুৰ্বাদল কাজিয়া । এজনে আনজনৰ ওপৰত জাপিছে দোষ । হেণ্ডকাফ খুলি দিয়াৰো দাবী ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ ৷ এই দৃশ্য বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষী থানাত । বাইহাটা আৰক্ষীয়ে এক গোপন সুত্ৰৰ পম খেদি সুতাৰগাঁৱৰ পৰা দুজন ড্ৰাগছ্ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰাৰ লগতে প্ৰায় ৭.৩২ গ্ৰাম নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰে । লগতে বিক্ৰীৰ বাবে সাজুু কৰি ৰখা ৬৯ টা কন্টেইনাৰ, দুটা চিৰিঞ্জ, নগদ ১৫ হাজাৰ টকা, কিছু ৰে’লৰ টিকটৰ লগতে এটিএম কাৰ্ড জব্দ কৰে । ড্ৰাগছ্ সৰবৰাহকাৰী দুজনে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা ড্ৰাগছ্ আনি বাইহাটা চাৰিআলি অঞ্চলত বিক্ৰী কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে আৰক্ষীয়ে । ধৃত ড্ৰাগছ্ বেপৰী দুজন জাকিৰ আলী আৰু ইছলাম আলী (Drugs peddler arrested at Baihata Chariali)।

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ক’ৰণাৰ সংক্ৰমণ (Covid 19 cases increasing in Assam) ৷ অসমত শুকুৰবাৰে 41,134 গৰাকী লোকৰ ক’ভিড পৰীক্ষণ কৰা হয় আৰু ইয়াৰে 2,861 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰে ক’ভিডৰ অৱস্থিতি ৷ বৰ্তমান পজিটিভ কেচৰ হাৰ হৈছে 6.96% ৷

লখিমপুৰৰ এটা পথৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ৰঙা নদীৰ বুকুত বালিৰে বান্ধ সজাক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ । প্ৰায় 29 কোটি টকা ব্যয়েৰে বালি আৰু বালিৰ বস্তাৰে সংহাৰী ৰঙানদীক ভেটাৰ চেষ্টা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ (NHAI tries to prevent flow of Ranga river) ৷

বহু প্ৰত্যাশিত যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী দলং নিৰ্মাণৰ কাম (Construction of Jorhat Majuli bridge) ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে । দলং নিৰ্মাণৰ বাবে ইতিমধ্যে মাজুলীৰ সমান্তৰালভাৱে যোৰহাট জিলাৰ হাতীশালটো দলং নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যন্ত্ৰাংশকে ধৰি অন্যান্য সামগ্ৰী আদি মজুত কৰি আৰম্ভ কৰা হৈছে দলঙৰ কাম । মাজুলী-যোৰহাট সংযোগী এই দলঙে বহু আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিলেও কিন্তু একাংশ লোকৰ জীৱনলৈ অমানিশা কঢ়িয়াই আনিছে ।

নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ খটখটীত আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ অভিযানত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী(Drugs Seized at Karbi Anglong) ৷