অসমৰ কংস মামাই যুৱকসকলক চাকৰি দিম বুলি কৈ নিদিলে ৷ বুলেট দিম বুলি কৈ আঁঠুৰ তলত বুলেট দিলে যুৱকক ৷ মামা হিচাপে পৰিচিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিষয়ে এনেদৰে ক’লে অসম ৰাজ্যিক যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্তই (APYC leader Ankita Dutta on Cm Himanta Biswa Sarma) ৷

পুনৰ শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ব ৰাজ্য । ১ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব টেট উত্তীৰ্ণ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলে (Primary TET teacher to protest in Assam)। তেওঁলোকৰ দাবী মানি নল'লে অনাগত দিনত ভয়ংকৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ ।

এইবাৰ অইলত গাড়ী নিবিদাৰ নামত ব্যাপক কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ (Alleged scam in OIL bid) । অভিযোগত নাম সাঙোৰ খাইছে অইল ইণ্ডিয়াৰ লজিষ্টিক বিভাগৰ (scam allegation against OIL)। কমিছনৰ লোভত SML কোম্পানীক নিবিদা দিয়াৰ অভিযোগ আন কোম্পেনীৰ।

মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এটা ঘটনা ৷ ডাইনীৰ সন্দেহত হত্যাৰ চেষ্টা এজন বৃদ্ধক (Mob tried to kill elderly man suspicion of witch) ৷ এগৰাকী বোৱাৰীৰ অসুস্থতাৰ বাবে এজন বৃদ্ধক জগৰীয়া কৰি সজোৱা হ’ল ডাইনী ৷ নিশা শোৱাপাটীৰ পৰা উঠাই আনি নিৰ্মম অত্যাচাৰ বৃদ্ধক ৷ পঢ়ক সবিশেষ...

সত্ৰনগৰী বৰপেটাক ৰেলপথ আৰু চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে সংযোগ কৰাৰ দাবীত বৰপেটা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ ২৬ ঘন্টীয়া অনশন (AASU set on hunger strike in Barpeta)৷ মঙলবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা ২৬ জানুৱাৰীৰ পুৱা ৯ বজালৈ ২৬ ঘন্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব ৷

"কংগ্ৰেছ দলৰ অৱস্থা বৰ্তমান অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে । ঠেঙাল পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতালৈকে নাহিল দলটো" সোমবাৰে উত্তৰ লখিমপুৰত অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই এইদৰে মন্তব্য কৰে (BJP State President Bhabesh Kalita criticizes Congress) ৷

মহানগৰীত পদপথ, পদদলং, উৰণীসেতু আৰু পথবিভাজক নিৰ্মাণ কৰি আছে যদিও মহানগৰীৰ যান-জঁটৰ সমস্যা (Traffic problems in Guwahati) সমাধানৰ বাবে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই । গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণে ‘কম্প্ৰিহেনছিভ ম’বিলিটী প্লেন’ চমুকৈ চি এম পি নামেৰে গুৱাহাটীৰ যান-বাহন আৰু ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ বাবে এই পৰিকল্পনা যুগুতকৰণৰ লক্ষ্য লৈছিল ৷ এই সন্দৰ্ভত নিবিদাও আহ্বান কৰা হৈছিল যদিও পিছত সকলো স্তব্ধ হৈ পৰিল ।

গৰুৰ চোৰাং বেপাৰ কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল বিজেপি নেতা চত্ৰধৰ গগৈ (BJP leader arrested in Sivasagar)৷ গেৰুৱা বসন পিন্ধি গো-সুৰক্ষা আইনক ভৰিৰে মোহাৰি পেলোৱা চত্ৰধৰ চোৰাং গৰুৰ বৃহৎ চিণ্ডিকেটৰ মূল নায়ক বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰে বিগত সময়ত আৰক্ষীৰ পৰা সাৰি অহা বুলিও অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বিজেপি নেতা তথা গৰুৰ চোৰাং বেপাৰী চত্ৰধৰ গগৈৰ বিৰুদ্ধে ৷

ছাত্ৰ নেতা কীৰ্তি কমল বৰাক নগাঁও আৰক্ষীয়ে গুলিওৱা ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে হাউলীত যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী(Youth Congress protests in Hawly against police firing) । নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলে সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ । নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ নিলম্বৰ দাবী উত্থাপন কৰি হাউলী চাৰিআলি চকত হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে যুৱ কংগ্ৰেছে(Nagaon police encounter) । এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত যুৱ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক হাবিব আহমেদেও কৰিলে অংশগ্ৰহণ ।

কাৰ্বি শান্তি-চুক্তিক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি সোমবাৰে ডিফুত এখন সৰ্বদলীয় বৈঠক হৈ যায় ৷ 2021 বৰ্ষৰ 4 ছেপ্তেম্বৰত নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে অস্ত্ৰবিৰতি ঘোষণা কৰা কাৰ্বি আংলঙৰ ছটাকৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পিছৰ পৰাই চুক্তিখনৰ বিৰোধিতাৰে কেইবাটাও দল-সংগঠনে বিৰোধিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে (Party Meeting Regarding Karbi Peace Agreement) ৷