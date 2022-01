গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলন(National Flag Hoisting), সন্মানীয় অতিথিৰ ভাষণ(Speech by the Guest of Honour) আৰু আনুষ্ঠানিক পেৰেড(Ceremonial parade)ৰ মাজতে সীমাবদ্ধ থাকিব । সাংস্কৃতিক কার্যসূচী, পুৰস্কাৰ বিতৰণ আদি অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা। পেৰেডত স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক জড়িত কৰাত সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা । ৰাজ্যিক পর্যায়ৰ কাৰ্যসূচীত সৰ্বাধিক ১,০০০ লোক উপস্থিত থাকিব পাৰিব । সেইদৰে জিলা পর্যায়ৰ কাৰ্যসূচীত সৰ্বাধিক ৫০০জনক আৰু অন্য পর্যায়ৰ কাৰ্যসূচীত সৰ্বাধিক ২০০জনক অনুমতি দিয়া হৈছে (New SOP for Republic Day celebrations) ।

ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্রতিষ্ঠানসমূহক ৰাজনৈতিক সংস্থাপনৰ আহিলা কৰি অধিক ব্যয়ৰ বোজা জাপি দিয়া হৈছে । কেগৰ প্ৰতিবেদনত উন্মোচিত হৈছে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ পয়ালগা ছবি । লোকচানত ডুবিছে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান (Public sector institutions in Assam facing losses)। লোকচানত থকা প্রতিষ্ঠানসমূহত ৰাজ্য চৰকাৰে গাড়ী, পেট্র'ল, ভ্রমণ বানচ, কার্যালয়, মাহিলি পাৰিতোষিকৰ নামত ব্যয়ৰ বাট মুকলি কৰিবলৈ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষও নিযুক্তি দিছে ।

শুকুৰবাৰে নিশা অকস্মাতে মৃত্যুক সাৱটি লোৱা মদন কলিতালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ (The former Congress MLA died suddenly after getting a heart attack) ৷ প্ৰাক্তন বিধায়ক হোৱাৰ উপৰিও কলিতা আছিল এগৰাকী সামাজিক লোক ৷ বিভিন্ন সমাজ হিতৈষী অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত আছিল তেওঁ ৷

লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অপৰাধীৰ পলায়ন । ক'ভিড ৱাৰ্ডৰ পৰা পলায়ন দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত গেৰেজাইৰ (Criminal escape from LMCH)। যোৱা বছৰ ২৪ ছেপ্টেম্বৰত আটক হৈছিল ডকাইতটো ।

২৪ জানুৱাৰীত চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ত্ৰিপুৰাত উপস্থিত হ'ব আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত (Mohan Bhagwat will be arriving in Tripura on a four day visit) ৷ ২০১৭ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে RSS ৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ বিজেপিৰ জয়ৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল বুলি বিবেচিত হৈছিল ।

শুকুৰবাৰৰ পৰা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আইন ২০০৫ৰ অধীনত কামৰূপ জিলাৰ বনভোজস্থলীসমূহ বন্ধ থাকিব (Kamrup administration orders closure of all Picnic spot in Kamrup) ৷ এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি জিলাখনৰ উকিয়াম, কুলশী, চানডুবি, বাৰেগাঁৱকে ধৰি জিলাখনৰ সকলো বনভোজথলী পুনৰ নিৰ্দেশনা নিদিয়া পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব (Kamrup administration closure has been mandated on popular picnic places) ।

বৰপেটা জিলাত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা (Section 144 in Barpeta district) ৷ গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ পূৰ্বে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিক লৈ কঠোৰ হৈ পৰা বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে শুকুৰবাৰৰ পৰা বলবৎ হোৱোকৈ জাৰি কৰে এই ধাৰা ৷

ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে কৃষকসকলৰ পৰা উচিত মূল্যৰ বিনিময়ত ধান ক্ৰয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে (Assam Government's Paddy Procurement Process) ৷ সেই অনুসৰি, কৃষকসকলে এতিয়াৰে পৰা মধ্যভোগীৰ হস্তক্ষেপ অবিহনে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমক তেওঁলোকে উৎপাদন কৰা ধানসমূহ পোনপটীয়াকৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ৷ আন আন প্ৰান্তৰ দৰে ৰঙিয়াতো আৰম্ভ হৈছে কৃষকৰ পৰা ধান ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া ৷ পূৰ্বতে খেতিয়কসকলে লাভ কৰা বজাৰমূল্যৰ তুলনাত ভাৰতীয় খাদ্য নিগমে এইবাৰ অধিক মূল্য দি কৃষকসকলৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছে ধান (Assam government to directly buy paddy from farmers) ৷ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰঙিয়াৰ কৃষকসকলে প্ৰতি কুইণ্টল ধানৰ বিনিময়ত লাভ কৰে 1,940 টকা ৷ নিৰ্ধাৰিত মানদণ্ড সম্পন্ন প্ৰতি কুইণ্টল ধানৰ বিপৰীতে কৃষকসকলে একাউণ্টযোগে লাভ কৰিব এই ধনৰাশি ৷ ইতিমধ্যে ৰঙিয়াৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কৃষকসকলে কেন্দ্ৰটোৰ জৰিয়তে উৎপাদিত ধান বিক্ৰী কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত ৰঙিয়াৰ সংবাদদাতা বন্দনা শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন ৷

অসম আৰক্ষীৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল বিসংগতিৰ অভিযোগ নলবাৰীৰ একাংশ প্ৰাৰ্থীৰ (candidates deprives from written examination of Assam Police) ৷ শুকুৰবাৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল ভুক্তভোগী প্ৰাৰ্থীসকল ৷ উচিত ন্যায়ৰ দাবীত চৰকাৰ বিৰোধী শ্ল’গানৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰাৰ্থীসকলে ৷ অসম আৰক্ষীৰ লিখিত ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত বিসংগতিৰ অভিযোগ কৰা যুৱকসকলে বিগত ২০১৮ চনৰ পৰা কনিষ্টবলৰ পদত সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছিল বুলি সদৰী কৰিছে ৷ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিসংগতিৰ অভিযোগ তুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰে সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীসকলে ৷

ৰাজ্যসভাত বৰ্তমানে কংগ্ৰেছৰ হাতত থকা দুখন আসন আৰু এটা মাহৰ পিছতে খালি হ’ব ৷ বিৰোধী পক্ষই সমিলমিলেৰে যদি ইয়াৰে অন্ততঃ এখন আসনত নিজা প্ৰাৰ্থী জয়ী কৰাই পঠিয়াব খোজে, তেন্তে প্ৰয়োজন হ’ব ৪২ টা ভোটৰ, যিটো আজিৰ তাৰিখত বিৰোধীৰ হাতত আছে ৷ সেয়েহে এতিয়া পুনৰ পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ ওচৰ চপাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এ আই ইউ ডি এফ আৰু শতিকা প্ৰাচীন কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত (Congress AIUDF alliance for Rajya Sabha election) ৷