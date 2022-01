দেশত ক'ভিড ৰোগীৰ সংখ্যা ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে (Covid cases increased in India)। এটা দিনত ৩.৮৭ লাখৰ অধিক লোক আক্ৰান্ত কৰ'ণাত । ক'ভিড প্ৰতিষেধকৰ দ্বিতীয় পালি গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰৈ যোৱা প্ৰায় ৬.৫ কোটি লোকক অতি শীঘ্ৰে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান চৰকাৰৰ ।

কিয় অসমত কাম কৰিব নিবিচাৰে আই এ এছ বিষয়াসকলে ? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ডেপুটেশ্যনতে নহয় কেইবাজনো বিষয়াই আন্তঃৰাজ্যিক ডেপুটেশ্যনত যোৱাত অসমত প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে । আই এ এছ বিষয়াসকলে অসম এৰি যোৱাৰ ফলত অসমত থকা জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ কামৰ বোজা যথেষ্ট বাঢ়িছে (Several IAS officers have gone to the central and interstate deputation) । এজন বিষয়াই এতিয়া একাধিক বিভাগৰ দায়িত্ব চম্ভালিবলগীয়া হৈছে ।

বৃহস্পতিবাৰে তেজপুৰৰ দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য শাখাৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী পৰিস্মীতা ক্লাছলৈ বুলি ওলাই গৈছিল ৷ ক্লাছ শেষ হোৱত ঘৰলৈ যাম বুলি ফোন কৰি জানিবলৈ দিলে মাকক ৷ কিন্তু, বহু দেৰিলৈ ঘৰলৈ যোৱা নাছিল ছাত্ৰী গৰাকী ( Darrang college girl missing) ৷ পিছত মাকলৈ পৰিস্মীতাৰ ফোনেৰেই আহিল আকৌ এটা ফোন কল ৷ এইবাৰ ফোনটোৰ সিপাৰে পৰিস্মীতা নাছিল আছিল কোনো যুৱকৰহে কন্ঠ ৷ তাৰ পিছত কি হ’ল জানো আহক ৷

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা ৬০ টালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া (Extension of ward in GMC)ৰাজনৈতিক উদ্দেেশ্যপ্ৰণোদিত বুলি অভিহিত কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে ৷ অসম জাতীয় পৰিষদৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলে এই ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ৷

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গঁড়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছে (APCC reaction on one horned rhino killed) ৷ কাজিৰঙাত গঁড় হত্যাৰ এনে ঘটনা সংঘটিত হৈয়েই থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ৷

সীমান্তৰে অব্যাহত নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহ ৷ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিলে বিএছএফ গুৱাহাটী ফ্ৰণ্টিয়াৰে (BSF Guwahati Frontier seized huge amounts of drug) ৷ বুধবাৰে জব্দ কৰা এই নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ আনুমানিক বজাৰমূল্য 14 লাখ টকা ৷

ডিগবৈৰ অইল ফিল্ডত সংঘটিত হৈছে ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড (Massive fire at Digboi Oil field) ৷ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ থানাৰ অন্তৰ্গত ঐতিহাসিক ডিগবৈৰ এক নং কুপৰ সমীপৰ খাৰছাং পইণ্টত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ৷

ইটিভি ভাৰতৰ হাতত পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ এক বৃহৎ খবৰ ৷ সেই অনুসৰি, শীঘ্ৰে গেৰুৱা দল বিজেপিৰ সৈতে চামিল হ’ব হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বিপিএফ (BPF to join BJP on 22nd January) ৷ চাওক এই সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰুৱাই প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদন ৷

কলগাছিয়াত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰূদ্ধে প্ৰতিবাদত বহিল অসম আৰক্ষীৰ পদৰ প্ৰাৰ্থী (Candidates protest at Kalgachia) ৷ সাক্ষাৎকাৰৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ব্যাপক অনিয়ম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে প্ৰাৰ্থীসকলে ৷

ত্ৰিপুৰাত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ মাজতে শনিবাৰে ৰাজ্যখনত অনুষ্ঠিত হ'ব মহা লোক আদালত (Lok Adalat in Tripura on January 22)। ৬৬ খন বিচাৰপীঠত মুঠ ১৯,৪০৫ টা গোচৰ গ্ৰহণ কৰা হ'ব । সকলোৱে পালন কৰিব লাগিব ক'ভিড বিধি ।