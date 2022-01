পিছুৱাই দিয়া হৈছে পঞ্জাৱ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ৷ সেই অনুসৰি পূৰ্বৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ সলনি ৰাজ্যখনত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব 20 ফেব্ৰুৱাৰীতহে ৷ সোমবাৰে দেশৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে সদৰী কৰিছে এই কথা (ECI defers dats for punjab election) ৷

আজি শিল্পী দিৱস উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ডিব্ৰুগড়ৰ লক্ষীনগৰস্থিত নিজা বাসভৱনত মহান শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পমাল্যৰ্পন আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনৰে শিল্পী গৰাকীক স্মৰণ কৰে (Sarbananda Sonowal pays Tribute to Jyoti Prasad Agarwala)। উল্লেখ্য যে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি নব প্ৰজন্মক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ অমৰ সৃষ্টিক সজীৱ কৰি ৰখাৰ বাবে আহ্বান জনালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৷

যশস্বী কথক শিল্পী পণ্ডিত বিৰ্জু মহাৰাজৰ দেহাৱসান (Kathak dancer Pandit Birju Maharaj passed away)৷ ভাৰতীয় কলা-সংস্কৃতিৰ জগত উকা কৰি 83 বছৰ বয়ত দিল্লীস্থিত নিজা বাসভৱনত দেওবাৰে নিশা ইহলীলা সম্বৰণ কৰে বিৰ্জু মহাৰাজে ৷ বিভিন্নজনৰ শোক প্ৰকাশ ৷

শিল্পী দিৱসৰ দিনা অসম চৰকাৰে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে বহুকেইগৰাকী ব্যক্তিক বিভিন্ন বঁটাৰে সন্মানিত কৰাৰ লগতে বহুকেইগৰাকী শিল্পীলৈ শিল্পী পেঞ্চন, এককালীন সাহাৰ্য আদি ঘোষণা কৰিছে (State Government's artist pension) । কিন্তু এই শিল্পী পেঞ্চনৰ তালিকাৰ পৰা এইবাৰো বঞ্চিত হৈ ৰ'ল মঘাই ওজাৰ প্ৰিয় শিষ্য তথা সত্তৰোৰ্ধৰ শিল্পী টীয়কৰ বলাই হাজৰিকা ওজা (Bolai Oja deprives of artist pension)

বোকাজানত খটখটী আৰক্ষীৰ গুলীচালনা (Police firing at Bokajan)৷ আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গুলীয়ালে আৰক্ষীয়ে ৷ প্ৰায় 20 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ (Huge amount of drugs seized at Bokajan)৷

এটা শুকান নাৰিকলত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ছবি অংকনেৰে শিল্পী দিৱসৰ দিনটোত মহান শিল্পীগৰাকীক ব্যতিক্ৰমীভাৱে শ্ৰদ্ধা জনালে মিঠুৰাজ বৰাই (Tributes to Rupkonwar Jyoti Prasad agarwala by painting in coconut) ৷ সোমবাৰে পুৱা হাতত ৰং-তুলিকা লৈ এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস কৰে যুৱকজনে ৷

দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন চৰাইদেউ জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সপ্তম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰু ৰূপালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান । অনুষ্ঠানৰ অন্তিম দিনা উপস্থিত থাকিব বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৰ (BTC Chief Pramod Boro at Sonari) ৷

এখন এম্বুলেঞ্চৰ বাবে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ হ’ল এখন চাহ বাগিচা ৷ এম্বুলেঞ্চ নাপায় পৰিচালক-সহঃপৰিচালকক প্ৰহাৰ শ্ৰমিকৰ (Tense situation in Sepon Tea Estate)৷ প্ৰাণৰ মমতাত বাগান এৰিলে কৰ্মচাৰীয়ে ৷ তাৰপাচতেই তলা ওলমিল বাগিচাৰ কাৰ্যালয়ত ৷

বজালীৰ লোকগীত, লোক সংগীত, লোক সংস্কৃতিৰ সাধক বসন্ত পাটগিৰিলৈ ২০২১-২২ বৰ্ষৰ শিল্পী পেঞ্চন ৷ শিল্পী গৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ ৷

শিৱসাগৰৰ কালুগাঁও জাপিসজীয়া পথাৰত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি যুঁজোৱা হ’ল ম’হ (Buffalo fight in Sivsagar) ৷ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক সন্মান জনায় জাপিসজীয়া গাঁওবাসীয়ে আমোদ ল’লে প্ৰতিকী ম’হ যুঁজৰ । বহু বছৰ পূৰ্বে জাপিসজীয়া পথাৰত প্ৰকৃত ম’হ যুঁজ হৈছিল যদিও ন্যায়ালয়ৰ বাধাৰ পিছতে প্ৰতিকী মহযুঁজ আৰম্ভ কৰে গাঁওখনৰ লোকসকলে (Symbolic Buffalo Fight in Sivsagar)।