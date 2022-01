Anand Mishra positive : ক’ভিডত আক্ৰান্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ

ক'ভিড-১৯ ত আক্ৰান্ত হ'ল SP আনন্দ মিশ্ৰ । অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক( নিৰাপত্তা) নিৰূপম হাজৰিকাও আক্ৰান্ত ক'ভিডত ।

গুৱাহাটী ৰে'লৱে ষ্টেচনত সাজু কৰি ৰখা অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ কেইবাখনো বাছেৰে যাত্রীসকলক গন্তব্য স্থানলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা । বিশেষ ৰে’লেৰে গুৱাহাটীলৈ অহা ২৯০ জন যাত্ৰীৰ মাজত আহত বহু কেইজন যাত্ৰী(More than 290 passengers have been brought to Guwahati) । আহত লোকসকলক সম্প্ৰতি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি ৷

উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ পিছত শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মেজি জ্বলাই নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলে সকলোৱে(Burning of Meji in Assam)। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মাঘ বিহু উপলক্ষ্যে টীয়কৰ কাকজানৰ বামকুকুৰাচোৱাতো ঠিক একেই আনন্দ উল্লাহ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল(People celebrating Bhogali Bihu in Assam)৷ পুৱাই গাঁৱৰ বয়োজেষ্ঠসকলে হৰিধ্বনি দি বুঢ়া মেজি জ্বলাই সকলোৰে কুশল কামনা কৰে ৷ লগতে মঘীয়া জুইৰ ওম লৈ মেজিৰ কাষত গঞা ৰাইজে ল'লে জলপানৰ জুতি(People celebrating Bhogali Bihu at Kakojan) ।

বিভিন্ন অপৰাধজনিত কাৰ্যৰ লগতে তীৰ খেলৰ লগত জড়িত দুষ্টচক্ৰৰ বিৰুদ্ধে ডিমা হাছাওত অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান(Illegal teer Racket busted in Haflong) ৷ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ 3 জন তীৰ ব্যৱসায়ী ৷

দেশৰ ক’ভিড-১৯ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে (Modi chairs meeting with CM's) ৷ জানো আহক কি কি দিশ আলোচিত হ’ল এই বৈঠকত ৷

ক’ভিডসৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজতো ৰাজ্যৰ চৌদিশে অসমবাসীয়ে উদযাপন কৰিছে মাঘ বিহু (Magh bihu celebration amid of COVID) । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে আমগুৰিতো ব্যাপক ৰূপত পালন হৈছে মাঘ বিহু (Magh bihu celebration in Amguri) ৷ মাঘৰ সংক্ৰান্তি পুৱাতে জাপিসজীয়া গাঁওবাসীয়ে ৩০ ফুট উচ্চতাৰ মেজিত জুই দি মাঘবিহু পালন কৰে । আমগুৰি অঞ্চলৰে ওখ মেজি হিচাপে বিবেচিত হোৱা কাঠমেজিটো জ্বলোৱাৰ পিছতে সকলো আনন্দ উল্লাসিত হৈ পৰে । মেজিত জুই দি অপায়-অমংগল দূৰ কৰি ৰাজ্যজুৰি সকলোৱে এতিয়া একতা, সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোনেৰে বান্ধ খোৱাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে ।

ৰাজ্যত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে ক’ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা (Covid 19 updates of assam) ৷ উদ্বেগজনকভাৱে শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত নতুনকৈ ৩,২৩৮ গৰাকী লোক ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে । ইয়াৰে ১,০৭০ গৰাকীয়েই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ।

বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হৈছে 2,64,202 গৰাকী লোক (India reports 2,64,202 new covid cases in last 24 hours) ৷ শুকুৰবাৰে পুৱা দেশৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য (Covid 19 update in India) ৷

19 জানুৱাৰীৰ পৰা 15 দিনীয়াকৈ মাজুলীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ২০২২ চনৰ ভাওনা সমাৰোহ বৰ্তমান ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে স্থগিত ৰখা হৈছে (15 days bhaona samaroh in Majuli postponed) | সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আউনীআটি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ড৹ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে সদৰা কৰে এই কথা(Aaauniaati bhaona samaroh Majuli) ৷ সম্প্ৰতি ৰাজ্যৰ ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা জনালে সত্ৰাধিকাৰ গৰাকীয়ে ৷ লগতে তেওঁ জনায় যে, কভিড পৰিস্থিতি উন্নত হ'লে এই বৰ্ষৰ মাৰ্চ বা এপ্ৰিল মাহত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ভাওনা সমাৰোহ ।