মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবীত গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উদ্যোগত বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰী পাৰত প্ৰতিবাদ (Congress protest in Guwahati)।

জনতা ভৱনত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক (Assam Government cabinet meeting in Dispur) ৷ শিক্ষিত নিবনুৱাৰ নিযুক্তিৰ পৰা ধান ক্ৰয়লৈকে বহুক্ষেত্ৰত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । ১৯ জানুৱাৰীত পৰৱৰ্তী কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ডিমা হাচাওত ৷ (Assam Government next cabinet meeting in Dima Hassao)৷

ক’ভিড-19 ৰ অতিমাত্ৰা সংক্ৰমণৰ দিশলৈ চাই ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰা নতুন SOP ত মাঘ বিহু উদযাপনৰ নীতি-নিৰ্দেশনাক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল বিহুপ্ৰেমী ৰাইজে ৷ ইয়াৰ পিছতেই ভোগালীৰ উৰুকা উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত আংশিক শিথিলতা প্ৰদান কৰে চৰকাৰে ৷ এই খবৰে ৰাজ্যবাসীক যথেষ্ট উৎফুল্লিত কৰি তোলে ৷ ৰাজ্যৰ ইমূৰ-সিমূৰ এতিয়া ভোগালীৰ ঢৌত উটি-ভাঁহি আছে ৷ ৰঙিয়াতো ভোগালীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত ৷ ৰঙিয়াৰ তুলসীবাৰীত ভোগালী উপলক্ষে বহিছে এখন বিশেষ বজাৰ (Bhogali Mela organised by ASRLMS in Rangia) ৷

সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটীত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হৈছে (Covid cases increase in Guwahati)। ক'ভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কামৰূপ মহানগৰত কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি প্ৰশাসনে । যোৱা ২৪ ঘণ্টাত গুৱাহাটীত ৮৭০ গৰাকী লোক ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে ।

জনতা ভৱনৰ গাম্ভীৰ্য্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অলিম্পিকৰ পদক জয়ী বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোঁহাইক নিযুক্তি পত্র প্ৰদান কৰে (Lovlina Borgohain appointed DSP in Assam Police)। লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ নামত গুৱাহাটীত হ'ব এটা পথ । ডিগ্ৰী উত্তীৰ্ণ হ'লে লাভলীনাই আই পি এছলৈ যোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে । অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত এখন ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । আঠখন জিলাত ৫০০ কোটি টকা অনুদান আগবঢ়োৱা হৈছে। আনহাতে প্ৰত্যেকখন থানাত একোটা ফুটবল আৰু ভলীবল দল হ'ব ।

কেৱল ক'ভিড নহয় নিউম'নিয়াতো আক্ৰান্ত হৈছে সুকণ্ঠী গায়িকা লতা মংগেশকাৰ (Lata Mangeshkar suffers from covid and pneumonia)। ক'ভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতে মঙলবাৰে মুম্বাইৰ ব্ৰীজ কেণ্ডি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় শিল্পীগৰাকীক । আগন্তুক ১০-১২ দিনলৈ নিৰন্তৰ চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত থাকিব কণ্ঠশিল্পীগৰাকী ।

নলবাৰীৰ হীৰক বৰ্মনৰ সফলতা (Poverty is not a barrier to success)। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ হীৰকে স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষাত গণিত বিষয়ত ৮২ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আৰ্থিক অভাৱৰ বাবে হীৰকে ট্ৰেক্টৰত কাম কৰাৰ উপৰিও দিছে মাংসৰ দোকান । ঘৰে ঘৰে টিউচন কৰি পঢ়াৰ খৰচ উলিয়াই মেধাৱী ছাত্ৰজনে ।

বিগত ৯ জানুৱাৰীত এছআইটিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক দাখিল কৰিছিল নগা সংঘৰ্ষৰ বিষয়ত যুগুত কৰা প্ৰতিবেদন (SIT submits report on Naga ambush) ৷ এই প্ৰতিবেদনখন ৰাজহুৱা কৰিবলৈ নগাৰ কেইবাটাও সামাজিক আৰু ছাত্ৰ সংগঠনে দাবী উত্থাপন কৰিছে ৷

পদূলিমূখত ভোগালী বিহু ৷ সেয়ে ভোগালী বিহুৰ প্ৰাকক্ষণত বৰপেটাৰ আবকাৰী বিভাগে ঠায়ে ঠায়ে চলাইছে অভিযান ৷ বুধবাৰে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি বৰপেটা আবকাৰী বিভাগে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ চুলাই (Illegal Liquor seized at Barpeta) মদ ৷ AS 15 AC 0833 নম্বৰৰ এখন টেম্প’ৰে নগাঁৱৰ পৰা জনিয়া অভিমূখে আনি থকা অৱস্থাত যতিগাঁৱত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে চুলাইখিনি (Barpeta excise department seized illegal Liquor) ৷ আবকাৰী বিভাগে এই অভিযানত প্ৰায় তিনিশ লিটাৰ চুলাইৰ সৈতে দিলীপ মণ্ডল আৰু ছফি দাস নামৰ দুজন চুলাই ব্যৱসায়ীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ ইয়াৰ পাছতে বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এটি গোচৰ ৰুজু কৰি দুয়োগৰাকী চুলাই ব্য়ৱসায়ীকে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ’ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে আবকাৰী বিষয়া প্ৰশান্ত পাঠকে ৷

নৱপ্ৰজন্মক ড্ৰাগছৰ পৰা আঁতৰত ৰাখি প্ৰগতি আৰু সমৃদ্ধিশালী ৰাজ্য হিচাপে ত্ৰিপুৰাক গঢ়ি তুলিবলৈ আৰক্ষীক কঠোৰ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমাৰ দেৱৰ (Tripura CM bats for drug free state) ৷ এক ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সদৰী কৰিলে এই কথা ৷