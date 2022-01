আগন্তুক পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনলৈ টঙালি বান্ধিছে অসম জাতীয় পৰিষদে । নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে যাৱতীয় ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে দলটোৱে । এই কথা সদৰি কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ৷

Omicron varient in India : ভাৰতত দিনে 13.29 শতাংশ হাৰত বৃদ্ধি ক'ভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা

ভাৰতত অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্তৰ সমখ্যা অতি ভয়াবহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে । বৰ্তমানলৈকে দেশৰ 27 খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত ক’ৰণা ভাইৰাছৰ এই নতুন প্ৰকাৰ অ’মিক্ৰণত সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই হৈছেগৈ 4,033 গৰাকী ।

ভেকচিন গ্ৰহণ নকৰা কৰ্মচাৰীয়ে লাভ নকৰে দৰমহা, থাকিব লাগিব ঘৰতে : স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী

ক’ভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ নকৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ (Assam Government to strict action against Non vaccinated Employees) নীতি চৰকাৰৰ ৷ প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ নকৰা কৰ্মচাৰীসকলে আহিব নোৱাৰিব কাৰ্যালয়লৈ ৷ ঘৰতে বহি থকাৰ বিনিময়ত লাভ নকৰিব মাহেকৰ বেতন ৷ যোৰহাটত এই ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ (Health minister Keshab Mahanta in JMCH) ৷

Platinum Jubilee of Nalbari College : মহাৰজত জয়ন্তী উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ

নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছে মহাৰজত জয়ন্তী (Nalbari College prepares to celebrate platinum Jubilee) ৷ সেই সন্দৰ্ভত মত বিনিময়ৰ উদ্দেশ্যৰে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই দেওবাৰে সম্বোধন কৰে এখন সংবাদমেল ৷

ডিফুত অসম সাহিত্য সভাৰ সহযোগত কাৰ্বি পৌৰাণিক সাহিত্যৰ আলোচনা চক্ৰ

দেওবাৰে ডিফুৰ ৰাংছিনা ভৱনত অসম সাহিত্য সভাৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় সাহিত্য অকাডেমীৰ কাৰ্বি পৌৰাণিক সাহিত্যৰ সন্দৰ্ভত তিনিখনকৈ আলোচনা সভা ৷ উক্ত অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰংবং তেৰাঙে (Rangbang Terang on Karbi ancient literature) ৷

Police Encounter at chabua : চাবুৱাত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত ডকাইত

সোমবাৰে পুৱতি নিশা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাত সংঘটিত হৈছে এক গুলীচালনাৰ (Police Encounter at chabua) ঘটনা ৷ চাবুৱাৰ এম এইচ তিনিআলিত থকা এটা এটিএমৰ ভিতৰত সংঘটিত এই ঘটনাত আহত হৈছে (Dacoit injured in police encounter at Chabua) এটা ডকাইত ৷

জখলাবন্ধা আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত জব্দ চোৰাং পশুধন কঢ়িওৱা দুখনকৈ বাহন

ৰাজ্যত পশুধনৰ চোৰাং কাৰবাৰ (Cattle smuggling in Assam) অব্যাহত থকা বিষয়টো তেনেই পুৰণি ৷ আৰক্ষীয়ে যিমানে ইয়াক নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে চেষ্টা নকৰক কিয়, এই ব্যৱসায়ত জড়িত অসাধু লোকসকলে সদায়ে সলনি কৰি আহিছে কাৰবাৰটোৰ কৌশল ৷ আৰক্ষীয়েও নতুন পন্থা অৱলম্বন কৰি সময়ে সময়ে জব্দ কৰিছে চোৰাংকৈ অনা পশুধনসমূহ ৷

Precautionary dose of covid 19 : শোণিতপুৰত আৰম্ভ কোভিড-১৯ৰ তৃতীয়টো সুৰক্ষা পালি

সাৱধান ! এতিয়াৰে পৰা ক'ভিড ভেকচিন নোলোৱা সকলক কৰ্মস্থলীত প্ৰৱেশৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা ন'হব ৷ লগতে প্ৰদান কৰা নহ'ব দৰমহাও ৷ সোমবাৰে যোৰহাটত উপস্থিত থাকি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এই কথা সদৰি কৰে ৷ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আৰম্ভ হৈছে ক'ভিডৰ তৃতীয় পালি দিয়াৰ ব্যৱস্থা (Assam approves 3rd Covid vaccine dose) ৷

Tense Situation at Afalamukh Ferry Ghat : অফলামুখ ফেৰিঘাটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি

বিগত 5 জানুৱাৰীত অনলাইনযোগে ফেৰীৰ টিকট কাটিছিল মাজুলীৰ অতুল শৰ্মা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ৷ কিন্তু দলীয় কাৰ্যসূচীৰে মাজুলীত উপস্থিত হোৱা বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকা (BJP Mahila Marcha President Angoorlata Deka), আশা বৰদলৈকে ধৰি এটা দলক সময়মতে পাৰাপাৰ কৰাৰ স্বাৰ্থতে সাধাৰণ যাত্ৰীসকলে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি সময় অবাবত ব্যয় কৰিবলগীয়া হয় ৷ শাসকীয় দলৰ নেত্ৰীসকলক পাৰ কৰিবলৈয়ে 5 জানুৱাৰীত অনলাইন টিকট লোৱা ব্যক্তিসকলক নমাই দিয়া হয় ফেৰীৰ পৰা ৷

Mosambi peels can help prevent Cancer : মৌচুমী ফলৰ বাকলিয়ে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগ

এতিয়াৰে পৰা মৌচুমী ফলৰ জৰিয়তে কৰিব পৰা যাব কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ (Mosambi peels can help prevent cancer) ৷ এই দাবী উত্থাপন কৰিছে আই আই টি বাৰাণসীৰ গৱেষকসকলে ৷ এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে এখন আন্তৰাষ্ট্ৰীয় জাৰ্ণেলত ৷