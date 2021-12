ডুবাইত চুৰি হোৱা 'ফুটবলৰ ঈশ্বৰ' ডিয়েগ’ মাৰাডোনাৰ ঘড়ী উদ্ধাৰ হৈছে অসমত (Maradona's Watch found in Sivsagar) ৷ ক’ত আৰু কেনেকৈ উদ্ধাৰ হৈছে ঘড়ীটো ? সবিশেষ আমাৰ এই বাতৰিত...

শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Dr Himanta Biswa Sarma)ৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হয় কেবিনেট বৈঠক ৷ কি কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠক (Assam cabinet decision) ত ? সবিশেষ চাওক এই প্ৰতিবেদনত...

লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ (Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport)ত মহিলা বিমানযাত্ৰীৰ দেহত ধৰা পৰিছে ক’ভিড 19 ৰ অৱস্থিতি । ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল(Guwahati Medical College Hospital)ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷ মহিলাগৰাকী অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্ত হয়নে নহয়, সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই ৷

ঘোষণা হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ বিশেষ পৰীক্ষাৰ ফলাফল (HS final year special exam result declared)। ৰাজ্যৰ চাৰিখন জিলাৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ ১০০ শতাংশ । ফলাফলৰ তালিকাৰ অন্তিম স্থানত কামৰূপ মহানগৰ জিলা । মহানগৰৰ ১৩ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ মাত্ৰ এগৰাকী পৰাক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ ।কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ সৰ্বাধিক সংখ্যক পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল এই পৰীক্ষাত ।

উত্তৰ পূৱ পৰিষদলৈ আৱন্টিত পুজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৱন্তন কৰা ধনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাইছে ৷ পৰিণতিত স্থবিৰতাই দেখা দিছে উত্তৰ-পূৱ পৰিষদ(North Eastern Council)ৰ দ্বাৰা অসমত ৰূপায়িত হৈ থকা প্ৰায় ২৭ টা কেন্দ্ৰীয় প্ৰকল্পৰ কামত ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

অচিৰেই ৮৮৭ কোটি টকা ব্যয়ৰে আৰম্ভ হ'ব গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী লিমিটেৰ মুঠ ১৭ টা নতুন প্ৰকল্পৰ কাম (Work on 17 projects in Smart City to begin soon in guwahati)৷ এই ১৭ টা প্ৰকল্পৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ উন্নয়ন , গান্ধীমণ্ডপৰ লাইট আৰু চাউণ্ড শ্ব , বিমানবন্দৰত আদৰণী গেট, দ্বীপৰ বিল, গান্ধীমণ্ডপৰ উন্নয়ণ, অশ্বক্লান্ত দেৱালয়, উমানন্দ দেৱালয়, দক্ষিণপাট সত্ৰ উন্নয়নৰ কাম কৰাৰ বাবে প্ৰকল্প লোৱাৰ উপৰিও, মহানগৰীত এল ই ডি ষ্ট্ৰীট লাইট স্থাপন , integrated traffic management চিষ্টেম, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধণৰ লগতে মুঠ ১৭ টা প্ৰকল্পৰ কাম হাতত লৈছে ।

শনিবাৰে পুৱতি নিশা বিশ্বনাথ চাৰিআলিত সংঘটিত হয় গুলীচালনা (early morning encounter at biswanath) ৷ নকল নোটৰ ব্যৱসায়ী জাহিৰ আলী (fake currency dealer Zahir Ali) ওৰফে ভুত্তু গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আৰক্ষীৰ গুলীত ৷

নগাঁও, কাৰ্বি আংলং আৰু গোৱালপাৰা জিলাত খনিজ পদার্থ অন্বেষণৰ বাবে অসম চৰকাৰ আৰু মিনাৰেল এক্সপ্লোৰেচন ক'ৰ্পৰেচন লিমিটেডৰ মাজত বুজাবুজিৰ চুক্তি(Assam govt signs MoU with MECL) স্বাক্ষৰ । মিনাৰেল এক্সপ্লোৰেচন ক'ৰ্পৰেচন লিমিটেডে এই চুক্তিৰ আধাৰত জিলাকেইখনত পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰৰ বাবে লোৰ আকৰ, চিলিমিনাইট, ৰেয়াৰ আৰ্থ আদিৰ অন্বেষণ কৰিব পাৰিব । খনিজ পদার্থৰ অন্বেষণৰ ফলত পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰত ৰাজ্য চৰকাৰে ৰয়েল্টি সংগ্ৰহৰ যোগে বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাজহ লাভ কৰিব ।

ৰাজ্যলৈ পুনৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন যুৱ শ্বুটাৰ হৃদয় হাজৰিকাই ৷ পালত অনুষ্ঠিত 64 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় শ্বুটিং চেম্পিয়নশ্বিপ(64th National Shooting Championship Bhopal)ত ব্ৰঞ্জৰ পদক দখল কৰে হাজৰিকাই ৷

"বন্য জীৱ-জন্তু নহয়, এইবাৰ বনকৰ্মীৰ বন্দুক উঠিছে সাধাৰণ ৰাইজৰ মূৰলৈ"- এই অভিযোগ বামুণীগাঁওবাসীৰ ৷ কিন্তু কিয় এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে, চাওক সবিশেষ...