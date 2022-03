1 মাৰ্চত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় বলীউডৰ বলিষ্ঠ অভিনেতা ৰণদীপ হুদাক ৷ ইন্সপেক্টৰ অবিনাশ নামৰ চিৰিজটোৰ বাবে শ্বুটিং কৰি থকা সময়ত বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় অভিনেতাজন (Inspector Avinash series Randeep Hooda) ৷

অসমত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ক’ভিডৰ সংক্ৰমণ ৷ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত 6 জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰে ক’ভিডৰ অৱস্থিতি(Covid update in Assam) ৷

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক বিৰাট কোহলীৰ আন এক কৃতিত্ব । দেশৰ হৈ ১০০ খন টেষ্ট খেলা ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল কোহলীৰ নাম (Virat Kohli plays 100 Tests for the country)। বি চি চি আইৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা কোহলীক ।

খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ বাবে সমান অধিকাৰ আৰু কল্যাণৰ দাবীত ত্ৰিপুৰাত TMC ৰ বিশাল জনসমাৱেশ । পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ AITC ৰ নেতা-কৰ্মীৰ । খিলঞ্জীয়া লোকৰ দাবী পূৰণ নকৰিলে ভৱিষ্যতে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লোৱাৰ হুংকাৰ ।

মাজত মাত্ৰ কেইটিমান মূহুৰ্ত্ব । অন্ত পৰিব পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ । সুকলমে নিৰ্বাচন সম্পন্ন কৰিবলৈ সাজু নিৰ্বাচনী আয়োগ । তেজপপুৰতো অন্তিম প্ৰচাৰত নামি পৰিছে প্ৰাৰ্থীসকল । শোণিতপুৰ জিলাত চাৰিখন পৌৰসভাৰ বাবে ১০৫ টা ভোটকেন্দ্ৰত ১২৬ টা EVMৰে ভোটগ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু জিলা প্ৰশাসন ।

মিজোৰামত ২৪ টা আয়ুষ স্বাস্থ্য আৰু সুস্থতা কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন (Sonowal inauguration of 24 AYUSH Health and Wellness Centres in Mizoram) । মিজোৰাম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰচলিত ঔষধ প্ৰণালীকে ধৰি ভাৰতৰ সমৃদ্ধময় পৰম্পৰাগত ঔষধি পদ্ধতিৰ সৰ্বাংগীণ বিকাশ আৰু প্ৰচাৰৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ । দুদিনীয়া ভ্ৰমণ সূচীৰে বৃহস্পতিবাৰে নাগালেণ্ডত উপস্থিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱালে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিঅ'ক ডিমাপুৰত সাক্ষাৎ কৰে ।

দক্ষিণ অভিনেতা যশৰ বহু প্ৰতীক্ষিত ছবি 'কেজিএফ-২'ৰ ট্ৰেইলাৰৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছে (KGF trailer release) । চলিত মাহৰ ২৭ তাৰিখে সন্ধিয়া ৬.৪০ বজাত মুক্তি দিয়া হ'ব প্ৰথমটো ট্ৰেইলাৰ ।

২০২১ চনৰ শেষৰ ফালে মুক্তি লাভ কৰা দক্ষিণৰ ছবি এখনে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল । ছবিখন সমালোচক আৰু অনুৰাগীসকলৰ দ্বাৰা যথেষ্ট প্ৰশংসিত হৈছিল । এতিয়া এই ছবিখনৰ হিন্দী ৰিমেক কৰিবলৈ লোৱা হৈছে (South film hindi remake) য’ত বলীউডৰ এই দুজন চুপাৰষ্টাৰক লৈ আলোচনা-বিলোচনা চলি আছে ।

শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত হঠাৎ দাউ-দাউকৈ জ্বলি উঠিল এখন বিলাসী বাহন (Fire hits running car) ৷ সৌভাগ্য ক্ৰমে কথমপি ৰক্ষা পৰিল চালক নৱজ্যোতি দত্তৰ ৷

ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ৭ মাৰ্চত মাজুলীত ড্ৰাই ডে' । ১০ মাৰ্চ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা ভোটগণনা শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত সমষ্টিটোত বাহাল থাকিব ড্ৰাই ডে'।