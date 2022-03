নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘা কৰি ২০১৯ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা তেতিয়াৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা চেটেলাইট নিউজ চেনেলক সাক্ষাৎকাৰ দিয়া সন্দৰ্ভত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে দাখিল কৰা অভিযোগৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচন আয়োগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ (Case Against Assam CM) ।

চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ বাবে ডিচেম্বৰ মাহত ইউক্ৰেইনলৈ গৈছিল মনোজ । বিগত তিনিমাহ অধ্যয়নত ব্যস্ত থকাৰ মাজতে আহিল ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ দুখবৰটো ৷ যাৰবাবে এতিয়া ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ হৈ আছে মনোজ ৷

বৰপেটাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চোৰৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত থকাৰ সময়তে এইবাৰ চোৰৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিছে সত্ৰ তথা নামঘৰ । একেদিনাই বৰপেটা চহৰৰ দুখনকৈ সত্ৰত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাক লৈ চহৰখনত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ ।

অৱশেষত উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পৰিছে ৷ ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ ভয়াৱহ যুদ্ধৰ মাজতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে তেজপুৰ প্ৰতীক্ষা গগৈ (A student from Ukraine arrives at his home in Tezpur) । তেজপুৰ প্ৰতীক্ষা গগৈৰ বাসগৃহত বৰ্তমান বৈছে আনন্দৰ বন্যা ৷

‘অপাৰেচন গংগা'ৰ অধীনত সংঘৰ্ষগ্ৰস্ত ইউক্ৰেইনৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰে বিশেষ বিমানেৰে উদ্ধাৰ কৰি আনিছে বহু ভাৰতীয়ক(Indian Air Force joins aircraft) ৷

ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ অব্যাহত আছে । সমগ্ৰ বিশ্ববাসী উদ্বিগ্ন হৈ থকাৰ মাজতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে (PM Modi hold talks with French President) । ইউক্ৰেইনৰ পৰিস্থিতিক লৈ দুয়োগৰাকী নেতাই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।

ধুবুৰী পৌৰসভাৰ ভোটাৰসকলে এইবেলি ঋণ পৰিশোধ কৰিব লাগিব । যিদৰে পুত্ৰই পৰিশোধ কৰে পিতৃৰ ঋণ । এই দাবী বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰৰ (Ashwini Ray Sarkar election campaign in Dhubri) । কিন্তু কিহৰ ঋণ শোধ কৰিব লাগিব ধুবুৰীৰ ভোটাৰসকলে...

ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধ অব্যাহত আছে (War between Russia and Ukraine) । ইয়াৰ মাজতে ইউৰোপীয় পৰিষদৰ সভাপতি চাৰ্লছ মিশেলৰ সৈতে ফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰে (PM Modi holds phone talks with European Council President) ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী ।

মহা শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও মন্দিৰত সেৱা জনায় মুখ্য৷মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Himanta Biswa Sarma attended on Shiv Ratri in Guwahati) ৷ ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ হৈ থকা অসমৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কুশল-মঙ্গল কামনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

এতিয়াও অশান্ত জৰ্জৰ যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্ৰেইন (Russia Ukraine crisis)৷ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ সংকটৰ মাজতে মঙলবাৰে বিয়লি ইউক্ৰেইনত অধ্যয়নৰত অসমৰ 13 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী সুকলমে দিল্লীত উপস্থিত হয় (Assamese students studying in Ukraine to arrive India ) ।

মঙলবাৰে ইউক্ৰেইনত কৰ্ণাটকৰ এজন ছাত্ৰ গুলীবিদ্ধ হৈ নিহত হয় (Indian student dies in Ukraine) ৷ নবীন নামৰ ছাত্ৰজন ৰাছিয়ান সেনাৰ গুলীৰ নিহত হোৱাৰ পাছত ছাত্ৰজনৰ বন্ধুৱে দিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা ৷