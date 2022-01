'পথৰুঘাটৰ ৰণ'ৰ 127 বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ পৰিপ্ৰক্ষিতত শুকুৰবাৰে পথৰুঘাটত পালন কৰা হয় কৃষক শ্বহীদ দিৱস (Krishak Swahid divash observed in Patharughat) ৷ চাওঁ আহক এই সম্পৰ্কত বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷

ভাৰতবৰ্ষত যোৱা 24 ঘন্টাত চিনাক্ত হৈছে 2,51,209 গৰাকী ক’ভিড আক্ৰান্ত(Coronavirus update of India) ৷ বুধবাৰতকৈ প্ৰায় 35,000 হ্ৰাস পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ৷ আক্ৰান্তৰ হাৰ 19.59 শতাংশৰ পৰা হ্ৰাস পাইছে 15.88 শতাংশলৈ ৷

অহা মাহত উত্তৰাখণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত ৰাজ্যখনত প্ৰচাৰ অভিযানত ব্যস্ত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (Election campaign of Amit Shah in Uttarakhand)। ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱাৰ লগতে সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে সোণাৰিৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ নামতোলা (Drug trafficking activity in Assam Nagaland border) ৷ নামতোলাৰ এটা ড্ৰাগছৰ ঘাটিত একাংশ যুৱকে ড্ৰাগছ সেৱন কৰা দৃশ্যাংশ আৱদ্ধ হ’ল কেমেৰাত (Youth consuming drugs in Assam Nagaland border) ৷ সবিশেষ চাও আহক ৷

কীৰ্তিকমল এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত আৰম্ভ শুনানি(Public hearing of Kirtikamal Bora encounter) । নগাঁৱত উপস্থিত ৰাজ্যৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰ । পুৱাৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছে ঘটনাত জড়িত আৰক্ষীৰ ভাষ্য ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মা আৰু আন সহযোগীকেইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত ভূমি কেলেংকাৰীৰ (Allegation of land grabbing against CM family) উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবীত সৰৱ হৈ আছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটী ৷

ত্ৰিপুৰাৰ বিজেপি চৰকাৰক পুনৰ সমালোচনা কৰিলে বিৰোধী চিপিআই(এম) দলে । ৰাজ্যিক সমিতিৰ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰক নিয়ন্ত্ৰণহীন বুলি দাবী কৰিলে (CPIM calls Tripura government rudderless)।

ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কৰ’ণাৰ সংক্ৰমণ (Covid 19 cases increasing in Assam) ৷ বুধবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত 1,951 গৰাকী লোক ক’ভিডত হোৱাৰ বিপৰীতে বৃহস্পতিবাৰে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 3,677 গৰাকী ৷ আনহাতে, মৃত্যু হয় 20 জনকৈ লোকৰ ৷

নলবাৰীত অগপ-বিজেপিৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ (Ranjeet Kumar Das reacts on alliance of AGP with BJP) ৷ পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত অগপৰ সৈতে কোনো মিত্ৰতা নথাকে বিজেপিৰ ৷ অৱশ্যে আঞ্চলিক পৰ্যায়ত দল দুটাৰ মিত্ৰতা বৰ্তি থাকিব আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে উভয়ে উভয়ক সহায়ো আগবঢ়াব ৷

বৰপেটাৰ ভেল্লা গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়লৈ বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে যোৱা চাৰি সাংবাদিকক আক্ৰমণ পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীৰ স্বামীৰ(Attack on media person in Barpeta) ৷ সভানেত্ৰীৰ স্বামীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত সাংবাদিক ছাইজুৰ ৰহমান ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰপেটা সদৰ আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু ৷