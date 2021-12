নাগালেণ্ডৰ পৰা সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৫৮ বাতিল কৰাৰ আহ্বান নাগালেণ্ড বিধানসভাৰ (Nagaland Assembly demands to repeal AFSPA) ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই গঠন কৰি দিছে উচ্চস্তৰীয় সমিতি (Central Government formed a high level committee on Nagaland situation) ৷

সমৰ একাংশ বিজেপি নেতাই এৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে PSO । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাই অস্বস্তিত পেলাইছে নেতা-পালিনেতাক (PSO of Assam BJP leaders to be withdrawn) । কিন্তু কোন কোন নেতাৰ PSO প্ৰত্যাহাৰ কৰিব গৃহ বিভাগে ?

উপায়ুক্তৰ হিচাপে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই বিতৰ্কত সাঙোৰ খাই পৰিছে মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝা।

কোকৰাঝাৰত ডেৰ শতাধিক বিপিএফ সদস্যৰ বিজেপিত যোগদান (BPF members joines BJP) ৷ নতুন সদস্যসকলক গেৰুৱা দলৰ টুপী আৰু গামোচাৰে আদৰণি জনোৱা হয় ৷

কলগাছিয়াৰ টাপাজুলি গাঁৱত এবিঘা মাটিক কেন্দ্ৰ কৰি দুই ফৈদৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট (Land Dispute at kalgachia) । দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰথমে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটে আৰু এই কাজিয়া অৱশেষত গৈ প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ৰূপ লয় ৷

ডিব্ৰুগড়ৰ শ্বহীদ ভৱনত আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ সংবাদমেল ৷ ২৪ ঘণ্টীয়া ডিব্ৰুগড় জিলা বন্ধ কাৰ্যসূচীৰ মাজতে এই সংবাদমেল যোগে আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাংগ মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই(Sankorjyoti Baruah against SP Shwetang Mishra) ।

ক্ৰমান্বয়ে অধিক ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে কৰ'ণাৰ শক্তিশালী ভেৰিয়েণ্ট অ'মিক্ৰণে(Omicron infection in India) । কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, ভাৰতত মুঠ অ'মিক্ৰণ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ৫৭৮ জনলৈ বৃদ্ধি গৈছে । দেওবাৰৰ দিনটোত ১৫৬ জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে অ'মিক্ৰণৰ অৱস্থিতি ।

পাৰাদ্বীপৰ উপকূলত ১৫ দিন ধৰি আৱদ্ধ হৈ থকা ২০ জন বাংলাদেশী মাছমৰীয়াক উদ্ধাৰ কৰিলে ওড়িশাৰ স্থানীয় মাছমৰীয়া আৰু ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে (Odisha fishermen, ICG rescued Bangladeshi fishermen) । নাৱৰ যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলত পাৰাদ্বীপ আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল মাছমৰীয়াকেইজন ।

সোমবাৰৰ পৰা ত্ৰিপুৰাৰ বিভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠিত হৈছে 'Bhart ko jaano' শীৰ্ষক অনুষ্ঠান (Bhart ko jaano Programme organised in Tripura) । তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা এই উৎসৱৰ অন্ত পৰিব ২৯ ডিচেম্বৰত । দেশৰ নানাৰঙী কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে দেশবাসীক একতাৰ বান্ধোনেৰে বান্ধিবলৈ এই প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।

মিচিং ৰাইজৰ বাবে সু-খবৰ ৷ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক ক্ষণত মুক্তি লাভ কৰিলে মিচিং ভাষাৰ ছবি "তলিগ"এ ৷