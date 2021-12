উত্তৰ প্ৰদেশত সাধাৰণ টেক্সিৰে বিমানবন্দৰৰ পৰা হোটেললৈ যাবলগীয়া হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(CM Himanta reached hotel by cab) । লগত আছিল পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মা । নিৰাপত্তা বাহিনীৰ কনভয়ৰ পৰিৱৰ্তে টেক্সিৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হোটেললৈ যাবলগীয়া হোৱা ঘটনাক লৈ এতিয়া হাহাকাৰ যোগী চৰকাৰৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাত ।

পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কল-কাকলিত মুখৰ নাওবৈচাৰ শতজান জলাশয় (Satajan Wetland in Lakhimpur) ৷ ১২২ বিঘা মাটিৰে আবৃত শতজান জলাশয়ত সম্প্ৰতি বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষী(Migratory Bird at Satajan Wetland)ৰ আগমন ঘটিছে ৷ পক্ষীৰ আগমনে জলাশয়টোৰ শোভা আৰু অধিক বৰ্ধিত কৰি তুলিছে ৷

এইবাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিল বিজেপি দলৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মা (Rajiv Kumar Sharma reacts against Bhupen kumar Borah) ৷ বুধবাৰে আয়োজিত এক সংবাদমেলত ভূপেন বৰাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কৰা মন্তব্যকলৈ তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মাই ৷

আছুৰ উদ্যোগত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নামৰূপত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ভাওনা সমাৰোহ( AASU organized Bhaona in Namrup) ৷ এই সমাৰোহত সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ লগতে আছুৰ আন আন বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে ৷

কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ সংবাদমেল সম্বোধন (Press meet of Karbi Student Union) ৷ হাওৰাঘাটৰ বিধায়ক দৰছিং ৰংহাং ভূমি কেলেংকাৰীত জড়িতৰ অভিযোগ উত্থাপন কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ ৷ সংবাদমেলযোগে এই অভিযোগ তুলি বিধায়কগৰাকীক উচিত শাস্তি দিবলৈ সন্থাটোৱে আহ্বান জনাইছে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙক ৷

এবছৰীয়া হ’ল ৰাজনৈতিক দল অসম জাতীয় পৰিষদ ৷ দলটোৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস (Foundation Day of AJP) উদযাপন কৰা হৈছে মাজুলীৰ ৰঙাচাহীত ৷ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস ৷

সক্ৰিয় ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিলে ভাৰতৰ মেট্ৰ' মেন ই শ্ৰীধৰণে (Metroman E Sreedharan quits from active politics)। অৱশ্যে সক্ৰিয় ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিলেও সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি নাথাকে শ্ৰীধৰণ । পৰাজয়ৰ পৰা বহু কথা শিকিলে শ্ৰীধৰণে ।

ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী । লক্ষ্ণৌত নিশাদ সমাজ জনসভা সম্বোধন কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে(Amit Shah at Nishad Samaj Jan Sabha) । ইয়াৰোপৰি ২৩ টা সমবায় বেংকৰ শাখাও উদ্বোধন কৰিব । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণ বিজেপিৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ।

অস্থায়ীভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে মিছ ৱৰ্ল্ড ২০২১ ৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতা (Miss World 2021 grand finale temporarily postponed) । কেইবাগৰাকীও প্ৰতিযোগী আৰু কৰ্মচাৰী ক'ভিড 19 ত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আয়োজকে । পৰৱৰ্তী ৯০ দিনৰ ভিতৰত পুনৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ব ।

আয়ান মুখাৰ্জীৰ বহু প্ৰতিক্ষিত ছবি ‘ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ’ ৰ First Official Poster খন 15 ডিচেম্বৰত মুকলি কৰা হয় (First Motion Poster of 'Brahmastra' released)৷ পূৰ্বতে কাহানিও নকৰা এক শক্তিশালী চৰিত্ৰৰে ৰণবীৰক দৰ্শকৰ মাজলৈ এৰি দিছে আয়ানে ৷ পোষ্টাৰ মুকলি অনুষ্ঠানত বলীউডত এসময়ত গিজগিজাই থকা পিতৃ ঋষি কাপুৰক মনত পেলায় আৱেগিক হৈ পৰে 39 বছৰীয়া অভিনেতাজন ৷