সোমবাৰে ৰাজ্যসভাত উচ্চ-উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ দৰমহা সংশোধনী বিধেয়ক বিবেচনাৰ বাবে উত্থাপন কৰিব কেন্দ্ৰই(Judges Salaries Amendment Bill in RS) । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে এই বিধেয়ক ৰাজ্যসভাত উত্থাপন কৰিব ।

২০০১ চনৰ ১৩ ডিচেম্বৰ - সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে এটা অভিশপ্ত দিন । এইটো দিনতে সংসদ ভৱনত হোৱা আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ১৪ জন লোকে । আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুওৱা সাধাৰণ নাগৰিক আৰু শ্বহীদ জোৱানলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে(Modi pays tribute to Parliament Attack victims) ।

যোৰহাট-মাজুলীৰ ফেৰীসেৱাত ব্যাঘাত(Jorhat Majuli ferry service disrupted)। ঘন কুঁৱলীৰ বাবে নিমাতী-মাজুলী ফেৰী চলাচলত একপ্ৰকাৰ বাধাৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

সুদীৰ্ঘ 10 মাহৰ মূৰত দেশলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন (Indian farmers came home after 10 months) ত্ৰিপুৰাৰ দুগৰাকী কৃষকৰ ৷ কৃষক দুগৰাকী ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ বাসিন্দা ৷ সীমান্তত কৃষি কাৰ্য কৰি থকাৰ সময়তে কেনেবাকৈ সীমান্তৰ বেৰ পাৰ হোৱাত দুয়োগৰাকীকে আটক (Two Indian farmers caught by Border Guards of Bangladesh) কৰিছিল বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰ গাৰ্ডছৰ সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে ৷

বিগত দুটা বছৰ ধৰি বন-ভোজৰ আনন্দৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে বিৰত থকা দেখা গৈছিল ৰাজ্যবাসীক ৷ চলিত বছৰৰ প্ৰথমচোৱাত ক’ভিড মহামাৰীৰ দ্বিতীয় লহৰে সমগ্ৰ দেশতে মাৰাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছত শেহতীয়াকৈ কিছু পৰিমাণে স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছিল পৰিস্থিতি ৷

দেওবাৰে বালাৰচৰত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতক লৈ সংঘটিত হয় মাৰপিটৰ ঘটনা(Land Conflict at Balarchar) ৷ ফলত চাৰিজন লোক আহত হয় ৷

দিখৌমুখত দুটাকৈ গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ (free roaming of rhino at Dikhowmukh) ৷ অঞ্চলটোত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰখাৰ লগতে গঁড় কেইটাক সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ বাবে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বন বিভাগে ৷

ভাৰতীয় হিচাপে বৈধ প্ৰমাণপত্ৰ লাভৰ পিছতো বাৰম্বাৰ আহিছে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ জাননী ৷ আতংকিত হৈ পৰিছে এটা পৰিয়াল ৷ ক’ত আৰু কিদৰে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷ সবিশেষ চাওক এই প্ৰতিবেদনত ৷

সুদীৰ্ঘ 21 বছৰৰ মূৰত আন্তৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত জিলিকিল ভাৰতীয় সুন্দৰী ৷ ইজৰাইলত অনুষ্ঠিত Miss Universe প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ীৰ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হয় চণ্ডীগড়ৰ হৰনাজ সন্ধুৱে (Harnaaz Sandhu crowned Miss Universe 2021) ৷

