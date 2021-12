তামিলনাডুত সেনাৰ হেলিকপ্তাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৷ থিতাতে নিহত তিনিগৰাকী ব্যক্তি ৷ এই হেলিকপ্তাৰতে পৰিয়ালসহ যাত্ৰা কৰিছিল সেনা প্ৰধান বিপিন ৰাৱটে ৷

অসম আৰক্ষীত খালী পদ পূৰণ(Recruitment in Assam Police) ৰ বাবে বিজ্ঞাপন মুকলি ৷ প্ৰকাশিত বিজ্ঞাপন অনুসৰি, প্ৰায় ২,৪৫০ টা কনিষ্টবলৰ পদত দিয়া হ’ব নিযুক্তি ৷

চলন্ত ৰে’লত দুৰ্ব্যৱহাৰৰ সন্মুখীন দুলীয়াজানৰ বিজেপি বিধায়ক তেৰছ গোৱালা(Attack On MLA Terash Goala) ৷ ৰে’লৰ লাইট বন্ধ কৰাক লৈ বিধায়কগৰাকীক আক্ৰমণ কৰে ৰমাকান্ত ৰয় নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ৷

বুধবাৰে পুৱা ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা (Tragic road accident on Silapathar NH-15)। শ্ৰমিক ভৰ্তি ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ৷ বাকী ২৬ জন গুৰুতৰভাৱে আহত ।

আগন্তুক পৌৰ নিগম-নিকায় আৰু স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত আলোচনাত মিলিত হ’ল অসম বিজেপিৰ নেতৃত্ব আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷ বুধবাৰে আন এক বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মিলিত হ’ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে ৷

DNLA উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ মাইবাং ডেজিগনেটেড কেম্পত সোমবাৰে সংগঠিত হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত 5 গৰাকী লোকক আটক কৰিছে ডিমা-হাচাও জিলাৰ আৰক্ষীয়ে (DNLA members arrested) ৷ এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত আছিল ডিমাছা নেচনেল লিবাৰেচন আৰ্মীৰ ডেপুটি চিএনচি প্ৰীতমজিৎ জিডোং ৷

AFSPA বাতিলৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা AJYCP ৰ((Demand to repeal AFSPA) ৷ বুধবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সংগঠনটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক গৰাকীয়ে কয়, অটিং বস্তিত সংঘটিত নিৰাপত্তাবাহিনীৰ এই হত্যালীলা উত্তৰ-পূৱৰ বাবে প্ৰথম নহয় ৷

শ্বপিয়ান জিলাৰ চেক-ই-চোলেণ্ডত সন্ত্ৰাসবাদী-নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষ(Encounter in Shopian) ৷ কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰিছে এই কথা ৷

ত্ৰিপুৰাৰ এগৰাকী ৰাইফলমেনৰ বিৰুদ্ধে দুগৰাকীকৈ শীৰ্ষ বিষয়াক হত্যাৰ অভিযোগ ৷ আদালতে অভিযুক্তক 5 দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ(TSR jawan in Police Remand) প্ৰেৰণ কৰিছে ৷

ইংলেণ্ডত ক্ৰমান্বয়ে দ্ৰুত হাৰত বিয়পিছে কৰ’ণা ভাইৰাছৰ নতুন প্ৰকাৰ অ’মিক্ৰণ (Omicron Threat In england) ৷ ইংলেণ্ডৰ স্বাস্থ্য কৰ্তৃপক্ষই (British health authorities) সদৰি কৰা তথ্য অনুসৰি দেশখনত নতুনকৈ 90 গৰাকী লোক অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্ত হৈছে (90 cases of Omicron variant identified in UK) ৷