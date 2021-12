নগাঁও বিশেষ কাৰাগাৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ভাগত পলায়ন কৰিছে এজন হাজোতী (Prisoner escapes from Special Jail Nagaon)। বিশেষ কাৰাগাৰৰ পৰাই হাজোতীৰ পলায়নক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি । পলাতক কয়দীক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান ।

চিৰাঙৰ কাজলগাঁওৰ জেএচবি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চলিছে এতিয়া অনিয়ম ৷ ৰোগীক ঔষধ প্ৰদান নকৰি চিকিৎসালয়ৰ কতৃপক্ষই জ্বলালে লাখ লাখ টকাৰ ম্যাদ উকলা ঔষধ (Hospital Burns Expired Medicines at Kajalgaon) ৷

যান বাহনৰ আইন উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ কঠোৰ হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড় পৰিবহন বিভাগ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে ইতিমধ্যে ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা যান-বাহন আইন উলংঘনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী তথা পৰিবহণ নিগমৰ বিষয়াসকলে (Dibrugarh Transport Corporation)।

ক'ভিড টীকাকৰণ ১০০ শতাংশ নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে দেশত আৰম্ভ হৈছে হৰ ঘৰ দস্তক অভিযান । গুৱাহাটীত এই অভিযান পৰ্যৱেক্ষণৰ বাবে উপস্থিত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী(Chandra Mohan Patowary observes Har Ghar Dastak campaign)। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিত বহু লোকে ল'লে প্ৰতিষেধক ।

চাওলুং চ্যুকাফাৰ সমাধিক্ষেত্ৰ(Chaolung Sukapha Cemetery) সংৰক্ষণ আৰু বেদখল মুক্ত কৰাৰ দাবী জনাইছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ৷ ৰাজ্যৰ সত্ৰ, মঠ-মন্দিৰসমূহ বেদখলমুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে দেখুওৱা তৎপৰতা বৰ অসমৰ ভেঁটি গঢ়োতাগৰাকীৰ মৈদামৰ ক্ষেত্ৰতো দেখুৱাবলৈ দাবী জনাইছে জাতীয় সংগঠনটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক পলাশ চাংমায়ে(Palash Changmai)৷

কেইদিনমান আগতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা উভতি অহা ৰাজস্থানৰ এটা পৰিয়ালৰ ৪ জন সদস্যৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰ'ণা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি(South Africa returnee tests Covid positive) ।

পুনৰ সমগ্ৰ বিশ্ববাসীলৈ ভয়াৱহ বিপদৰ আশংকা আনিছে কৰ'ণাৰ নতুন প্ৰকাৰ অমিক্ৰণে (New Covid 19 variant Omicron) । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ একাংশ বিজ্ঞানীয়ে কৰা এক প্ৰাথমিক অধ্যয়নত প্ৰকাশিত হৈছে যে, বিটা বা ডেল্টা প্ৰকাৰৰ তুলনাত অমিক্ৰণৰ দ্বাৰা পুনৰ সংক্ৰমণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা তিনিগুণ অধিক (Reinfections 3 times more likely with Omicron) ।

চলিত ISL (ISL 2021-22)ৰ বৃহস্পতিবাৰৰ খেলখনত জামছেদপুৰ আৰু হায়দৰাবাদে দুয়োটা দলে ১-১ গ'লত খেল সমাপ্ত কৰে (Jamshedpur and Hyderabad match at ISL)। জামেছদপুৰৰ হৈ গ্ৰেগ ষ্টিৱাৰ্ট আৰু হায়দৰাবাদৰ হৈ বাৰ্থোলোমিউ অগবেচে এটাকৈ গ'ল দিবলৈ সক্ষম হয় ।

চলিত বৰ্ষৰ ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডছ 2021(Filmfare Awards 2021)ৰ বাবে মনোনীত হৈছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আৰু সংগীত ব্যৱস্থাপক নীলোৎপল বৰা (Nilotpal Bora nominated for Filmfare Awards) ৷ হিন্দী ৱেব চিৰিজ ‘Aspirants’ত কণ্ঠদান আৰু সংগীত পৰিচালনা কৰি ‘Best Original Soundtrack’ শ্ৰেণীত মনোনীত হৈছে অসম সন্তান নীলোৎপল বৰাই ৷

আজি অসমৰ জনপ্ৰিয় সংগীতশিল্পী মানস ৰবীনৰ জন্মদিন (Manas Robin's Birthday) । ওপজা দিনৰ শুভক্ষণত ছ’চিয়েল মিডিয়াযোগে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে অসংখ্য অনুৰাগীয়ে ৷