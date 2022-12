লামডিঙৰ তৰুণ চক্ৰৱৰ্তীলৈ গুলীচলনা কৰা ছুপাৰী কিলাৰক হত্যা (Supari Killer killed in encounter) ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত বিহাৰৰ মোহন কুমাৰ নামৰ ছুপাৰী কিলাৰটো ৷ শুকুৰবাৰে তৰুণ চক্ৰৱৰ্তী নামৰ ৰেলৱে’ বিভাগৰ প্ৰাক্তন কৰ্মচাৰীজনক গুলীয়াইছিল মোহন কুমাৰে (Firing at Lumding) ৷

সোমবাৰে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাবে শপতগ্ৰহণ কৰিব ভূপেন্দ্ৰ পেটেলে (Gujarat CM Bhupendra Patel)। পেটেলৰ লগতে একাংশ নতুন মন্ত্ৰীয়েও শপত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ লগতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বিজেপিৰ সভাপতি জে পি নাড্ডা, ৰাজনাথ সিং, নীতিন গাডকাৰী, মনসুখ মাণ্ডভিয়া, পুৰুষোত্তম ৰূপালাৰ দৰে প্ৰবীণ নেতাইও অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালো ৷

ৰাজস্থানৰ তেজাজী মন্দিৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মহিলা শক্তি পদযাত্ৰা (Womens Power March in Rajasthan)। ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ আজি এই বিশেষ দিনটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৫০০০ তকৈও অধিক মহিলা নেত্ৰীয়ে । আজিৰ যাত্ৰাত কেৱল মহিলা যাত্ৰীসকলেহে যোগদান কৰিছে ।

চিকিৎসা ব্যয় প্ৰতি বছৰে বাঢ়ি আহিছে । এনে সময়ত, বহু বছৰীয়া স্বাস্থ্য বীমা আঁচনিবোৰ কামত আহে (multi year health insurance plans) । সেইবোৰে আঁচনি ধাৰকসকলক (policy holders) কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে সুৰক্ষিত হৈ থকাত সহায় কৰে । আপুনি এবাৰতে বা কিস্তিত দুইৰ পৰা তিনি বছৰৰ বাবে প্ৰিমিয়াম পৰিশোধ কৰিব পাৰে । তাৰ পিছত নিৰৱচ্ছিন্ন স্বাস্থ্য আৱৰণৰ (health coverage) বিষয়ে নিশ্চিত হওক । ই কি অতিৰিক্ত লাভালাভ আগবঢ়ায় চাওঁ আহক এবাৰ ।

তিনিচুকীয়াৰ শ্ৰীপুৰীয়া, ৰাজাআলিত সোমবাৰে ৰে’লৱে আৰু তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনে এক উচ্ছেদ অভিযানৰ কাৰ্যসূচী হাতত লয় (Railway department evictions in Tinsukia) । ৰে’লৱেৰ মাটিত যিসকল লোকে অবৈধ ভাৱে মাটি দখল কৰি ৰাখছিল তেওঁলোকৰ মাটিৰ ওপৰত চলিল প্ৰশাসনৰ এই উচ্ছেদ অভিযান । ৰে’লৱে বিভাগে প্ৰায় ১৫০ ৰো অধিক অবৈধ নিৰ্মাণৰ ওপৰত নিজৰ অভিযান চলাই প্ৰশাসনে (Evictions in Tinsukia) । উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ পূৰ্বে ৰে’লৱে বিভাগৰ পৰা জাননী প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে কেইবাবাৰো মাইকযোগে ঘোষণা কৰা বুলি উপস্থিত ৰাজহচক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে(Revenue Circle Officer of Tinsukia) জানিব দিয়াৰ লগতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থকা বুলি জানিব দিয়ে ৷

ভূপেন বৰাৰ কবিতাত ’সুৰ’ বিচাৰি চলাথ কৰিছে একালৰ সতীৰ্থ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে (MLA Rupjyoti Kurmi)৷ দাদা হিচাবে সম্বোধন কৰিয়েই ভূপেন বৰাৰ প্ৰতি জনালে আহ্বান, ‘‘ভূপেন দা, আপুন কবিতা লেখা এৰক’’ ৷

শীতকালত নিজকে সুস্থ কৰি ৰখাটো এটা প্ৰত্যাহ্বানতকৈ কম নহয়, কাৰণ এই বতৰত বেছিভাগ মানুহেই অসুস্থ হৈ পৰে, ইয়াত আমি আপোনালোকক কম এনে ১০বিধ ভাৰতীয় খাদ্যৰ বিষয়ে যিসমূহ শীতকালত অতি উপকাৰী (Top 10 Indian Winter Foods) ।

এলোভেৰাৰ এন্টি বেক্টেৰিয়াল, এন্টি ইনফ্লেমেটৰী আৰু এন্টি অক্সিডেন্ট গুণ আছে । ছালৰ পিম্পল, ৰঙা পৰা আৰু ফুলা আদি দূৰ কৰাত সহায় কৰে । এলোভেৰাত ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থ থাকে । ইহঁতে ছালখনক গভীৰভাৱে পুষ্টিকৰ কৰাৰ কাম কৰে । ব্ৰণৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ আপুনি বহু ধৰণে এলোভেৰা জেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।

পাটবাউসীৰ শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেৱ সত্ৰত (Sri Sri Shankaradeva Satra of Patbausi) বৰদোৱা সত্ৰৰ নিচিনাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে বৃহৎ প্ৰকল্প স্থাপনৰ কাম আৰম্ভ কৰিব বুলি ৰাইজক আশ্বাস দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । সেই প্ৰকল্পটো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভবাৰ দৰে পাটবাউসী সত্ৰত কেন্দ্ৰীভূত নহৈ সত্ৰৰ পৰা কিছু নিলগত ভূমি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা কৰাৰ উমান পাইছে পাটবাউসী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দেৱানন্দ দেৱ গোস্বামীয়ে (patbausi project should be near Sankardev than) ৷

পুৰণি বছৰক বিদায় দি নতুনক আদৰিবলৈ মাজত মাত্ৰ এটা পষেক (New year 2023)৷ নতুন বছৰটোৰ বাবে বিভিন্নজনে কৰে বিভিন্ন পৰিকল্পনা ৷ বাদ পৰি ৰোৱা নাই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাও (APCC president Bhupen Borah)৷ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পটভূমিত বহুকেইটা কবিতা ৰচনা কৰি কবি হিচাবেও চৰ্চিত হৈ পৰা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিব এখন কবিতা সংকলন (Bhupen Borah poem book)৷ শেহতীয়াকৈ ৰাজনীতিৰ সমান্তৰালকৈ কাব্যচৰ্চাত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি কবি হিচাবেও চৰ্চিত হোৱা ভূপেন বৰাই কবিতা সংকলনটোৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে দেওবাৰে ৷ অৱশ্যে ভূপেন বৰাৰ কবিতা অনুৰাগীসকলে উক্ত কবিতা সংকলটিৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব 2023 বৰ্ষলৈ ৷