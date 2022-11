আৱাসিক শিক্ষানুষ্ঠানত থকা এক প্ৰধান ব্যাধি হৈছে ৰেগিং (Ragging in Hostel) ৷ ৰেগিঙৰ বাবে আধাতে শিক্ষা জীৱনৰ ইতি পৰে বহু শিক্ষাৰ্থীৰ ৷ আন বহুতৰে আকৌ জীৱন কাঢ়ি নিয়ে ৰেগিঙে ৷ ডিব্ৰুগড়ত ৰেগিঙৰ বলি হৈ আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হ’ব লগা হৈছে এজন ছাত্ৰ ৷ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা ছাত্ৰাবাসত ৰেগিঙৰ প্ৰকোপ সহিব নোৱাৰি দুই মহলাৰ ওপৰৰ পৰা জপিয়ালে এজন ছাত্ৰই ৷

মেৰাপানী সীমান্তত নিয়োজিত ১৪২ নং চি আৰ পি এফ বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে গুণ্ডাগিৰিৰ অভিযোগ (CRPF gundagiri at Merapani) । মেৰাপানী কল্যাণপুৰৰ গিতাঞ্জলী শইকীয়াৰ নাৰ্চাৰীত অনাধিকাৰে প্ৰৱেশ কৰি মূল্য নিদিয়াকৈয়ে লৈ যায় ২৩০০ টকা মূল্যৰ ফল-ফুলৰ পুলি ।

আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণ অৰু স্মাৰ্ট পুলিচ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত পৰ্যাপ্ত পুঁজিৰ প্ৰয়োজন (Funds for the modernization of the Assam Police) । কিন্তু সম্প্ৰতি ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিত্তীয় অৱস্থা ভাল নহয় (Govt in financial crisis) । যাৰ বাবে আৰক্ষীৰ কাম-কাজতো প্ৰভাৱ পৰিছে । তেনে অৱস্থাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণ শিতানত পূৰ্বৰ তুলনাত বহু কোটি টকা কৰ্তন কৰাত প্ৰভাৱ পৰিছে ।

যোগগুৰুজনে স্পষ্টভাৱে উচ্চাৰণ কৰিছিল যে মহিলাসকলে একো পিন্ধিলেও ভাল দেখায় । উল্লেখ্য, মহাৰাষ্ট্ৰৰ থানেত অনুষ্ঠিত এক জনাকীৰ্ণ অনুষ্ঠানত ভাষণ দি থকাৰ সময়ত ৰামদেৱে এই কথা দৈছিল (Ramdev controversial remark on women) । আনহাতে, উক্ত অনুষ্ঠানত ৰামদেৱৰ সৈতে মঞ্চত উপস্থিত আছিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী অমৃতা ফাড়নভিছ ।

এটা আজৱ পঞ্চায়ত ৷ পঞ্চায়তটোৰ অধীনস্থ 100 শতাংশ হিতাধিকাৰীয়েই মুছলমান ৷ কিন্তু সেইসকল হিতাধিকাৰীৰ কাৰোবাৰ পিতৃ আৰু কাৰোবাৰ স্বামীৰ উপাধি আকৌ গগৈ ৷ PMAY ঘৰৰ তালিকাত ধৰা পৰিল এই কথা (allegation of scam in PMAY scheme) ৷ সভাপতিৰ মতে, দাবী কৰা ধন নিদিয়াৰ বাবে একাংশই তেওঁক ফচাব খুজিছে ৷

ৰঙিয়াৰ এখন বিদ্যালয়ত তলা ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিও বিফল হ’ল চোৰ (Thief in Rangia School)৷ বিদ্যালয়খনত চিচিটিভি কেমেৰাৰ সংযোগ থকা বুলি ভুল ভাবি পলায়ন কৰিলে চোৰে ৷

লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (Fire at Bihpuria) ৷ বিহপুৰীয়াৰ সন্তপুৰ পাঁচআলিত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড ৷ অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় ৪ খনকৈ দোকান ভস্মীভূত ৷

গুৱাহাটীৰ 8 বছৰীয়া গুঞ্জন সিনহাই ঝলক দিখলা জা 10 ৰ বিজয়ী হৈ অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে । অনুষ্ঠানটো 3 ছেপ্টেম্বৰত 15 জন চেলেব্ৰিটী প্ৰতিযোগীৰ সৈতে প্ৰিমিয়াৰ হৈছিল, য’ত বিচাৰকৰ আসনত আছিল বলীউডৰ অভিনেত্ৰী মাধুৰী দীক্ষিত, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা কৰণ জোহৰ আৰু নৃত্যশিল্পী-অভিনেত্ৰী নোৰা ফাতেহী । কৌতুক অভিনেতা মনীষ পলে অনুষ্ঠানটো পৰিচালনা কৰিছিল ।

মাজুলীৰ পৰা বিদায় ললে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী লাকি আলিয়ে (Singer Lucky Ali)। সত্ৰ নগৰী মাজুলীত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেলৰ তৃতীয় সংস্কৰণ (Majuli Music Festival) ৷ মিউজিক ফেষ্টিভেল ২০২২ত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মাজুলীলৈ আহিছিল শিল্পীগৰাকী (Majuli Music Festival 2022)। ফেষ্টিভেলৰ অন্তিম দিনটোত লাকী আলীৰ গানে মুহিলে উপস্থিত দৰ্শকক ৷ অৱশেষত মাজুলীৰ সংগীতানুষ্ঠান সমাপ্ত কৰি ক্ষন্তেক সময়ৰ পূৰ্বেই বিশেষ ফেৰীৰে মাজুলীৰ পৰা বিদায় ললে লাকী আলিয়ে । মাজুলীৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময়ত শিল্পীগৰাকীয়ে কয়, "মাজুলীৰ মানুহৰ আতিথ্যত অভিভূত হৈছো । মাজুলীলৈ মাতিলে পুনৰ আহিম । মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেল যিসকলে আয়োজন কৰিছে বৰ সুন্দৰকৈ আয়োজন কৰিছে "।

চিৰাঙৰ বিজনীত সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন (example of communal harmony in Chirang) । হিন্দু দুখীয়া বিধৱাৰ দুৰ্যোগত সহায়ৰ হাত জমিয়ত উলেমাৰ । জমিয়তক ধন্যবাদ দুৰ্গতৰ ।