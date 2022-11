জনপ্ৰিয় কাৰ্টুনিষ্ট চিৰঞ্জীৱ দত্তৰ দেহাৱসান । দীৰ্ঘদিনে অসুস্থ হৈ থকা দত্তই শুকুৰবাৰে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে (Cartoonist Chiranjib Dutta passes away)৷

2008 চনৰ 26 নৱেম্বৰৰ দিনটোতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাইত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল (Mumbai terrorist attack)৷ 14 টাকৈ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে মুম্বাইৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণে (14 years of Mumbai terrorist attack) ৷ এই সন্দৰ্ভত শনিবাৰে ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে তেওঁৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত লিখে যে, ‘‘সন্ত্ৰাসবাদে মানৱতাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । বিশ্বৰ প্ৰতিজন সন্ত্ৰাসবাদৰ ভুক্তভোগীৰ ওচৰত আমি এই ঋণী’’ ৷

এ পি ডি চি এলে এ সকলো ধৰণৰ বিদ্যুৎ মাচুল প্ৰতি ইউনিটত ৭৯ পইচালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ জাননী ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে বাতিল কৰিলে (APDCL withdrawn decision to increase electricity tariffs)। ডিচেম্বৰৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী পর্যন্ত তিনি মাহৰ বাবে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ জাননী জাৰি কৰিছিল এ পি ডি চি এলে । অৱশেষত বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি নকৰাৰ সিদ্ধান্ত ল’লে এ পি ডি চি এলে ।

নগাঁৱত অঘটন ৷ এইবাৰ আপৰ নেতালৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছে চিয়াঁহী (Ink AAP incident in Nagaon)৷ নগাঁও জিলা পুথিভঁৰালৰ সন্মুখতে সংঘটিত এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে ভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷ অভিযোগ অনুসৰি, এই কাৰ্য সংগটিত কৰিছে বিজেপি কৰ্মীয়ে ৷

পথাৰতে মৰহিছে কৃষকৰ সপোন ৷ ইয়াৰ পিছতো কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত কৃষি বিভাগ । গোলাঘাট জিলাৰ ধনশিৰি মহকুমাত শ শ বিঘা ধান খেতি অস্বাভাৱিকভাৱে নষ্ট হোৱাত মূৰে-কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কৃষকৰ (Paddy has dried up in Sun) ৷ এই মহকুমাটোৰ বেছি সংখ্যক লোকেই কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । কিন্তু এইবাৰো বেছি সংখ্যক কৃষকৰেই নহ'ল ভাল ধান খেতি । ফলত ধনশিৰিৰ অসম-নগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী সৰুপথাৰৰ জোৰপুখুৰী অঞ্চলৰ কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ।

ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই PSLV-C54/EOS-০৬ৰ দ্বাৰা সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰে Oceansat-3 আৰু ৮ টা মিনি উপগ্ৰহ (ISRO successfully launches PSLV-C54 rocket)। পুৱা প্ৰায় ১১.৫৬ বজাত সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে ।

আঘোণ । আঘোণ মানেই কৃষকৰ আশা, লখিমীক ভঁড়াললৈ আদৰাৰ সুমধুৰ ক্ষণ, গাঁৱৰ কৃষিজীৱী ৰাইজৰ বাবে এক ব্যস্ততাপূৰ্ণ মাহ । এতিয়া সোণোৱালী হৈছে আঘোণৰ পথাৰখন (Paddy fields during Autumn)। এনে সময়তে কৃষিজীৱী ৰাইজক সহায়ৰ অৰ্থে আগবাঢ়ি আহিছে ইউপিপিএল দলৰ একাংশ সদস্য ৷ বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰত ইউপিপিএল দলৰ কৰ্মীসকল একত্ৰিত হৈ সোণগুটি চপোৱাত সহায় কৰিলে বহু পৰিয়ালক (UPPL workers helped villagers in harvesting paddy) ৷

আনহাতে, ইংলেণ্ড আৰু আমেৰিকাৰ মাজত বিশ্বকাপৰ ধাৰা এইবাৰো অব্যাহত আছে । উল্লেখ্য, বিশ্ব মঞ্চত ইংলেণ্ডে আমেৰিকাক এবাৰো পৰাস্ত কৰিব পৰা নাই (England ended draw with America) । এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ল ।

তিহাৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা দিল্লীৰ মন্ত্ৰী সত্যেন্দ্ৰ জৈনৰ আন এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল (Viral video of Satyendar jain)। বিজেপিয়ে শ্বেয়াৰ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে আম আদমি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে । কাৰাগাৰৰ কোঠাত মন্ত্ৰীগৰাকীক নিশা সাক্ষাৎ কৰিছে কাৰাগাৰ অধীক্ষকে ।

উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত অঘটন ৷ শনিবাৰে পুৱাই দশাশ্বমেধ ঘাটৰ সন্মুখত গংগা নদীত ডুব যায় এখন যাত্ৰীবাহী নাও (Boat accident in front of Dashashwamedh Ghat) ৷ নাওখনত আছিল 34 গৰাকী যাত্ৰী ৷ এই দুৰ্ঘটনাৰ পাচতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে নাওখনৰ চালকজন ৷