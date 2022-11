অসমত বাহৰ পতা বলীউডৰ মোহময়ী অভিনেত্রী, চলচ্চিত্র নির্মাতা কংগনা ৰাণাৱটৰ মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ (Kangana Ranaut talk with Assam CM)। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত সৌহার্দমূলক সাক্ষাৎ কৰি অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম-কাজক ভূয়সী প্রশংসা কৰে ৷

উত্তৰাখণ্ডৰ তেহৰিত দেওবাৰে ৪.৫ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প (Earthquake in Tehrit of Uttarakhand) । বৰ্তমানলৈকে ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ জানিব পৰা হোৱা নাই । ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্পন বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই উল্লেখ কৰিছে এই তথ্য় ।

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ২৯ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় শিশু, যুৱ আৰু আই মাতৃ সমাৰোহৰ আজি অন্তিমটো দিন (Sankardev Sangha Samaroh at Sapekhati)৷ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ৷

চৰাইদেউ জিলা পৰিবহন বিষয়া ৰাজীৱ চন্দ্ৰ বৰদলৈক নিলম্বন (Charaideo DTO Suspended) ৷ নাগালেণ্ড, অৰুণাচলৰ ভুৱা অনুজ্ঞাপত্ৰ বৈধ কৰিছিল বৰদলৈয়ে ৷

জৰাজীৰ্ণ পথে জলা-কলা খুৱাইছে ৰঙিয়াবাসীক । বহুবাৰ আবেদন নিবেদনৰ পাছতো কোনো সহাৰি নাপায় পথ মেৰামতিৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী । ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্ৰী সকলে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ (Students protest in Rangia) ।

সৰুৰে পৰা সংগীত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা তথা কিশোৰ অৱস্থাৰ পৰাই হিট এলবামত এজন সুপ্রতিষ্ঠিত গীতিকাৰ-ৰেপাৰ হিচাপে কণ্ঠ নিগৰাই অহা এৰন কাৰ্টাৰক শনিবাৰে দক্ষিণ কেলিফৰ্ণিয়াৰ নিজা বাসগৃহৰ বাথটাবত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয়(Aaron Carter dies)।

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত(Anti drugs mission of Assam police) । বৰপেটাৰোডতো চলিছে আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান । শনিবাৰে বৰপেটাৰোড আৰক্ষীয়ে এক অভিযান চলাই আটক কৰে ৬ টাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক(Drug peddlers held in BarpetaRoad) ৷ আটক কৰা সৰবৰাহকাৰীকেইটা হৈছে বালাগাঁৱৰ মঞ্জিল হক, কলগাছিয়াৰ মুস্তাফা জামান, মহম্মদ মুস্তাফা আৰু ৰাজিবুল ইছলাম ৷

আই চি চি টি-20 বিশ্বকাপত নেডাৰলেণ্ডৰ হাতত 13 ৰাণত পৰাস্ত দক্ষিণ আফ্ৰিকা ৷ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰাজয়ে ছেমি ফাইনেলত পথ প্ৰশস্ত কৰিলে টীম ইণ্ডিয়াৰ (India qualified for Semifinals) ৷

আজি ঘোষণা হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল (Grade 3 result)। Sebaonline.org ৱেৱচাইটযোগে ফলাফল লাভ কৰিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ৷

হেমা, কৰিশ্মা আৰু আস্থাই আনিছে অসমৰ কৃষকলৈ সুখবৰ । হেমা, কৰিশ্মা অথবা আস্থা অৱশ্যে কোনো মহিলা বা যুৱতী নহয় ৷ এয়া হৈছে ধানৰ উন্নত জাত ( Improved varieties of paddy) । এইকেইটা জাতকে ধৰি সমুদায় দহটা উন্নত জাতৰ খেতি পৰীক্ষণমূলকভাৱে কৰি আছে ৰঙিয়া নকুলৰ কৃষকসকলে । যদিহে এই জাত কেইটাৰ খেতি অসমৰ বাতাবৰণত সুন্দৰভাৱে হৈ কৃষক লাভান্বিত হয়, তেতিয়া হ’লে আগন্তুক সময়ত অসমৰ কৃষকে এই জাত কেইটাৰ খেতি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে (Experimental farming provides hope to farmers) ।