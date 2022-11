সোমবাৰে ডিব্ৰুগড়ত সংঘটিত হয় গুলী চালনাৰ ঘটনা (Dibrugarh Firing Case) ৷ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে দুজনক আটক কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে (Dibrugarh police arrested two for firing case) ৷

শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ দাবীত পুনৰবাৰ প্ৰতিবাদত বহিল চি আই টি ইউ, অসম ৷ মঙলবাৰে গুৱাহাটীত CITU য়ে ৰূপায়ন কৰা এই প্ৰতিবাদ শ শ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে (CITU protest in Guwahati) ৷

দুভাগত বিভক্ত হ'ল বীৰ লাচিত সেনা (separation in Lachit Sena) । গোলাঘাটত ঘটিল ইয়াৰ বহিঃপ্ৰকাশ । শৃংখল চলিহা (Sringkhal Saliha) আৰু ৰণ্টু পানীফুকনৰ বিৰুদ্ধে নানান অভিযোগ উত্থাপন কৰি গোলাঘাটত বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিল সমান্তৰাল সংগঠনৰ । শৃংখল চলিহাক উচ্ছৃংখল আখ্যা দিয়াৰ লগতে ডাম্পাৰ কেলেংকাৰীত মাত মতাসকলক সংগঠনত একাষৰীয়া কৰা বুলিও মন্তব্য । যাৰ পৰিণতিত ক্ষোভৰ উদ্গীৰণ ঘটি জন্ম হয় সমান্তৰাল সংগঠনৰ (parallel organisation of Lachit Sena) ।

বৃদ্ধি পাইছে ৰে’লযোগে বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ অবৈধ সৰবৰাহ । মঙলবাৰে গুৱাহাটী ৰে’লৱে’ ষ্টেচনত(Guwahati Railway Station) জব্দ হৈছে অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা সোণৰ বিস্কুট । ৰে’ল আৰক্ষীয়ে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত(Rajdhani Express) অভিযান চলাই সোণৰ বিস্কুটসহ এজন সৰবৰাহকাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ধৃত লোকজন বিহাৰৰ ৰঞ্জিত শৰ্মা বুলি জানিব পৰা গৈছে । গুৱাহাটী ৰে’ল আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া প্ৰসেনজিৎ দাসে কয় যে, ৰে’ল আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা ৬ খন সোণৰ বিস্কুট জব্দ কৰে (Golden Biscuit Seized in Guwahati)। ডিমাপুৰৰ পৰা বিহাৰলৈ বুলি ধৃত লোকজনে নি থকা অৱস্থাত গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি ছখনকৈ সোণৰ বিস্কুট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৰে’ল আৰক্ষীয়ে । জব্দ হোৱা সোণখিনিৰ মূল্য প্ৰায় ৩০ লাখ টকা (Railway Police seized gold from train in Guwahati) ।

ৰঙিয়া ৰে’লৱে আৰক্ষীয়ে গাঞ্জাসহ আটক কৰে এটা সৰবৰাহকাৰীক ৷ সৰবৰাহকাৰীটো বিহাৰৰ ভগলপুৰৰ সুভাষ কুমাৰ বুলি আৰক্ষী সূত্ৰে প্ৰকাশ । জব্দকৃত গাঞ্জাখিনিৰ ওজন প্ৰায় ১৫ কেজি ৷ এই গাঞ্জাখিনিৰ আনুমানিক বজাৰ মূল্য লক্ষাধিক টকা হ’ব বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে (Ganja seized in Rangia)।

অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তী উপলক্ষে প্ৰাক্তন ছাত্ৰৰ বিশেষ পদক্ষেপ । গুৱাহাটীৰ পৰা চাইকেল চলাই ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হয় প্ৰাক্তন ছাত্ৰ তথা চিকিৎসক ডাঃ কৃষ্ণ আচাৰ্য্য (Former student arrives at AMC on bicycle)। চিকিৎসকগৰাকীৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি বিভিন্নজনৰ ।

গোলাঘাটত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ শিঁহৰণকাৰী দৃশ্য ৷ বনৰীয়া হাতীৰ জাক আৰু মানুহৰ মাজত হোৱা খেদা-খেদিৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত(Man Elephant Conflict in Golaghat) ৷ ইফালে বনৰীয়া হাতীয়ে প্ৰায়েই বিনষ্ট কৰি আহিছে কৃষিজাত সামগ্ৰী ৷ বিষয়টোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই বন বিভাগে ৷

ষঠ পূজাৰ আনন্দৰ মাজতে হাইলাকান্দি জিলাৰ কৈয়া চাহ বাগিচাত সংঘটিত হয় অঘটন (Chhath Puja at Hailakandi) । জানিব পৰা মতে, সোমবাৰে নিশা বাগিচাৰ সহকাৰী মেনেজাৰৰ আৱাসত সংঘটিত হয় এই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড (Fire at Kaiya Tea Estate In Hailakandi)। উক্ত অগ্নিকাণ্ডৰ ফলতে ভষ্মীভূত হৈছে সহকাৰী মেনেজাৰৰ আৱাস । অৱশ্য়ে দুৰ্ঘটনাত দৈৱক্ৰমে প্ৰাণৰক্ষা পৰে সহকাৰী মেনেজাৰ এইচ দেউৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্য়সকলৰ । পিছত হাইলাকান্দি আৰু কাটলিছেৰাৰ পৰা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী (Fire brigade of Hailakandi)ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

সময় থাকোতেই যদি মহৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা নহয় তেন্তে ডেংগু, চিকুংগুনিয়া, মেলেৰিয়া আদিৰ দৰে বহুতো ভয়াৱহ ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় । সাধাৰণতে মহক ঘৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টি মস্কিটো কইলকে ধৰি বহু ধৰণৰ সামগ্ৰী উপলব্ধ । কিন্তু এই সকলোবোৰ সামগ্ৰীয়ে স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । এনে পৰিস্থিতিত এনে কিছুমান আৱশ্যকীয় তেলৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাম, যাৰ সহায়ত আপুনি কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নোহোৱাকৈ মহৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব পাৰে...

ক’ৰণেৰী ধমনীৰ ৰোগ বুলি ক’লে হৃদপিণ্ডক তেজৰ যোগান ধৰা ক’ৰণেৰী ধমনী (Coronary Artery) কেইডালত হোৱা ৰোগকেই বুজায় । ক’ৰণেৰী ধমনীৰ ৰোগ বহু প্ৰকাৰৰ হ’ব পাৰে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে বহুতো পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা আৰু গৱেষণা হ’বলৈ ধৰিছে আৰু নিতৌ নতুন নতুন তথ্যৰ সন্ধান পোৱা গৈছে(Coronary artery disease angina and heart attack )। সেয়ে এনজাইনা আৰু হাৰ্ট এটেকৰ বিষয়ে সবিশেষ জানো আহক ।