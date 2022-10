GMC Scam : জিএমচিৰ বোকা কেলেংকাৰীৰ অন্যতম অভিযুক্ত তছদিকুৰ ৰহমানে প্ৰদান কৰাই সম্পত্তি কৰ

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মাণ্ডলিক কাৰ্যালয়ৰ চকুত পৰে পৌৰ নিগমৰ অৱসৰী মুখ্য অভিযন্তা তছদিকুৰ ৰহমানৰ প্ৰায় ৯ লাখ টকা অনাদায়ৰ কথা । তাৰ পিছতে তছদিকুৰ ৰহমানৰ লাখটকীয়াস্থিত বিলাসবহুল গৃহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় জাননী । উক্ত জাননীত তছদিকুৰ ৰহমানক (GMC scam main accused Tasdikur Rahman) শীঘ্ৰে অনাদায় হৈ থকা পৌৰ কৌৰ আদায়ৰ কথা কোৱা হয় যদিও তাত কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াগৰাকীয়ে ।

CAA Supreme Court Hearing : ৬ নৱেম্বৰলৈ পিছুৱাল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন প্ৰত্যাহ্বানৰ শুনানি

নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ছুপ্ৰিম কোৰ্টত দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানিৰ পৰৱৰ্তী তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৬ অক্টোবৰ (Supreme Court hearing on CAA) ।

Assam Arunachal Border issue : সোণাৰিত সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত দুয়োখন ৰাজ্যৰ চতুৰ্থ লানি বৈঠক

দেওবাৰে সোণাৰিত অনুষ্ঠিত হয় অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত দুয়োখন ৰাজ্যৰ চতুৰ্থ লানি বৈঠক (Meeting between Ministers of Assam and Arunachal at Sonari)৷ উক্ত বৈঠকত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীদ্বয় অতুল বৰা, বিমল বড়া, সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ, সোণাৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মন্ত্ৰী হনচুম নাংডাম, কাণুবাৰীৰ বিধায়ক গ্ৰেবিয়েল ডি ৱাংচু, পাংপু ৱাংনামৰ লগতে চৰাইদেউ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কাণুবাৰী জিলাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।

National Unity Day in Assam : তেজপুৰত পালন ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস

আজি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস (National Unity Day) । সমগ্ৰ দেশৰ লগতে তেজপুৰত শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু কলিয়াবৰ মহকুমাৰ সহযোগিতাত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী (National Unity Day observed at Tezpur) ৷ একতাৰ দৌৰৰ ফ্লেগ অফ কৰে কেন্দ্ৰীয় আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰী কিৰেন ৰিজিজুয়ে ।

Burmese Supari seized: খটখটিত বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মিজ চুপাৰি জব্দ

ৰাজ্যত বাৰ্মিজ চুপাৰিৰ অবৈধ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষী পূৰ্বতকৈ অধিক কঠোৰ হৈ অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান (Anti Burmese Supari mission by Assam police)৷ ইয়াৰ মাজতেই খটখটিত ৩০০ বেগ বাৰ্মিজ চুপাৰি জব্দ । এই তথ্য় সদৰি কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

Assam tourism: শিৱসাগৰলৈ আহি অভিভূত এটা বিদেশী দম্পত্তি

শিৱসাগৰ বুলিলে মনলৈ আহে আহোম যুগৰ চিৰযুগমীয়া কীৰ্তিচিহ্নৰ কথা ৷ মনলৈ আহে আহোম ৰজাসকলৰ বীৰত্বৰ কাহিনী (History of ahom kingdom) ৷ আহোমৰ এই জাউতি যুগীয়া কীৰ্তিচিহ্ন চাবলৈ প্ৰতিবছৰেই আগমন ঘটে বহু দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ ৷ ব্যতিক্ৰম নহয় এইবাৰো ৷ শিৱসাগৰলৈ আহি এইবাৰ অভিভূত হৈ পৰিছে এটা বিদেশী দম্পত্তি (Tourists gather in Sivasagar) ৷

Wild elephant died: তামুলপুৰত বনৰীয়া হাতীৰ মৃত্যু

তামুলপুৰৰ নাগ্ৰিজুলীৰ 2 নম্বৰ ডোঙাৰ গাঁৱৰ বৰনদীৰ পাৰত বনৰীয়া হাতীৰ কৰুণ মৃত্যু (Wild elephant dies in Tamulpur) ৷ আজি পুৱা বৰনদীৰ পাৰত হাতীটোৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে ৷ খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ হাতীটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ ৷ বিগত কেইবাদিন ধৰি ভূটান পাহাৰৰ পৰা নামি অহা বনৰীয়া হাতীৰ জাক এটাই অঞ্চলটোত উপদ্ৰৱ চলাই অহাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ ৷

Morbi Bridge Collapse Update : শতিকা পুৰণি ওলমা দলং ভাঙি মৃত্যু প্ৰায় 132 জনৰ

দেওবাৰে ভাঙি পৰিল শতিকা পুৰণি গুজৰাটৰ মৰ্বিত মাচু নদীৰ ওপৰত থকা ওলমা দলংখন ৷ চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, বৰ্তমান পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হৈছে 132 টা মৃতদেহ (Many people died in Gujarat Morbi Bridge Collapse Accident) ৷ অৱশ্যে বৰ্তমানো সন্ধানহান হৈ আছে বহু লোক ৷

বিৰাট কোহলীৰ হোটেল ৰূমৰ ভিডিঅ’ ভাইৰেল, ব্যক্তিগত সুৰক্ষাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন অনুষ্কাৰ

অনুষ্কা শৰ্মাই তেওঁৰ ক্ৰিকেটাৰ স্বামী বিৰাট কোহলীৰ হোটেলৰ শোৱনি কোঠাৰ এটা ভিডিঅ' অনলাইনত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । সামাজিক মাধ্যমত দুয়োৱে ব্যক্তিগত গোপনীয়তাক এইদৰে উলংঘা কৰাৰ ঘটনাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে।

Actor Sonali Chakrabarti:টিভি অভিনেত্ৰী সোণালী চক্ৰৱৰ্তীৰ মৃত্যু

মনোৰঞ্জন জগতে আকৌ হেৰুৱালে এগৰাকী তাৰকা । অভিনেত্ৰী সোণালী চক্ৰৱৰ্তীৰ দেহাৱসান (Death of Sonali Chakrabarti) । গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ কিছুদিনৰ পৰা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈৱ আছিল তেওঁ ।