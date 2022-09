ধুবুৰীত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা (Boat accident in Dhubri) ৷ ধুবুৰীৰ মতিৰচৰ অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ডুবিল যন্ত্ৰচালিত নাও ৷ জিলা প্ৰশাসনৰ লোক আছিল নাওখনত ৷

বৃহস্পতিবাৰে হোজাইত উপস্থিত হৈ উপায়ুক্ত-অতিৰিক্ত উপায়ুক্তক নিলম্বন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে অভিভাৱক মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই (Minister Parimal Suklabaidya reacts) ৷

জম্মু-কাশ্মীৰৰ উধামপুৰ চহৰত বোমা বিস্ফোৰণ (Blast in Jammu and Kashmir) ৷ বিগত ৮ ঘণ্টাত জিলাখনত সংঘটিত হয় দুটাকৈ বিস্ফোৰণ ৷

ড্ৰাগছকে ধৰি বিভিন্ন অবৈধ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী এটা সমাধান নোহোৱা অংক হৈ পৰিছে (Anti drugs operation) ৷ ৰাজ্যজুৰি নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই থকাৰ পিছতো এইবাৰ অবৈধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে গড়চুক আৰক্ষীৰ অভিযান চলাই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ড্ৰাগছ জব্দ কৰে (Drugs paddler arrested with drugs ) ৷

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে পুনৰ প্লাবিত কৰিছে বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান (world heritage site Kaziranga) ৷

আলমণ্ডৰ দৰে স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য খালে আমি কেৱল জাংক খাই থকাৰ পৰা ৰক্ষা কৰাই নহয়, আমাৰ শৰীৰে পুষ্টি লাভ কৰাটোও নিশ্চিত কৰে, কিয়নো আলমণ্ডত ১৫টা পুষ্টিকৰ উপাদান যেনে ভিটামিন ই, মেগনেছিয়াম, প্ৰ’টিন, ৰাইব’ফ্লেভিন, জিংক, আদি থাকে । কেলিফৰ্ণিয়াৰ এলমণ্ড ব’ৰ্ডৰ ইন-হাউচ চেফৰ পৰা এই ৰেচিপিবোৰ ঘৰতে ট্ৰাই কৰক ।

অভয়াপুৰীত বঙাইগাঁও পৰিবহণ বিভাগে এক অভিযান চলাই আইন ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় (Bongaigaon transport department operation) ।

আইমী বৰুৱাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ডিমাছা বোলছবি 'চেমখৰ'ক লৈ বিতৰ্ক (Semkhor film controversy)। বিতৰ্কিত দৃশ্যাংশকলৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে ডিমাছা জাতীয় সংগঠনসমূহ । আইমী বৰুৱাক ক্ষমা খোজাৰ দাবী ডিমাছা দল-সংগঠনৰ ।

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন (Durga Puja in Dibrugarh) ৷ শংখ, ঘন্টা, বৈদিক মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে মুখৰিত হ'ব ৰাজ্যৰ আকাশ-বতাহ ৷ দুৰ্গা পূজাক লৈ এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই ৰাজ্যৰ মৃৎ শিল্পীসকলৰ ৷ দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিল্পী সকল ।

লামডিং ৰে’ল সুৰক্ষা বাহিনীৰ বৃহৎ সাফল্য ৷ সুৰক্ষা বাহিনীৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰসহ আটক এজন (Large Amount of Brown sugar seized by RPF) ৷ লামডিং আৰু তিনিচুকীয়া আৰ পি এফৰ বিশেষ টাস্ক ফৰ্চৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান ৷ অভিযানকালত ৩১টা বাকচত ৪২১.৮৬ গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ কৰে (Brown sugar seized by RPF in Lumding Railway station) ৷