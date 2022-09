নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত ধনৰ লেনদেন চলাৰ অভিযোগ অনা ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ (Victor Das arrested)। পাণবজাৰ থানাত ভিক্টৰক সাক্ষাতৰ বাবে যোৱা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক আৰক্ষীৰ বাধা । অসম আৰক্ষী, মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ । আদালতৰ অনুমতি লৈ সোমবাৰে ভিক্টৰক সাক্ষাৎ কৰিব ।

হায়দৰাবাদৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ(Central govt concerned over Hyderabad incident) ৷ তাৎক্ষণিক প্ৰতিবেদন বিচাৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব অজয় কুমাৰ ভাল্লাৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ তেলেংগানা চৰকাৰলৈ ৷

আজি ৰাজ্যত চলি আছে অন্তিমটো নিযুক্তি পৰীক্ষা (Assam Govt Recruitment 2022) ৷ তাৰ মাজতেই ভিক্টৰ দাসৰ ছাত্ৰ অম্লান দত্তক আৰক্ষীৰ তলৱ (police police summon Amlan Jyoti Dutta for interrogation) ৷ ভিক্টৰ দাসৰ গ্ৰেপ্তাৰ (Victor Das arrested by Guwahati police) হোৱাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰেই যোৰহাটৰ পৰা ঢপলিয়াই আহিছে অম্লানৰ লগতে আন কেবাগৰাকী ছাত্ৰ ৷ সংবাদমাধ্যমৰ আগত অম্লানজ্যোতি দত্তই আৰু অধিক তথ্য আৰক্ষীৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছে বুলি সদৰী কৰে ৷ লগতে ভিক্টৰ দাসে অসম চৰকাৰৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত (Assam Govt Recruitment 2022) ধনৰ লেনদেন হোৱা বুলি কৰা অভিযোগ সম্পূৰ্ণ সঁচা বুলি দাবী কৰিছে ছাত্ৰগৰাকীয়ে ৷ আনকি এটা পদৰ বিনিময়ত 5/7 লাখ টকাকৈ লোৱা হৈছে বুলিও আন এক চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য দাঙি ধৰে ছাত্ৰজনে ৷ পৰীক্ষাগৃহত তেনে শিক্ষাৰ্থী লগ পোৱা বুলিও কয় ছাত্ৰগৰাকীয়ে ৷ উল্লেখ্য যে, ভিক্টৰ দাসে অসম চৰকাৰৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত (Assam Govt Recruitment 2022) ধনৰ লেনদেন হোৱা বুলি অভিযোগ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান, বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক উদ্দেশ্যি এক টুইট কৰিছিল (Victor Das alleged corruption in recruitment) । তাৰ পিছতেই ভিক্টৰ দাসৰ দাবীত সত্যতা নাই বুলি প্ৰকাশ কৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷

পুনৰ নতুন তথ্য দিলে ভিক্টৰ দাসে ৷ শনিবাৰে ভিক্টৰ দাসে আদালতৰ পৰা ওলাইয়ে সংবাদিকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত চিঞৰি চিঞৰি দিলে নতুন তথ্য ৷

ভিক্টৰ দাসক আশ্চর্যজনকভাৱে ধন দাবী আৰু ধৰ্মীয় ঘৃণাৰ বিষবাষ্প বিয়পোৱাৰ অভিযোগত গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে(Victor Das arrested by Guwahati police) । আৰক্ষীৰ এই কার্যক বেআইনী বুলি অভিযোগ কৰিছে আইনজ্ঞ মহলে । নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰা হৈছে । এইধৰণৰ ঘটনা অব্যাহত থাকিলে ৰাইজৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি আস্থা কমি আহিব । অনিয়মৰ তথ্য পালে আৰক্ষীক জনোৱাটো নাগৰিকৰ কৰ্তব্য । আৰক্ষীক নজনোৱাটোহে অপৰাধ । ভিক্টৰ দাসে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিছিল(Victor Das alleged corruption in recruitment) । কিন্তু কর্তব্য পালন কৰি নিজেই আচামী হ’লগৈ ।

তৃতীয়-চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাক লৈ বিতৰ্ক (Assam Direct Recruitment Exam Controversy) সৃষ্টি হোৱাৰ মাজতে শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে তৃতীয় বৰ্গৰ গাড়ী চালকৰ পৰীক্ষা । দিনৰ ১০ বজাৰ পৰা ১২ বজালৈ অনুষ্ঠিত এই পৰীক্ষা ৷

পানবজাৰ থানাত উপস্থিত হৈছে অম্লানজ্যোতি দত্ত । শিক্ষক ভিক্টৰ দাসৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ খবৰ শুনা মাত্ৰেই পানবজাৰ থানাত উপস্থিত হৈছে অম্লানজ্যোতি ৷ অম্লানৰ লগত আন বহু কেইজন ছাত্ৰও পানবজাৰ থানাত উপস্থিত হৈছে (police summon Amlan Jyoti Dutta for interrogation) ৷ অম্লানে জনোৱা অনুসৰি, তেওঁলোকৰ হাতত আছে বহুখিনি তথ্য ৷ লগতে তেওঁলৈ বহু ছাত্ৰৰ ফোন অহাৰ কথাও সদৰী কৰি এই সকলো তথ্য আৰক্ষীৰ ওচৰত দাখিল কৰা বুলি জনায় ৷ কেবাখনো জিলাত অসম চৰকাৰৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত এটা পদৰ বিনিময়ত 5/7 লাখ টকাকৈ লোৱা হৈছে বুলিও আন এক চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য দাঙি ধৰে ছাত্ৰজনে ৷ সংবাদমাধ্যমৰ আগত অম্লানজ্যোতি দত্তই আৰু অধিক তথ্য আৰক্ষীৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছে বুলি সদৰী কৰে ৷ লগতে ভিক্টৰ দাসে অসম চৰকাৰৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত (Assam Govt Recruitment 2022) ধনৰ লেনদেন হোৱা বুলি কৰা অভিযোগ সম্পূৰ্ণ সঁচা বুলি দাবী কৰিছে ছাত্ৰগৰাকীয়ে ৷

কৰিমগঞ্জ জিলাৰ পাথাৰকান্দিৰ তিনোখালত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । খেতিপথাৰত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ (Body of a girl recovered)। যুৱতীগৰাকী কচুৱাৰী গাঁৱৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । শনিবাৰে সন্ধিয়া ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পাছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল যুৱতীগৰাকী । যুৱতীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোক তথা পৰিয়ালৰ লোকে । ইফালে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছে পাথাৰকান্দি আৰক্ষীয়ে (Girl allegedly rape and murder in Karimganj)। মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহত আঘাতৰ দাগ স্পষ্ট । যাৰ বাবে আৰক্ষীয়েও প্ৰাথমিক তদন্তত এয়া হত্যাকাণ্ড বুলি সন্দেহ কৰিছে । ইফালে এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলত উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । দোষীক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাইছে ।

Single-dose Intranasal Treatment প্ৰস্তুত কৰা আমেৰিকান বিজ্ঞানীসকলৰ ভিতৰত ভাৰতেও বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছে । ভাৰতীয় গৱেষক তথা অনুসন্ধানকাৰী সোণালী চতুৰ্বেদীকে ধৰি আমেৰিকাৰ বিজ্ঞানীৰ এটা দলে এই Single-dose Intranasal Treatment প্ৰস্তুত কৰিছে যিয়ে একাধিক ক’ভিড ভেৰিয়েণ্টৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াই নহয় বৰঞ্চ ভাইৰাছৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাতো বিশেষভাৱে সহায় কৰিব ।

অসম্পূৰ্ণ হৈয়ে ৰ’ল প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা প্ৰবীণ অভিনেতা ইউ ভি কৃষ্ণম ৰাজুৰ শেষ আশা (Wish of Krishnam Raju) ৷ দেওবাৰে নিচেই পুৱাতে হায়দৰাবাদত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীয়ে (Krishnam Raju passes away) ৷