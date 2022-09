দিল্লী আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা । দীৰ্ঘদিনে আৰক্ষীৰ টোপনি হৰা এটা কুখ্যাত গাড়ী চোৰক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় দিল্লী আৰক্ষী(Notorious car thief arrested in Delhi) । ৬০০০ টাকৈ গোচৰত অভিযুক্ত চোৰটোক পূৰ্বতেও দুবাৰকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ।

গোৱালপাৰা দাৰোগৰ আলগা চৰত মাদ্ৰাছা উচ্ছেদ (Madrasa evicted at Alga Char in Goalpara) । প্ৰশাসনে নহয় ৰাইজে উচ্ছেদ কৰিলে মাদ্ৰাছা (People evicted Madrasa in Goalpara) । মাদ্ৰাছাখনৰ পৰাই জেহাদীৰ নেটৱৰ্ক গঢ়িছিল পশ্চিমবংগৰ দুই জেহাদীয়ে ।

দিল্লী এনচিআৰত(National Capital Region)দিল্লী আবকাৰী নীতিৰ গোচৰৰ সন্দৰ্ভত নতুনকৈ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ে । মঙলবাৰে পুৱা দিল্লী এনচিআৰত এই অভিযান চলায় ইডিয়ে । উল্লেখ্য় যে চিবিআইয়ে ১৯ আগষ্টত দিল্লীৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী চিছোদিয়াৰ দিল্লীৰ বাসগৃহত ১৪ ঘণ্টা ধৰি অভিযান চলাইছিল ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে মঙলবাৰে ব্ৰিটিছ বৈদেশিক সচিব লিজ ট্ৰাছক ব্ৰিটেইনৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বাবে অভিনন্দন জনায় (S Jaishankar on congratulated PM Liz Truss) ।

শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই গুৰুজনাৰ সৃষ্টিক চৰম অপমান (Insult to creation of Sankardeva) । নগাঁও মহাবিদ্যালয়ত ইংৰাজী গীতত পৰিৱেশন সত্ৰীয়া নৃত্য । মহাবিদ্যালয়খনৰ অৰ্থনীতি বিভাগে আয়োজন কৰা শিক্ষক দিৱসৰ অনুষ্ঠানত এই কাণ্ড ।

আন্তঃবেংক বৈদেশিক মুদ্ৰা বজাৰত (foreign exchange market) ডলাৰৰ বিপৰীতে সোমবাৰে টকা মুকলি হয় ৭৯.৮০ ত, পৰৱৰ্ত্তী সময়ত টকাৰ মূল্য অধিক হ্ৰাস পাই ৭৯.৯০ হয় ৷ আৰম্ভণিতে মাৰ্কিন ডলাৰৰ বিপৰীতে টকাৰ মূল্য ১২ পইচা হ্ৰাস পাই ৭৯.৯০ হয় ৷

আজি ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰন্থ অধ্য়য়ন দিৱস (National Read a Book Day)। একেৰাহে বহি এখন গ্ৰন্থ পঢ়াৰ সময় হয়টো বহুতৰে নাথাকে । কিন্তু সেই একেখন গ্ৰন্থ আপুনি শুনিব পাৰে । ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্য়য়ন দিৱসত জানো আহক এই গ্ৰন্থ শুনানো কি ?

দীৰ্ঘদিনে হিতাধিকাৰীৰ ধন লুন্ঠনৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল গীতানগৰ এক্সিছ বেংকৰ ডেপুটি মেনেজাৰৰ বিৰুদ্ধে । অৱশেষত মঙলবাৰে মহানগৰীৰৰ গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জালত পেলাই ডেপুটি মেনেজা ইফতিকন হক চৌধুৰীক(Axis bank deputy manager arrested) । গ্ৰাহকৰ ATM ৰ পিন জালিয়তি কৰি ধন লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ধৃত মেনেজাৰজনৰ বিৰুদ্ধে(Loot money by forging ATM card PIN) ।

ৰাজ্যৰ শক্তি বিভাগৰ কথা কৈ থাকিলেও যেন ওৰকে নপৰে । এইবাৰ শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে বিলাসীপাৰাৰ এটা অঞ্চলৰ ৰাইজে । চাৰি বছৰ পূৰ্বে খুঁটা পোতাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত নিদিলে বিদ্যুৎ সংযোগ(No electricity connection in Bilashipara) ।

পাকিস্তানত প্ৰলয়ংকাৰী বানত যোৱা ২৪ ঘণ্টাত মৃত্যু হৈছে ১১ গৰাকী লোকৰ ৷ ইয়াকে লৈ বৰ্তমানলৈ মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই হৈছেগৈ ১৩২৫ গৰাকী ।