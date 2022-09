আলফাত যোগদান গোচৰৰ সন্দৰ্ভত অসমৰ সাতখন জিলাৰ ১৬ টা স্থানত তালাচী চলায় ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাই (NIA search operation in Assam) ।

অহা দুমাহৰ ভিতৰত ধেমাজিকে ধৰি ৰাজ্যৰ পাঁচখন চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতালৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ’ব । লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতালসহ ৰাজ্যৰ চাৰিখন চিকিৎসালয়ত সামুহিকভাৱে ৰক্ত উপাদান পৃথকীকৰণ কেন্দ্র উদ্বোধন কৰি স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহন্তই এইদৰে ঘোষণা কৰে(Blood Component Separation Center in Assam)।

বহিঃৰাজ্যত কাম বিচাৰি গৈ ৰে'লৰ পৰা সন্ধানহীন দুগৰাকী অসমীয়া (Two people of Assam missing from train) । তাৰে মাজৰ এগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'লেও (Suspicious murders in Andhra Pradesh) আনগৰাকী এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে ।

অসমক খৰাংপীড়িত ৰাজ্য হিচাবে ঘোষণা কৰা, ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়া আৰু প্ৰতিডৰা খেতিপথাৰত জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদী বিক্ষোভ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ (protest by Krishak Mukti Sangram Samiti) ।

আৰম্ভ হৈছে ভ্ৰাম্যমাণৰ যাত্ৰা(Mobile theater journey has begun) । এখনৰ পাছত আনখন শ্ৰেষ্ঠ নাটক লৈ ওলাই আহিছে ভ্ৰাম্যমাণৰ দল । কেইবাখনো সুন্দৰ নাটকৰে দৰ্শকৰ মাজলৈ ওলাই আহিছে আগশাৰীৰ ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যদল বৰদৈচিলা থিয়েটাৰ(Bordaichila Theatre begins) । বিশিষ্ট অভিনেতা যতীন বৰাৰ উপস্থিতিত নলবাৰীত নাট্য়াৰম্ভণী কৰে বৰদৈচিলা থিয়েটাৰে(Jatin Bora inaugurates Bordaisila Theatre) ।

নয়নমণি শইকীয়াক অসম আৰক্ষীৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান (Nayanmoni Saikia was formally appointed as a DSP) ৷ অসম ক্ৰীড়া নীতি অনুসৰি ৫০ লাখ টকাৰ চেক আৰু অসম আৰক্ষীৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় (Commonwealth Games Gold medalist Nayanmoni Saikia) । খেলুৱৈগৰাকীক এই সন্মান প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

পূব কামেঙৰ Kangtsang ত পৰ্বত আৰোহী তাপী মিৰাৰ সন্ধানত সেনাৰ দল উপস্থিত । অভিযানৰ বাবে 4 খন হেলিকপ্টাৰ সাজু । প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু শীতৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত ব্যাঘাত (Tapi Mira rescue operation) ।

ভাৰতৰ গুল অঞ্চলৰ জব্বৰ অৰণ্যৰ পৰা জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৰামবান আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে দুটাকৈ গ্ৰেনেড (Two grenades recovered from Jabbar forests of the Gool area) ৷ গুল বিস্ফোৰণ কাণ্ডৰ মূল ষড়যন্ত্ৰকাৰী শোকেত আলী লাইৱালৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান ৷

সমগ্ৰ দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে জোনাই গণহত্যা কাণ্ডই (Jonai mob lynching case) ৷ এই অমানৱীয় ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে (first accused in Jonai Mob lynching arrested ) ৷

বোকাখাতৰ ডিফলু পথত সংঘটিত হয় এটা পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Bokakhat) ৷ নম্বৰ প্লেটবিহীন এখন স্কুটীৰ খুন্দাত নিহত এজন কিশোৰ ৷ নিহত কিশোৰজন অজয় ছেত্ৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে (One dead in road accident) ৷