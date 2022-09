অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ ১৫ জনীয়া তালিকা প্ৰকাশ (New list of guardian ministers announced) । একো একোজন মন্ত্ৰীক দুই-তিনিখন জিলাৰ দায়িত্ব । অভিভাৱক মন্ত্রীৰ ত‍ালিকাত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু নন্দিতা গাৰ্লোচা । নতুন তালিকাত দায়িত্বৰ ব্যাপক সালসলনি ।

সমগ্ৰ দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে জোনাই গণহত্যা কাণ্ডই (Jonai Mob lynching) ৷ বৃহস্পতিবাৰে এই অমানৱীয় ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত দুজন লোকক সোধা-পোচাৰ বাবে আটক কৰাৰ (Two arrested in Jonai Mob lynching) পিছতে শুকুৰবাৰে আৰু এজনক আটক কৰা হয় (One more arrested in Jonai Mob lynching) ৷

বিশিষ্ট লেখক, গৱেষক ড৹ প্ৰফুল্ল মহন্তৰ দেহাৱসান (Renowned writer socialist dr Prafulla Mahanta passed away) ৷ পুৱতি নিশা 2.50 বজাত GMCHত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে লেখকগৰাকীয়ে ৷

প্ৰসংগ নলবাৰীৰ শুশ্ৰূষা হস্পিটেলত অধ্যাপিকাৰ মৃত্যু (Professor died at Nalbari Sushrusha Hospital) । মৃত্যুক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক সমাজে । অধ্যাপিকা ৰুমী কাকতিৰ মৃত্যুৰ সঠিক তদন্ত বিচাৰি জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান (Professor Rumi Kakati death case in Nalbari)।

মাদ্ৰাছাত পুনৰ চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান ৷ বৰপেটা, বঙাইগাঁও জিলাৰ পিছত এইবাৰ গোৱালপাৰাৰ এখন মাদ্ৰাছাত চলিব উচ্ছেদ (Eviction drive in Jehadi madrasa) ৷ জানিব পৰা মতে আজি গোৱালপাৰা পাখিউৰা চৰ মাদ্ৰাছাত চলিব উচ্ছেদ অভিযান ৷ যোৱা ২০ আগষ্টত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুজনকৈ বাংলাদেশী জেহাদী ৷ জেহাদী দুজন ক্ৰমে আব্দুছ সুবাহান আৰু জালাল উদ্দীন ৷ দিৰ্ঘদিনৰে পৰা শিক্ষকৰূপে মাদ্ৰাখনত থাকি চলাই গৈছিল জেহাদী কাৰ্যকলাপ ৷

শেহতীয়াকৈ ত্ৰিপুৰাৰ জনজাতীয় অঞ্চলত আয়োজিত বিজেপিৰ সভাত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল । সভালৈ অহা বিজেপি সমৰ্থকক আক্ৰমণ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই (BJP supporters attacked in Tripura)। এই আক্ৰমণত টিপ্ৰা মোথা জড়িত থকাৰ অভিযোগ বিজেপিৰ । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ২৮ জনলৈ আৰক্ষীয়ে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে ।

ৰাজ্য চৰকাৰে চাহ শ্ৰমিক সকলৰ উন্নয়নৰ বাবে বহু অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণৰ কথা ঘোষণা কৰিছে যদিও আজিও নানানটা সমস্যাত জৰ্জৰিত হৈ আছে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল । শেহতীয়াকৈ চাহ বাগিচাত দৈনিক কাম কৰা শ্ৰমিক সকলৰ মজুৰি বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে শ্ৰমিক সকলক আনন্দিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল যদিও চাহ বাগিচাত কাম কৰা উপ-কৰ্মচাৰী সকলৰ দৰমহা আজিও বৃদ্ধি নহ'ল । লগতে উপ-কৰ্মচাৰী সকলে পাব লগা বোনাচ চৰকাৰে মোকলাই নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে । ইয়াৰ পিছতে শুকুৰবাৰে উপ- কৰ্মচাৰী সকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰা আৰু পাবলগীয়া বোনাচ মোকলাই দিয়াৰ দাবীত আজি মৰাণ হিংৰিজান চাহ বাগিচাত ৩ ঘন্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে (Protest staged demanding wage hike) ।

নগাঁৱত চাঞ্চল্য । পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ যুৱকৰ মৃতদেহ (Body of youth found on roadside in Nagaon)। মৃতদেহটো জুৰীয়াৰ দীঘলীআলটিৰ বাহাৰুল ইছলামৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, কিছুদিন পূৰ্বে ৰিহেব চেণ্টাৰত আছিল যুৱকজন ।

গুজৰাটৰ আৰাৱল্লী জিলাৰ মালপুৰৰ সমীপত মৰ্মান্তিক পথ দুৰ্ঘটনা (Gujarat tragic accident)। থিতাতে মৃত্যু ৬ জন লোকৰ । অম্বাজী মন্দিৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে যাত্ৰীবাহী বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত । মৃতকৰ পৰিয়াললৈ ৪ লাখকৈ টকা আৰু আহতসকললৈ ৫০ হাজাৰ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা চৰকাৰৰ ।

মঙলদৈত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident at Mangaldai) ৷ খাৰুপেটীয়াৰ পৰা বাইকেৰে মঙলদৈ অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত ট্ৰাকৰ পিছফালে খুন্দা মৰাৰ ফলত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো ৷ দুৰ্ঘটনাৰ ফলত বাইক আৰোহী গৌৰাংগ দাস নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছে দাসৰ দুই সন্তান(One died in road accident) ৷