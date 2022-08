জম্মু-কাশ্মীৰত নদীত পৰিল নিৰাপত্তা বাহিনীৰ জোৱানক কঢ়িওৱা বাছ (Bus carrying security forces personnel fall into river)। উক্ত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে ৭ সেনা জোৱানৰ (7 ITBP soldier death in bus accident) । আনহাতে, আহত হৈছে আন বহুকেইজন । বাছখনত মুঠ ৩৭ জন জোৱান আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

চৰকাৰে পত‍াকা উত্তোলন তথা উৰুৱাই ৰখাত যিমান গুৰুত্ব দিলে সিমান গুৰুত্ব পতাকাখন নমাই ৰখাত নিদিলে । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ১৬ আগষ্টতো বহু অঞ্চলত উৰি থাকিল জাতীয় পতাকা । আনতো বাদেই, স্বয়ং চৰকাৰৰ ঘৰখনতেই মঙলবাৰেও উৰি থাকিল জাতীয় পতাকা(National flag continued to fly at Janata Bhawan on Tuesday)।

দ পুখুৰীৰ পানীত পৰা সুৰভিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কমল দাসেও পানীত জাঁপ দিয়ে যদিও সাঁতুৰিব নজনাৰ ফলত দুয়োৰে পানীত ডুব গৈ মৃত্যু হয় (husband and wife death at Sonari in Charaideo)।

চৌপিয়ানৰ চোটিপোৰা অঞ্চলৰ আপেলৰ বাগিচাত সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ৷ এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে এজন আহত হয় । দুয়োজনেই সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ (Militant attack on minority civilians)।

ভাৰতৰ 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ মাজনিশা FIFA ই AIFF ক নিলম্বন কৰাৰ লগে লগে এই নিষেধাজ্ঞাই কেনে প্ৰভাৱ পেলালে তাৰ এক বিশদ বিৱৰণ আগবঢ়োৱা হ’ল (FIFA suspends AIFF timeline) ৷

মাতৃভাষাক লৈ প্ৰাক্তন বিধায়ক আব্দুল আজিজৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ(BJP leader controversy) । অসমীয়া ভাষা, মাতৃভাষা লিখা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুক গড্ডাৰ আখ্যা দিছিল বিজেপি নেতা আব্দুল আজিজে(BJP leader controversy comment on Assamese language) । অসমীয়া ভাষাক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা আব্দুল আজিজৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী অসম যুৱ পৰিষদৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক কাশ্যপ ফুকনৰ(Reaction on BJP leader controversy comment) । ভৱিষ্যতে এনে মন্তব্য নকৰিবলৈও আব্দুল আজিজক সকীয়নি প্ৰদান ফুকনৰ ৷

২০০৪ চনৰ ১৫ আগষ্টৰ সেই ঘটনা হয়তো আজিও মনত আছে আপোনাৰ(bomb blasting of 2004 in the day of 15th August) । দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'বলৈ যোৱা ১০ টি কৈ শিশু ত্ৰিৰংগ পতাকাৰ তলত পৰি ৰৈছিল তেজেৰে তুমুৰলি হৈ । ৰাজ্যৰ ইতিহাসত ক'লা দিৱস হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল সেই দিনটো(Bomb blasting in Dhemaji at 15 August of 2004) । সেই দিনটোক সুঁৱৰি মৰিগাঁৱত পালন কৰা হয় শোকসভা ।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ কন্যা অনিতা বসু ফাফে তেওঁৰ পিতৃৰ মৃতদেহ ভাৰতলৈ আনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । তেওঁ কয় যে এয়াই তেওঁৰ মৃতদেহ ভাৰতলৈ অনাৰ সঠিক সময় (Request bring Subhash Bose remains to India)।

ভাৰতৰ আন ৰাজ্য়ৰ লগতে অসমতো সোমবাৰে পালন কৰা হয় ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস(76th Years of Independence)। বৰ্ষজোৰাকৈ স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ(Azadi ka Amrit Mahotsav)পালন কৰাৰ পিছত সোমবাৰে ঘৰে ঘৰে উত্তোলন কৰিলে জাতীয় পতাকা । ৰাজ্য়ৰ আন জিলাৰ লগতে জোনাইতো স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হয় । এই উপলক্ষে জোনাই প্ৰশাসনে এখন প্ৰীতি ফুটবল খেলৰ আয়োজন কৰে(Jonai administration organized football match)। এই খেলখন জোনাই মহকুমাধিপতি একাদশ আৰু জোনাই প্ৰেছ ক্লাৱৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় । জোনাই গান্ধী ময়দান খেলপথাৰত বিয়লি ৪.৩০ বজাত জোনাই মহকুমাধিপতি একাদশ আৰু জোনাই প্ৰেছ ক্লাৱৰ মাজত অনুষ্ঠিত প্ৰীতি ফুটবল খেলখনত জোনাই মহকুমাধিপতি একাদশ বিজয়ী হয় ৷

উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ভেটামুখ নয়নপাৰাত নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা (Brutal murder in North Guwahati) ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ আনন্দ উলাহৰ মাজতেই এগৰাকী যুৱতীক নিজ কোঠাত নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷