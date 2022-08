বাৰ্মিংহামত অনুষ্ঠিত হৈ থকা কমৱেল্থ গেমছ-2022 ত ভাৰতীয় এথলিট সকলৰ বাবে এনথেম হিচাপে বাজি উঠিল Shaabaash গানটো ৷ 15 জুলাইত নেটফ্লিক্সত মুক্তি পোৱা ছবি Jaadugar ৰ এই Shaabaash শীৰ্ষক গানটোৰ প্ৰযোজক, গীতিকাৰ তথা সুৰকাৰ হৈছে অসম সন্তান নীলোৎপল বৰা ৷

জম্মু-কাশ্মীৰৰ উধমপুৰত পুৱাই সংঘটিত হয় এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা ৷ শনিবাৰে পুৱা শ্ৰীনগৰ বৰমীনৰ পৰা উধমপুৰ অভিমুখী এখন মিনিবাছ মাচোৰা নামৰ অঞ্চলটোত এটা দ খাৱৈত বাগৰি পৰে (Minibus Falls Into Gorge)৷ এই দুৰ্ঘটনাত ৮ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী গুৰুতৰভাৱে আহত হয়(8 injured at Udhampur bound minibus falls into gorge)৷ ইতিমধ্যে আহতসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে ।

হত্যা নে আত্মহত্যা ? আশ্ৰমৰ সন্মুখৰ এডাল গছত চিপ লাগি থকা অৱস্থাত এজন সাধু উদ্ধাৰ কৰা হয় (Body of saint hanging at ashram)৷

প্ৰসাদ খাই চিকিৎসাধীন হৈ থকা লোকৰ খবৰ ললে মাজুলীৰ বিধায়ক ভুবন গামে (Food poisoning in Majuli) ৷ মাজুলীৰ মহৰিচুক গাঁৱৰ প্ৰায় ৭০ জনৰো অধিক লোক এটা অনুষ্ঠাৰ প্ৰসাদ খাই বিষক্ৰিয়া হৈ বৰ্তমান গড়মূৰ জিলা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে (Many people suffer from food poisoning)। চিকিৎসাধীন হৈ থকা এই লোকসকলৰ খবৰ লবলৈ উপস্থিত হয় মাজুলীৰ বিধায়ক ভুবন গাম । চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত হৈ বিধায়কগৰাকীয়ে ৰোগীসকলৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা ল’বলৈ চিকিৎসকলক আহ্বান জনাইছে জনাই (MLA visit Hospital to see patient in Majuli)।

আজৱ দেশত গজৱ ঘটনা ৷ অস্ত্ৰোপচাৰত ৰোগীৰ পেটৰ পৰা ওলাল ষ্টীলৰ গ্লাছ (Doctors take out steel glass patient stomach)৷

অসমৰ ৬ জনীয়া তীৰ্থযাত্ৰীক লুটি লৈ গ'ল ডকাইতৰ দলে । সোণৰ আঙুঠিসহ প্ৰায় ২৫,০০০ টকা লৈ গ'ল ডকাইতে (Assam devotees looted in Jharkhand)। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ডকাইতৰ দলটোৰ এটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

সাহস আৰু আত্ম বলিদানৰ অনুপম নিদৰ্শন হৈছে আলাবৈ ৰণ । অসমৰ ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত লিপিবদ্ধ হৈ থকা ১৬৬৯ চনৰ ৫ আগষ্টৰ দিনটোতেই মোগলক পৰাভূত কৰি অসমক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে একে দিনাই ১০ হাজাৰ অসমীয়া সেনা প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল । এই দহ হাজাৰ অসমীয়া শ্বহীদ সৈনিকক শুকুৰবাৰে মৰাণৰ ট্ৰেফিক তিনিআলিত টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসম চমুকৈ টাইপা সংগঠনৰ মৰাণ আঞ্চলিকৰ উদ্যোগত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় (TAYPA remembers martyr of Alaboi battle)। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি বিজয় ৰাজকোঁৱৰ, সম্পাদক ৰুদ্ৰসাগৰ বুঢ়াগোহাঁইৰ লগতে টাইপাৰ মৰাণ আঞ্চলিকৰ সদস্য আৰু স্থানীয় লোকসকল উপস্থিত থাকে । উল্লেখ্য যে আলাবৈৰ ৰণ আছিল আহোম আৰু মোগল সেনাৰ মাজত হোৱা এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ যুদ্ধ । ১৬৬৯ চনৰ ৫ আগষ্টত বৰ্তমান উত্তৰ গুৱাহাটীৰ সমীপৰ পছৰীয়া দলৰপথাৰ অঞ্চলৰ আলাবৈ পাহাৰৰ সমীপত এই যুদ্ধ চলিছিল ।

কোনে মাৰি শেষ হাঁহি ? আজি উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন (Vice Presidential Polls 2022) ৷ দেশৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ সাংবিধানিক পদবী উপ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি দিনৰ 10 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে ৷

শিৱসাগৰ জিলাত যান-বাহন আইন ভংগকাৰীৰ সংখ্য়া বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ।সেয়েহে শিৱসাগৰ যান-বাহন বিভাগে অনতিপলমে আৰম্ভ কৰিব ই-চালান । যান-বাহন আইন ভংগকাৰী সকলে এতিয়াৰ পৰা জৰিমণা অন-লাইন পৰিশোধ কৰিব পাৰিব(Sivasagar SP press conference)। শিৱসাগৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক শুভ্ৰজ্যোতি বৰাই শুকুৰবাৰে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত এখন সংবাদ মেল সম্বোধন কৰি এই কথা সদৰী কৰে । এতিয়াৰ পৰা কোনো লোকে যান-বাহন আইন ভংগ কৰিলে আৰক্ষীয়ে লোৱা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত আইন ভংগকাৰীৰ ব্যক্তিগত ম'বাইললৈ যাৱতীয় জৰিমণাৰ তথ্য প্ৰেৰণ কৰা হ'ব(E challan in Sivasagar on traffic Traffic law violators)। উক্ত তথ্যত কিয়, কেতিয়া, কেনেকৈ তেওঁ যান-বাহন আইন ভংগ কৰিলে সেই সন্দৰ্ভত বিশদ বিৱৰণ থকাৰ লগতে তেওঁ ই-চালান চাইটত গৈ উক্ত আইন ভংগৰ ফটো পৰ্যন্ত লাভ কৰিব বুলি অধীক্ষকগৰাকীয়ে সদৰি কৰিছে ।তেওঁ ৰাইজক এই দিশত সজাগ হ'বলৈ আহবান জনায় ।

শুকুৰবাৰে নিশা ডিব্ৰুগড়ত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় (Road Accident in Dibrugarh)৷ ডিব্ৰু মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত তীব্ৰবেগী বিলাসী বাহনে মহতিয়াই লৈ যায় দুটাকৈ বিদ্যুতৰ খুটা ৷ স্থানীয় লোকে এই ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক অৱগত কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ পৰা চালকজনক সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে (One injured in road accident) ৷ আহত চালকজনক অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷