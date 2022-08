দিল্লীৰ আনন্দ পাৰব অঞ্চলত বুধবাৰ নিশা ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হয় (Man died due to shot dead) ৷ দুই বন্ধুৰ মাজত হোৱা তৰ্ক বিতৰ্কই ললেগৈ চৰম ৰূপ ৷

বিহাৰৰ গোপালগঞ্জ জিলাত এখন নৈশ যাত্ৰীবাহী বাছে ঘাইপথত ৰৈ থকা এখন ট্ৰাকত খুন্দিয়াই দিয়ে (40 injured as bus rams into stationary truck in Bihar)৷ এই দুৰ্ঘটনাত বাছখনত থকা 40 গৰাকী যাত্ৰী আহত হয় ৷

সমাগত স্বাধীনতা দিৱস ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে দেশত কোনো কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত নহ’বলৈ দিল্লীৰ লগতে অন্যান্য ৰাজ্যসমূহত হাই এলাৰ্ট জাৰি ইন্টেলিজেন্স ব্যুৰোৰ (IB issues high alert in Delhi and other States)৷

বুধবাৰৰ নিশা হিন্দী ছবিজগতৰ দ্বিগজ অভিনেতা মিথিলেশ চতুৰ্বেদীৰ লক্ষ্ণৌত মৃত্য হয় ৷ মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 68 বছৰ (Mithilesh Chaturvedi age) ৷

কলিয়াবৰত নিশা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । সোপাধৰাই দাঙি নিলে ছয়বছৰীয়া কন্যাক(Attempt to kidnap child in Koliabar) । কলিয়াবৰৰ ১ নং হাতীগাঁও চাহ বাগিছাত ১৭ নং লাইনত সংঘটিত হয় এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । আহমেদ আলি নামৰ ব্যক্তিজনৰ ছবছৰীয়া কন্যাক নিশা দুই মান বজাত সোপাধৰাই মাতৃৰ লগত শুই থকাৰ পৰাই দাঙি লৈ যায় । পিছত শিশুটোৱে চিঞৰ বাখৰ কৰাত বাগিচাৰ মাজত পেলাই থৈ যায় শিশুটো । ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় মিছা আৰক্ষীক খবৰ দিয়া আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত । ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ৷

বিজেপিৰ অসম ৰাজ্য়িক মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী(BJP Assam state mohila morcha)তথা প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈছে সদৌ তাই আহোম ছাত্র সন্থা(আটাছু)।আহোম জাতি মুৰ্দাবাদ শ্ল'গান দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি অসম ৰাজ্য়িক মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে(EX mla Angurlata Deka)।২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰত আঙুৰলতা ডেকা আৰু সহযোগী সকলৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী ।

শিৱসাগৰ নগৰৰ সমীপৰ বগীদ'ল ডিমৌকিনাৰত সংঘটিত হয় এক শোকাবহ ঘটনা (Tragic incident in Sivasagar) ৷ বুধবাৰে নিশা কীটনাশক দ্ৰব্য সেৱন কৰি পিতৃ মৃদুল সন্দিকৈৰ মৃত্যু (Father and son Suicide by pesticide poisoning) । ইফালে ১০ বছৰীয়া পুত্ৰক সংকটজনক অৱস্থাত শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত (Sivasagar Civil Hospital) ভৰ্তি কৰা হয় ৷

মাজুলীত অচল ১০৮ নৌকা সেৱা । মাজুলীত থকা ৪ খন ১০৮ নৌকা সেৱাৰ বিকল ৩ খনকৈ ১০৮ নৌকা (Poor condition of 108 boat services in Majuli)। অতি শীঘ্ৰে বিকল নৌকা মেৰামতি কৰিবলৈ দাবী দল-সংগঠনৰ ।

দেশজুৰি সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ জোৱানৰ আত্মহত্যাৰ উদ্বেগজনক তথ্য ৷ বিগত 5 বছৰত চি আৰ পি এফ আৰু বি এছ এফৰ দৰে কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ প্ৰায় 657 গৰাকী জোৱানে আত্মহত্যা কৰিছে (657 CAPF personnel committed suicide in 5 years)৷

কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যনিধি সংস্থাৰ (Employees Provident Fund Organisation, EPFO) ধাৰকসকলৰ সম্পূৰ্ণ নাম, বেংক একাউণ্ট নম্বৰ আৰু মনোনীত ব্যক্তিৰ তথ্য থকা প্ৰায় 288 নিযুত ব্যক্তিগত ৰেকৰ্ড ইণ্টাৰনেটৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ পূৰ্বে অনলাইনত ফাদিল কৰা হৈছিল । অৱশ্যে অনলাইনত ফাদিল হোৱা তথ্যৰ বিষয়ে নিৰাপত্তা গৱেষকৰ দাবী এতিয়াও ইপিএফঅ', ৰাষ্ট্ৰীয় চাইবাৰ সংস্থা চিইআৰটি-ইন বা তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হোৱা নাই (288 million personal records of EPFO exposed online)।