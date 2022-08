ৰাজ্যত জেহাদীৰ ভয়ংকৰ নেটৱৰ্ক ৷ বৰপেটাত পুনৰ এজন সন্দেহযুক্ত জেহাদী আটক কৰা হৈছে (Jihadi detained in Barpeta) ৷ সোমবাৰে নিশা বৰপেটাৰ বিভিন্ন স্থানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ছফিকউদ্দিন আহমেদ নামৰ জেহাদীটোক আটক কৰে ৷

এন আৰ চিক লৈ স্থিতি স্পষ্ট নহয় চৰকাৰী পক্ষৰ (Assam govt stand on NRC is not clear)। অজিও অসমবাসীৰ বাবে নুবুজা সাঁথৰ হৈ আছে এন আৰ চি । ৰাজনৈতিক পাশাখেলত মাজতে পণবন্দী হৈ ৰ’ল কেৱল অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোক । আজিও এখন শুদ্ধ অবৈধ বিদেশীৰ নামমুক্ত এন আৰ চিৰ বাবে আৱেগেৰে বাট চাই ৰৈছে প্ৰতিগৰাকী খিলঞ্জীয়া নাগৰিকে । বিয়াগোম দুৰ্নীতি কৰি এখন বিসংগতিপূৰ্ণ এন আৰ চিৰে বিবাদৰ সৃষ্টি কৰি অসম এৰি গ'ল তদানীন্তন সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলা । বাদানুবাদ আৰু বিতৰ্কৰ মাজতে আছে এন আৰ চি ।

প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ে মঙলবাৰে দিল্লী আৰু অন্যান্য ঠাইত নেচনেল হেৰাল্ড মানি লণ্ডাৰিং গোচৰত অনুসন্ধান অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল (ED raids Herald newspaper office in Delhi) ৷ কংগ্ৰেছৰ অন্তৱৰ্তীকালীন সভাপতি ছোনিয়া গান্ধীক ইডিয়ে জেৰা কৰাৰ কেইদিনমান পিছত কংগ্ৰেছৰ মালিকানাধীন নেচনেল হেৰাল্ড বাতৰি কাকতৰ কাৰ্যালয়তো তালাচী চলায় ইডিয়ে ৷

ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ ইষ্টাৰ্ণ কামাণ্ডাৰ জেনেৰেল অফিচাৰ অব কমাণ্ডিঙ ইন চীফ ৰানা প্ৰতাপ কলিতাই মঙলবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৪ দিনীয়া ভ্ৰমন কাৰ্যসূচীৰে তেজপুৰত উপস্থিত হ'ব(Eastern Commander General Officer of Commanding in Chief Rana Pratap Kalita)।সেনা বাহিনীৰ সূত্ৰই এই ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে সদৰি কৰিছে ।

চৰকাৰে জনজাতিকৰণৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ প্ৰতিবাদত পুনৰ সৰৱ হৈছে সদৌ অসম মটক যুৱ-ছাত্ৰ সন্মিলন(All Assam Matak Yub chatra Sanmilan)। জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবীত পুনৰ ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে সন্মিলনে ।

সোমবাৰে বৰপেটাৰ বিশিষ্ঠ সাহিত্যিক অক্ষয় কুমাৰ মিশ্ৰৰ 'সুৰৰ সূতাৰে গঁথা মালাধাৰ' শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনৰ দ্বিতীয় খণ্ডটো উন্মোচন কৰা হয় ৷

"পৃথিৱীৰ সকলো শক্তিয়ে মোক মৃত্যুৰ এক ছেকেণ্ড ওচৰলৈও আনিব নোৱাৰে ৷" আমেৰিকাৰ ড্ৰোণ আক্ৰমণত নিহত মষ্ট ৱাণ্টেড অল কায়দাৰ মুৰব্বী আয়মান আল জৱাহিৰি ৷

অৱশেষত বৰ্খাস্ত হ’ল অসম মীন উন্নয়ন নিগমত (Assam Fisheries Development Corporation) নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে নিযুক্তি লাভ কৰা 217 গৰাকী কৰ্মচাৰী (217 employees of AFDC sacked in Assam) ৷

গৌৰীসাগৰত সন্দেহযুক্ত খাৰুৱা তেল জব্দ (crude oil seized at Gaurisagar) । 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীৰ নাকা তালাচীত 48 ড্ৰাম সন্দেহযুক্ত খাৰুৱা তেল জব্দ কৰা হয় ৷ নিশা প্ৰায় তিনি বজাত UP-32 QN 7217 নম্বৰৰ এখন ছয়চকীয়া ট্ৰাকত শিৱসাগৰৰ পৰা যোৰহাট দিশলৈ লৈ যোৱা হৈছিল সন্দেহযুক্ত খাৰুৱা তেলখিনি ৷ আৰক্ষীয়ে অভিযানত ট্ৰাকচালক অমৰজিত আৰু খালচি হাৰ্চ পল নামৰ 2 জনক আটক কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷

আজি পুৱা প্রায় ৮.৩০ মান বজাত কিশোৰ তিনিগৰাকী পবা বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হয় (teenager managed to get out from poba forests) । নিশাটো পবা বনাঞ্চলত কটাই পুৱা ওলাই অহা কিশোৰ তিনিগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, বনাঞ্চলত ম'হ বিচাৰি থাকোঁতে আন্ধাৰ হৈ যায় । ফলত তেওঁলোকে ৰাস্তা পাহৰি যায় আৰু উৰে নিশা গছৰ ওপৰত কটাবলগীয়া হয় বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ।