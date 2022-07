কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতৰ বিন্দিয়াৰাণীয়ে আজুৰি আনিলে ৰূপৰ পদক (India's 2nd silver in 2022 edition of the Commonwealth Games) ৷ ৫৫ কিলোগ্ৰাম মহিলা ভাৰোত্তোলনত মণিপুৰৰ বিন্দিয়াৰাণী দেৱীয়ে লাভ কৰিছে এই ৰূপৰ পদক (Bindyarani Devi won silver)৷

মাংকিপক্সৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী ৰোগীয়ে (India's first Monkeypox patient cured )৷ এই ৰোগীজন কেৰেলাত আক্ৰান্ত হোৱা প্ৰথমগৰাকী ৰোগী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে (First Monkeypox patient cured in India)৷

আজাদী কী অমৃত মহোৎসৱত (Azadi Ka Amrit Mahotsav) দেশবাসীয়ে ব্যাপকভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । তেওঁৰ মতে গণ আন্দোলনলৈ পৰিণত হৈছে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ । হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে দেশবাসীক আহ্বান ।

লামডিঙত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (Tense situation in Lamding)৷ দেওবাৰে মাজনিশা লামডিঙৰ ইটাভাটি চাৰি আলিত 40-50 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে ঘৰে ঘৰে শুই থকা লোকসকলক উঠাই আনে ৷

উচ্চস্তৰীয় কমিটীৰ প্ৰতিবেদনত ২১৭ টা পদত অবৈধ নিযুক্তিৰ তথ্য প্ৰকাশ । অবৈধভাৱে নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীক বৰ্খাস্ত নিগমৰ পৰিচালন সঞ্চালকৰ (217 employees of Assam Fisheries Development Corporation Ltd sacked)। সম্পূৰ্ণ নীতিবৰ্হিভূতভাৱে দিয়া হৈছিল নিযুক্তি । চাকৰিকালত লাভ কৰা দৰমহাৰ টকা ঘূৰাই দিব লাগিব বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱা অসম মীন উন্নয়ন নিগম লিমিটেডৰ ২১৭ গৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে ।

তামিলনাডুত একে দিনাই দুগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আত্মহত্যা কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । চেন্নাইৰ এগৰাকী নাৰ্ছিং শিক্ষাৰ্থী আৰু ভিল্লুপুৰমৰ এজন বি কম ছাত্ৰই শনিবাৰে আত্মহত্যা কৰে (two student from chennai-Villupuram committed Suicide)। ইতিমধ্য়ে আৰক্ষীয়ে দুয়োটা ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

সমগ্ৰ দেশজুৰি শনিবাৰে দাহন কৰা হয় NCB (Narcotics Control Bureau) তথা আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন সময়ত জব্দ কৰা ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰী (Seized Drugs burnt all over India) । দেশ তথা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ডিফুতো দাহ কৰা হৈছিল বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ । কিন্তু ড্ৰাগছ দাহনৰ এদিন পাছতেই হেৰ’ইনসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দুই নগা যুৱক ।

গাজিয়াবাদৰ এক দম্পতীয়ে অসমৰ যুৱতীগৰাকীক হৰিদ্বাৰৰ এখন আশ্ৰমৰ পৰা অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃয়ে (Ghaziabad couple kidnaps girl from Assam in Haridwar)। কোতৱালী হৰিদ্বাৰ আৰক্ষীয়েও ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰুজু কৰিছে গোচৰ । অপহৰণ কৰি যুৱতীগৰাকীক বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ মাতৃৰ ।

ভাৰতৰ ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশজুৰি আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ (Azadi Ka Amrit Mahotsav) পালনৰ জৰিয়তে এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে "হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা" কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে (Har Ghar Tiranga Abhiyan) ।

২৫ জুলাইত ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমুহৰ গৰমৰ বন্ধ শেষ হৈছে (Summer vacation end in Assam) । প্ৰতিটো প্ৰান্ততে বিদ্যালয়সমুহ খুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰিব যদিও বঙাইগাঁও জিলাৰ ৩ নং বাশবাৰীত পাঠদান কৰাতো বৰ্তমানো অসম্ভৱ ।