ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত হোৱা ক্ৰছ ভোটিঙৰ বিতৰ্কই এতিয়াও লগ এৰা নাই কংগ্ৰেছক ৷ ক্ৰছ ভোটিঙৰ সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যম বা অন্যান্য প্ৰচাৰ মাধ্যমত কোনো ধৰণৰ বক্তব্য দাঙি নধৰিবলৈ সভাপতি বৰাই সকলো দলীয় নেতা-কৰ্মীক সতৰ্ক কৰি দিয়ে (Bhupen Bora urged party leaders to keep shut their mouths) ৷

ৰাজ্যজুৰি জেহাদীৰ ভয়ংকৰ জাল ৷ অসম আৰক্ষীয়েও অধিক তৎপৰতাৰে বিভিন্ন সময়ত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আহিছে জেহাদী ৷ শেহতীয়াকৈ অসম আৰক্ষীৰ দ্বাৰা বহুকেইজন জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ ঘটনাই চিন্তিত কৰি তুলিছে ৰাজ্যবাসীক ৷ শুকুৰবাৰে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে 8 জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে (8 Jihadi arrested in Barpeta)৷

পেট্ৰ’ল পাম্পত ৰাইজক ৰামঠগন ৷ পেট্ৰ’ল পাম্পত তেলৰ বিপৰীতে ওলাইছে বাল্টিয়ে বাল্টিয়ে পানী (Petrol pumps dispense water instead of fuel)

বৃহস্পতিবাৰে নিশা ৰাজস্থানৰ বাৰমেৰ জিলাত এখন মিগ-২১ যুঁজাৰু বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল ৷ যুঁজাৰু বিমানখনত থকা দুয়োজন পাইলটৰে মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য সদৰি কৰিলে ভাৰতীয় বায়ু সেনাই (Two pilots killed in IAF MiG 21 crash)৷

জাক জাক ৰোৱনীয়ে শুৱনি কৰিছে শাওণৰ পথাৰ ৷ মুখত বিহু নাম আওৰাই ৰোৱনীৰ লগত ভূঁই ৰোৱাত ব্যস্ত বিহপুৰীয়াৰ বিধায়ক ড৹ অমিয় কুমাৰ ভূঞা (Dr Amiya Kumar Bhuyan busy in paddy filed) ৷

দেশৰ ভিতৰতে অসমত জাপানী এনকেফেলাইটিছ ৰোগত সৰ্বাধিক লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে সৰ্বাধিক লোকৰ মৃত্যু হয় (Japanese encephalitis increase in Assam) । তথ্য মতে, 2018 চনত ৰাজ্যত সৰ্বাধিক ৫০৯ গৰাকী লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল । আকৌ ৯৪ গৰাকী লোকে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ।

বৃহস্পতিবাৰে হোজাই জিলাৰ কাকীত কাকী শংকৰী সংগীত বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত ১০ দিনিয়াকৈ আয়োজন কৰা গ্ৰীষ্মকালীন শংকৰী সংস্কৃতি আৰু বিহু নৃত্য প্ৰশিক্ষণৰ কৰ্মশালাখনিৰ সফল সামৰণি পৰে (Shankari Culture and Bihu dance workshop closing ceremony) ৷

ভানু ভূমিজৰ ন্যায় বিচাৰি ডিব্ৰুগড়ত সদৌ অসম ভূমিজ সমাজৰ প্ৰতিবাদ (AABS protests in Dibrugarh demanding justice for Bhanu) ৷ ভানু ভূমিজৰ পৰিয়ালক এককালীন সাহাৰ্য্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকটা চাহ বাগিচাৰ অস্থায়ী চাহ শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মৰত মইনা নায়কৰ উন্নত চিকিৎসাৰ দাবী উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদ সাবস্ত্য কৰে ।

ত্ৰিপুৰাত উন্নয়ণৰ কাম দ্ৰুতগতিত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাই(Deputy CM orders speedy completion of development work in Tripura) । বিভিন্ন বিভাগৰ মাজত সমন্বয় বজাই ৰাখি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা সকলো উন্নয়নমূলক কাম দ্ৰুতগতিত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া দবা অলিম্পিয়াডত (44th Chess Olympiad) মহিলা প্ৰতিযোগিতাৰ শীৰ্ষ ছিড ভাৰতীয় ‘A’ দলৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক’লা টুকুৰা বাচনি কৰে ৷ শুকুৰবাৰে বিয়লি ৩ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ দবাখেল ৷