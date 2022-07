ইংলেণ্ডৰ বাৰ্মিংহামত আৰম্ভ হৈছে কমনৱেল্থ গেমছ ২০২২ (Commonwealth Games 2022) ৷এইবৰ্ষৰ কমৱেল্থত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অসমৰ 7 গৰাকী খেলুৱৈয়ে(7 athletes in Commonwealth Games) ৷

ৰাজ্যজুৰি জেহাদীৰ ভয়ংকৰ জাল ৷ মৰিগাঁৱৰ পিছতে এইবাাৰ বৰপেটাত 7 জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে ৷

অসমৰ মাদ্ৰাছাত চলে জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ ! মৰিগাঁৱৰ দুখন মাদ্ৰাছাত অসম আৰক্ষীৰ অভিযান (Assam police raid Madrasa in Morigaon)। ইতিমধ্যে ১১ শিক্ষকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে । মাদ্ৰাছাৰ প্ৰধান মুফতি মুস্তাফাৰ জেহাদী সংগঠনৰ লগত সম্পৰ্ক থকাৰ দাবী অসম আৰক্ষীৰ ।

মৈৰাবাৰীৰ চহৰীগাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰীৰ নিকটৱৰ্তী চহৰীয়াগাঁৱৰ জমিউল হুদা নামৰ মাদ্ৰাছাখনত মৰিগাঁও জিলা আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান (Madrassa sealed in Morigaon)৷

চিলনী চোৰৰ শোকাৱহ মৃত্যু ৷ মহিলাৰ হাতৰ পৰা টকা নথকা বেগ আজুৰি পলায়ন কৰিবলৈ লওঁতেই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে চিলনী চোৰে (Thief killed in an accident while fleeing with bag) ৷

কলগাছিয়াৰ ৰামপুৰত ভূমি বিবাদৰ ভয়ংকৰ ৰূপ (Land centric disputes in Kalgachia)৷ এবিঘা মাটিৰ কাৰণেই দুই ভাতৃৰ পৰিয়ালৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা ৷ আহত হ’ল 7 জন লোক ৷

কিছুদিন আগলৈ বিতৰ্কৰ শীৰ্ষত থকা জোনমনি ৰাভা আৰু প্ৰৱঞ্চক ৰাণা প'গাগ সম্প্ৰতি মুকলি আকাশৰ তলত । নিলম্বিত এছ আই জোনমনি ৰাভাৰ পাছত এইবাৰ ৰাণা প'গাগৰো জামিন মঞ্জুৰ কৰে আদালতে (Rana Pogag granted bail)। তিনিওটা গোচৰতে জামিন পালে ৰাণা প'গাগে ।

কলগাছিয়াৰ খাৰবাল্লীত বেকী নৈৰ পাৰত জুৱা খেলৰ ৰমৰমীয়া বেহা (Open gambling at Kalgachia)। কলগাছিয়া আৰক্ষীক মেনেজ কৰি চলাইছে অবৈধ জুৱা । কেমেৰাত বন্দী জুৱাৰ দৃশ্য । আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় লোকৰ ।

এটি শিশুৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি বুধবাৰে মুকালমুৱা মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবেই শিশুটিৰ মৃত্যু ঘটা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে আত্মীয়ই (Child died due to negligence of doctors) ৷

এই আই ডি এউ এফৰ বহু বিতৰ্কিত বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ(AIUDF MLA Karim Uddin Barbhuiya) বিৰুদ্ধে পুনৰ আদালতৰ কাষ চাপিব বিৰোধীৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটক কেন্দ্ৰ কৰি কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই বিৰোধীৰ দলপতিগৰকাৰ প্ৰতি কৰা কেতবোৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই আদালতৰ দ্বাৰস্ত হ’ব বিৰোধীৰ দলপতিগৰাকীৰ ৷