মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত ভোট দিব নোৱাৰে এনচিপিৰ নেতা তথা মন্ত্ৰী নৱাব মালিকে (Nawab Malik not allowed to vote in Rajya Sabha election)। কাৰাগাৰত থকা নেতাগৰাকীয়ে ভোটদানৰ বাবে অনুমতি বিচাৰিছিল যদিও আদালতে জামিন প্ৰদান নকৰিলে নেতাগৰাকীক । শিৱসেনাৰ দ্বিতীয় প্ৰাৰ্থী সঞ্জয় পাৱাৰক নিৰ্বাচিত কৰাৰ বাবে শাসকীয় দলৰ অংশীদাৰ দলৰ ভোট অতি প্ৰয়োজন ।

হোজাইত উপস্থিত অসমৰ শ্ৰম বিভাগৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ (Sanjay Kishan at Hojai) ৷ কেবিনেটৰ দায়িত্ব পালন কৰা উদ্দেশ্যৰে হোজাই জিলাখনৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Minister Sanjay Kisan visited the flood effected area) ৷

ব্ৰডগজ নিৰ্মানত বিয়াগোম কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ ৷ বৃহস্পতিবাৰে ভাৰত চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰে'ল মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব, ৰে'লৱে বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন আৰু উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰে'লৰ নিৰ্মান শাখাৰ জেনেৰেল মেনেজাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অস্থায়ী প্ৰধান বিচাৰপতি এন কোটিশ্বৰ সিংহ আৰু বিচাৰপতি সৌমিত্ৰ শইকীয়াৰ ডিভিজন বেঞ্চে জাননী জাৰি কৰে ৷

'নাম ৰেহ জায়েগা'ৰ আগন্তুক খণ্ডত লতা মংগেশকাৰক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব আশা ভোঁচলেই ৷ খণ্ডটিত কিছু ভাল লগা স্মৃতিও ৰোমন্থণ কৰিব আশাই (Lata Mangeshkar sister) ৷ চলিত বছৰৰ 6 ফেব্ৰুৱাৰীত সকলোকে কন্দুৱাই ইহ সংসাৰৰ পৰা বিদায় মাগিছিল লতা মংগেশকাৰে ৷

পাঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে গোল্ডি ব্ৰাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰেড কৰ্ণাৰ জাননী বিচাৰিছিল । তাৰ পাছতে ইণ্টাৰপ'লে গোল্ডি ব্ৰাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰেড কৰ্ণাৰ জাননী জাৰি কৰে (Red Corner Notice against Goldy Brar)। ইয়াৰ পূৰ্বে সিদ্ধু মুছেৱালাৰ হত্যাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল সতীন্দৰজিৎ সিং ওৰফে গোল্ডি ব্ৰাৰে ।

পুৱা ৯ বজাৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজস্থান, হাৰিয়ানা আৰু কৰ্ণাটকত আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন (Rajya Sabha election in 4 states)। মুঠ ১৬ খন আসনত অনুষ্ঠিত হৈছে নিৰ্বাচন । ইফালে উত্তৰ প্ৰদেশ, তামিলনাডু, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, ওড়িশা, মধ্য প্ৰদেশ, পাঞ্জাৱ, ছট্টীশগড়, উত্তৰাখণ্ড, ঝাৰখণ্ড আৰু তেলেংগানাৰ ৪১ গৰাকী প্ৰাৰ্থী বিনা প্ৰতিদ্বন্দিতাৰে নিৰ্বাচিত হয় ।

গোলাঘাটত সেউজ বিপ্লৱৰ সূচনা ৷ কৃষি কাৰ্য আৰু মৌ পালনেৰে স্বাৱলম্বী গোলাঘাটৰ পাপুমনি ৷ বছৰি লাখৰ ঘৰত উপাৰ্জন কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আজিৰ প্ৰজন্মৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে পাপুমনি ৷

খাৰুপেটীয়া পৌৰসভাৰ আজৱ কাণ্ড ৷ সভানেত্ৰীৰ কাণ্ডজ্ঞানহীনতাৰ বাবে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডলৈ পৰিণত খাৰুপেটীয়া টাউন ৰাজহুৱা খেলপথাৰ (Dumping Ground in kharupetia town field)৷ বৃহত্তৰ খাৰুপেটীয়া অঞ্চলৰ একমাত্ৰ ৰাজহুৱা খেল‌পথাৰ‌খনৰ কদৰ্যময়‌ পৰিৱেশে অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে স্থানীয় ৰাইজক (Field turned into dumping grounds) ।

নিউজিলেণ্ডৰ অধিনায়ক কেন উইলিয়ামছন আক্ৰান্ত হৈছে ক'ভিডত (Kane Williamson tested covid positive)। তেওঁ ৫ দিন আইছলেচনত থাকিব লাগিব ।

NEET-PG 2021ৰ ১,৪৫৬ খন খালী আসনৰ বাবে বিকল্প কাউঞ্চিলিঙৰ বাবে এটা পক্ষই আৱেদন কৰিছিল । এই আৱেদন খাৰিজ কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে (Supreme Court declines special round of counselling for NEET PG 2021)। বিচাৰপীঠে উল্লেখ কৰা মতে চিকিৎসা শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ সৈতে আপোচ কৰিব নোৱাৰি । সকাহ দিয়াটোৱে চিকিৎসা শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে ।