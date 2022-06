শেহতীয়াকৈ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ৫৩ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ৭৫ কিঃমিঃ অংশ নিৰ্মাণ কৰি বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ (NHAI sets new Guinness World Record)। ১০৫ ঘণ্টা ৩৩ মিনিটতে আলকতৰা স্থাপন কৰি পথটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই সফলতাত আনন্দিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী । টুইটযোগে শুভেচ্ছা জনালে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

নিৰ্বাচন আয়োগে বৃহস্পতিবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে (Presidential Election 2022)। ২৪ জুলাইৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব লাগিব । সংসদৰ দুয়োখন সদনৰ সদস্যৰ উপৰিও সকলো ৰাজ্যিক বিধান সভাৰ নিৰ্বাচিত সদস্য, ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী দিল্লী আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীৰ বিধান সভাৰ সদস্যসকলে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিব পাৰে ।

ভোটৰ ৰাজনীতিৰ নামত হিতাধিকাৰীক মাহে মাহে আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াই এতিয়া নিজেই ধাৰত পোত গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ ৷ হিতাধিকাৰীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ গৈ অসম চৰকাৰৰ ৰাজকোষ একপ্ৰকাৰ উদং হৈ পৰিছে (Financial loss of Assam Government ) ৷

ত্ৰিপুৰাত ২৩ জুনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপিক পৰাজিত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ নতুন সমীকৰণ(Congress leaves Surma seat for tactical alliance ) ৷ সুৰমা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ পৰিবৰ্তে বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব পৰা দলক সমৰ্থন জনোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে দলটোৱে ৷

কাজিৰঙাত আসন্ন বানৰ সময়ত জীৱ-জন্তুৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে ১৪৪ ধাৰা (Section 144 Imposed in Animal Corridor of Kaziranga National Park) ।

দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হেঙাৰ হ’ব নোৱাৰে ৷ তাৰেই উদাহৰণ তানবীৰ, আঁকিনুৰ ৷ সবিশেষ জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন...

বিটিআৰত এইবাৰ সংঘটিত হৈছে আঠুৱা যোগানৰ নামত দুৰ্নীতি (Corruption in eight supply) ৷ দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত আটক বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ দুজনকৈ নেতাক ৷ সম্প্ৰতি দুয়োকে তিনিদিনৰ বাবে আৰক্ষী জিন্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে ।

দুলীয়াজানত বুধবাৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এখন অইল ইণ্ডিয়া বাছ ৷ দুলীয়াজানৰ জালনী অঞ্চলত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিৰ দ’ খাৱৈত বাগৰি পৰে বাছখন(Bus falls into gorge at Duliajan) । ফলত বাছখনত থকা অইলৰ দুগৰাকী কৰ্মচাৰী দ্বীপ সোনোৱাল আৰু অভিজিত ৰাজখোৱা গুৰুতৰভাৱে আহত হয় (2 people injured after bus falls into gorge at Duliajan) । আহত অইলৰ কৰ্মচাৰী দুজন সম্প্ৰতি দুলীয়াজান অইল ইণ্ডিয়া হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।

পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষাই যে সৰ্বস্ব নহয় তাৰেই আভাস দিবলৈ এক ব্য়তিক্ৰমী প্ৰয়াস ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ(Special Steps of Rangia College) । মহাবিদ্যালয়খনত আয়োজন কৰা হয় এখনি বিশেষ প্ৰদৰ্শনী মেলা । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিভাক ব্যৱসায়িক ৰূপ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ মহাবিদ্য়ালয়খনৰ(Attempt to commercialise student talent) ।

চাহৰ বাবে বিখ্যাত অসমত তৈয়াৰ হৈ আহিছে ভিন্ন প্ৰকাৰৰ চাহ । কেতিয়াবা যদি গ্ৰীণ টি, আন কেতিয়াবা আকৌ হোৱাইট টী । এইবাৰ আমগুৰিৰ এজন ব্যক্তিয়ে তৈয়াৰ কৰিছে বেম্ব' টী(Amguri bombay tea ready to occupy tea market) ।