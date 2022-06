জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলন ভূমিত পৰিণত উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ(Kamalabari Satra Majuli) । সত্ৰখনত বুধবাৰৰ পৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে বদলা পদ্ম আতাৰ ৪৭৬ তম জন্মোৎসৱ(Assam Legislative Assembly Speaker Biswajit Daimary) ৷

চাৰি বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল নীল অভি হত্যাকাণ্ডৰ (Abhi Neel murder)। ২০১৮ চনৰ ৮ জুনত ডকমকাত সংঘটিত হৈছিল নীল-অভিৰ নৃশংস হত্যকাণ্ড (Dokmoka mob lynching)।

২২ নং ককলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিত আজি অনুষ্ঠিত হৈছে উপ-নিৰ্বাচন (By election in Koklabari) ৷ চাৰিগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিছে ৷

বৃহস্পতিবাৰে সম্প্ৰসাৰিত হ'ব ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভা (Expansion of Assam cabinet)। মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণক লৈ ৰাজহ, দুৰ্যোগ প্ৰশমন,খনি আৰু পাৰ্বত্য উন্নয়ন দপ্তৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ (Cabinet Minister Yogen Mahan on expansion of cabinet)সৈতে মৰাণত ETV Bharat ৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত মিলিত হয় (Exclusive interview with Cabinet Minister Yogen Mahan) ৷

হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত এইবাৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে বিশ্বনাথৰ এগৰাকী মহিলাই ৷ ৪৫ বছৰ বয়সত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত(HSLC Result 2022) উত্তীৰ্ণ হৈ মহিলাগৰাকীয়ে দিলে এক যোগাত্মক বাৰ্তা ৷

দিল্লী, মুম্বাই, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু গুজৰাটত চৰকাৰী পত্ৰ জাৰি কৰি আত্মঘাতী আক্ৰমণৰ ভাবুকি অল-কায়দাৰ (Suicide attacks in Delhi Mumbai UP and Gujarat)৷ ‘‘যিসকলে আমাৰ নবীক অপমান কৰিবলৈ সাহস কৰে তেওঁলোকক হত্যা কৰিবলৈ আমি আমাৰ শৰীৰ আৰু আমাৰ সন্তানৰ শৰীৰত বিস্ফোৰক বান্ধিম’’ বুলি ভাবুকি প্ৰদান সংগঠনটোৰ ৷

ৰঙিয়াৰ যোগেশ্বৰ বিদ্যাপীঠৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু গোচৰ । কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকে (Inspectors of schools in Kamrup district) ৰুজু কৰে এই গোচৰ । প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে দৰমহাৰ বিল বনাবলৈ ধন বিচৰাৰ অভিযোগ ৷

মঙলবাৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হয় ৷ মাজুলীৰ ছাত্ৰ অনুৰাগ বৰাই শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ ভিতৰত দশম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ একেদৰে মাজুলীৰ আন এজন ছাত্ৰ কৰণদ্বীপ বৰাই তিনিটা বিষয়ত ১০০ৰ ভিতৰত ১০০ নম্বৰ লাভ কৰি মাত্ৰ ৪ নম্বৰৰ কাৰণে স্থান লাভৰ পৰা বঞ্চিত হয় ৷ ছাত্ৰ দুজনৰ এই সাফল্যৰ খবৰ ল’বলৈ মঙলবাৰে তেওঁলোকৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় বিধায়ক ভুবন গাম ৷

আজি অনুষ্ঠিত হৈছে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ (KAAC election 2022 polling)৷ ডিফুৰ চৰকাৰী বালক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ভোট কেন্দ্ৰত ডিফুৰ বিধায়ক বিদ্যাছিং ইংলেঙে ভোটদান সাব্যস্ত কৰে (vote casts by Bidya Sing Engleng ) ৷

ত্ৰিপুৰাৰ বিধানসভা উপ-নিৰ্বাচন (Tripura By-election) চমু চাপি অহাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ লগতে হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হ’বলৈ ধৰিছে ৷ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে পতাকা উত্তোলন কৰি থকাৰ সময়ত চি পি আই এমৰ দলীয় পতাকাত হাত দিয়াৰ লগতে কৰ্মীসকলৰ ওপৰত বিজেপি সমৰ্থিত বাইক আৰোহীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ (CPIM workers allegedly attack by BJP-backed miscreants) ।