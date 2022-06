পুনৰ চৰ্চাত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰী গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া (APSC recruitment scam case trial process) ৷ পল্লৱ কটকীক সহায়ৰ বাবে অধিবক্তা পংকজ প্ৰতীম দত্ত আৰু সৰ্ণুদ্ৰা গুপ্তা দত্তক অতিৰিক্ত ৰাজহুৱা অধিবক্তা হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে (Lawyer Pallava Katki appointed as special public prosecutor) ।

এছ এছ বিৰ মুৰব্বী হিচাপে নিযুক্ত এছ এল থাউচেন । তাহানিৰ উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলা বৰ্তমানৰ ডিমা হাচাও জিলাৰ পৰা ১৯৮৮ চনত মধ্য প্ৰদেশৰ আই পি এছ কেডাৰ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল (Another Assamese in the top rank of the country's security forces) । তেতিয়াৰ পৰাই বিভিন্ন পদত সুখ্যাতিৰে দায়িত্ব পালন কৰি তেওঁ বৰ্তমান সীমান্ত সুৰক্ষাৰ বাহিনীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল ।

জ্ঞানবাপী মছজিদৰ শিৱলিংগৰ বিতৰ্কই (Gyanvapi controversy) সমগ্ৰ দেশতে উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে । শিৱলিংগ সন্দৰ্ভত অখিলেশ যাদৱ আৰু আছাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে কৰা মন্তব্যক লৈও সম্প্ৰতি বিভিন্ন মহলত চৰ্চা অব্যাহত । তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ আদালতত অধিবক্তা হৰিহৰ পাণ্ডেৰ আবেদন । বৃহস্পতিবাৰে হ'ব সেই আবেদনৰ শুনানি ।

পুৱাই মাজুলীৰ গড়মূৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত বিতৰ্কিত এছ আই জোনমণি ৰাভা (SI Jonmoni Rabha at Garmur police station)। আনহাতে প্ৰৱঞ্চনাৰ মূল অভিযুক্ত ৰাণা পগাগক পুনৰ আদালতত হাজিৰ । আদালতে ৰাণা পগাগক পুনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

বলীউডৰ চিৰসেউজ অভিনেতা ৰাজ কাপুৰৰ আজি 34 তম মৃত্যু বাৰ্ষিকী ৷ দৰ্শকৰ মনত আজীৱনলৈ চাপ বহাই যোৱা এইজন অভিনেতাৰ কথা ক’লেই সকলোৱে গণগুণাই উঠে ‘কিচিকি মুস্কুৰাহতো পে হো নিচাৰ’ বা ‘মৰনা য়হা জীনা য়হা’ আদি বিখ্যাত হিন্দী গীতৰ কলি সমূহ ৷ হিন্দী চিনে জগতৰ শ্ব’মেন হিচাপে জনা যায় ৰাজ কাপুৰক ৷ আজি এই মহান শিল্পীজনৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত ইটিভি ভাৰত চিটাৰাৰ পৰিয়ালে শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছে তেওঁক (Raj Kapoor death anniversary) ৷

৮ জুনত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদ আৰু বিটিচিৰ ককলাবাৰী সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন (KAAC and BTC election 2022) অনুষ্ঠিত হ’ব । সাধাৰণ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা অধিসূচনা মতে, উক্ত দিনা অঞ্চল কেইটাৰ সকলো চৰকাৰী, বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়, শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান তথা বেংক, চাহ বাগিছা, আৰু উদ্যোগিক আদিকে কৰি সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ থাকিব ।

শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন উলংঘাৰ অভিযোগ জোনাই মূৰ্কংচেলেক আদৰ্শ বিদ্যালয়ত (Accuse Right to Education Act violated at Murkongselek Model School) ৷ পাঠ্যপুথি, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সাজপোছাক অবিহনে শিক্ষকে ছমাহে চলাইছে পাঠদান ৷ অভিভাৱকৰ অভিযোগ, কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে জোনাই মূৰ্কংচেলেক আদৰ্শ বিদ্যালয়ে ৷ এই অভিযোগ অভিভাৱকসকলৰ ৷

ডিব্ৰুগড়ত তৰুণ নায়ক নামৰ এজন AANLA কেডাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰে (AANLA cadre surrender in Dibrugarh)। কেডাৰজনৰ হাতৰ পৰা এটা 0.22 পিষ্টল আৰু চাৰিটা সক্ৰিয় গুলীসহ বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী জব্দ কৰা হয় । ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কেডাৰজনক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

বুধবাৰে আমেৰিকাৰ এখন হাস্পতালৰ চৌহদত গুলীচালনাৰ ঘটনা (Shooting incident at a hospital premises in US)। শ্বুটাৰসহ ৪ জন লোকৰ মৃত্যু এই ঘটনাত । আমেৰিকাত বৰ্ধিত গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বিডেন । এই ঘটনা দমন কৰিবলৈ নিউজিলেণ্ডৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি বিডেনে ।

ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে আন এক ধৰ্ষণ কাণ্ড ৷ এইবাৰ মহানগৰীৰ হেঙেৰাবাৰীৰ ৰূপকোঁৱৰ পথত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা ৷ অভিযোগ অনুসৰি, এগৰাকী অৰুণাচলী যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰে টেনজিং দৰ্জে নামৰ এজন যুৱকে (Arunachal girl raped in Guwahati) ৷ তথ্য অনুসৰি, বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে অভিযুক্ত টেনজিং দৰ্জে ৷