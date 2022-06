নলবাৰীত উদযাপন কৰা হৈছে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ(Azadi ka amrit mahotsav celebrated in nalbari) ৷ দেশে স্বাধীনতা লাভৰ 75 বছৰ পূৰ্ণ(75th years of independence) কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ নিৰ্দেশমৰ্মে পালন কৰা হৈছে অমৃত মহোৎসৱ ৷ নলবাৰী জিলাত অমৃত মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত মঙলবাৰে উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু ৷

অসমত অঞ্চল ভেদে সাৰ যোগানৰ নামত ব্যাপক লুণ্ঠন অব্যাহত আছে (Subsidy fertilizer supply scam in Assam)। ২৬৬ টকীয়া ৰাজ সাহায্যযুক্ত ইউৰিয়া ৪৫০-৫০০ টকাত বিক্ৰী হৈ আছে । জুলাইৰ পৰাহে সাৰৰ পাইকাৰী ব্যৱসায় চম্ভালিব কৃষি বিপণন পৰিষদে । শালি খেতিৰ বতৰতো লুণ্ঠন চলি থকাৰ আশংকা ।

পুনৰ নিৰুদ্দশৰ ঘটনা ৷ এইবাৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এগৰাকী মহিলাসহ দুই শিশু (Mother with two children missing from Manikpur) ৷ নিৰুদ্দেশ হোৱা মবিলাগৰাকী নোৱাগাঁৱৰ পৰা মাজম আলীৰ পত্নী ৰাশিদা খাতুন তেওঁৰ দুই সন্তান মাসুমা খাতুন আৰু আলামিন আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

আত্মসমৰ্পণকাৰী উগ্ৰপন্থীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ব ত্ৰিপুৰা (DRMC to protest in Tripura) ৷ ৫ জুনত অসম-আগৰতলা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰাৰ হুংকাৰ । চৰকাৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকৰ দাবী পূৰণ নকৰাৰ অভিযোগ ।

বিশ্বনাথত চিকিৎসকৰ হেমাহীৰ বাবেই পিতৃৰ প্ৰাণ যোৱা অভিযোগ সাংবাদিক পুত্ৰৰ (Journalist accused of dying his father due to negligence of doctor) ৷ যাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে ন্যায়ৰ দাবীত বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ৷

বিদ্যালয় একত্ৰিকৰণকলৈ পুৱাই ৰঙিয়াৰ আৰিমত্ত বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলত সৃষ্টি হয় এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ (Tense situation at Rangia) ৷ কিয়নো ৰঙিয়াৰ আৰিমত্ত বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলৰ লগত ৰে’লৱে হাইস্কুল একত্ৰিতকৰণৰ বাবে দুমাহ পূৰ্বে শিক্ষা বিভাগে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল ।

বুধবাৰে ধনশিৰিৰ মণ্ডল বিজেপিৰ উপ-সভাপতি অৰুণ দত্তই দলত্যাগ (BJP leader Arun Dutta resigning from BJP) সন্দৰ্ভত বিজেপিয়ে এক সংবাদমেল আয়োজন কৰে ৷ সংবাদমেলত অৰুণ দত্তক বিজেপিৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা বুলি জনায় দলটোৱে ৷

মূল্যবৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণক জুৰুলা কৰাৰ পিছতেই জুনৰ পহিলা দিনটোতেই দেশজুৰি বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হ্ৰাস কৰা হয় (Commercial LPG cylinder price cut)৷ বুধবাৰ 1 জুনৰ পৰা দেশজুৰি বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ১৩৫ টকালৈ হ্ৰাস কৰা (Commercial LPG cylinder price cut from June 1) হৈছে ।

২০২১-২২ পৰ্যটন বৰ্ষত কাজিৰঙালৈ আহিল মুঠ ২,৫৫,৬৭৬ গৰাকী পৰ্যটক (Number of tourists visiting Kaziranga this year) ৷ ইয়াৰে দেশী পৰ্যটক ২,৫৩,৯৮৯ আৰু বিদেশী পৰ্যটক ১,৬৮৭ গৰাকী ৷ বৰ্ষটোত সংগ্ৰহ হোৱা মুঠ ৰাজহৰ পৰিমাণ ৬,২৪,০৮,৬৫৪ টকা ৷

তেজপুৰৰ বিহগুৰি শিৱ মন্দিৰৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident at Bihaguri) ৷ যাত্ৰীবাহী আল্ট্ৰা বাছ আৰু জাইল’ বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ ৷ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা বাছৰ চালকৰ পলায়নৰ অভিযোগ ৷