নেপালত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিমান(Nepal aircraft goes missing) Tara Air 9 NAET ৰ পৰা উদ্ধাৰ 22 টা মৃতদেহ ৷ নেপাল সেনাই মঙলবাৰে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত তাৰা এয়াৰ বিমানখনৰ ধ্বংসাৱশেষৰ স্থানৰ পৰা অন্তিমটো মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ৷

ত্ৰিপুৰাত উপ নিৰ্বাচনৰ (Tripura by election) পূৰ্বে ৰাজনৈতিক হিংসাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ৷ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱাৰ সময়তে দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা চিপিআইএমৰ বিধায়ক ৰতন ভৌমিকৰ (attack alleged by BJP backed goons) ৷

নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘনৰ অভিযোগত ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ মানিক সাহালৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ জাননী (ECI notice to Tripura CM) । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ত্ৰিপুুৰাৰ উত্তৰ জিলা আৰু ধলাই জিলাত নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘনৰ অভিযোগ । ৩ দিনৰ ভিতৰত জাননীৰ উত্তৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ ৷

দানবীৰ সদাগৰ সাউদ ভোলানাথ বৰুৱাৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত তেজপুৰত বাণিজ্য দিৱস উদযাপন (Commerce Day celebrated in the memory of Bholanath Baruah) ৷ ভোলানাথ বৰুৱা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি, যিয়ে ইংলেণ্ডৰ ৰাণীক অনুৰোধ কৰি ৰাজ্যত ৰে'লৰ প্ৰচলন কৰাৰ লগতে লো, টিনপাতৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি ৰাজ্যত এক ব্যৱসায়ৰ ধাৰা সৃষ্টি কৰিছিল ৷

গোৱালপাৰাৰ চৰকাৰী বিটি কলেজত সোমবাৰে নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় (Fire at Goalpara govt BT Collage) । এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয় । নিশাৰ ভাগত কেনেদৰে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ’ল, সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ৷

২ জুনৰ ভিতৰত গেৰুৱা বসন পিন্ধিব প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেতা হাৰ্ডিক পেটেলে (Hardik Patel to join BJP) । মঙলবাৰে তেওঁ স্পষ্ট কৰে এই কথা । কিছুদিন পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল পাতিদাৰ আন্দোলনৰ নেতাগৰাকীয়ে ।

ৰাজ্য কঁপোৱা বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে(Reaction of Rakibul Hussain on Batadrava PS case) । উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী ন্যায়াধীশৰ জৰিয়তে বটদ্ৰৱা থানা কাণ্ড(Batadrava police station burning incident)ৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ পোষকতা বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ । চামগুৰিত উপস্থিত হৈ বিধায়কগৰাকীয়ে কৰিলে আন কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য ।

সুদীৰ্ঘ ৩১ বছৰৰ অন্তত মঙলবাৰে ৰাজ্যত উদ্বোধন হ'ব উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো সৰ্ববৃহৎ সৌৰশক্তি প্ৰকল্প (First largest solar power plant in Northeast) ৷ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমগুৰিস্থিত সৌৰশক্তি প্ৰকল্পটো মুকলি কৰিব (CM sarma to be inaugurate Solar power plant in Amguri) ৷

আকৌ চলিল প্ৰশাসনৰ বুলড’জাৰ । এইবাৰ বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলালে চতিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ইটাখোলাত(Eviction drive in Itakhola) । উচ্ছেদ কৰিলে ৪৫ টাকৈ ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ ।

ৰুষ্ট প্ৰকৃতিয়ে ধ্বংসস্তুপত পৰিণত কৰা ডিমা হাছাওত এতিয়া খোৱাপানীৰ অভাৱত হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি । ভূমিস্খলন আৰু বানৰ তাণ্ডৱত(Landslide and flood effects in Dima Hasao) জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বহু কোটিটকীয়া প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰাৰ ফলত পানী যোগান বন্ধ হৈ পৰে(Water supply stopped at Dima Hasao) । যাৰ ফলত চৰম হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে লোকসকল ।