"যেতিয়া কোনো পতিতালয়ত অভিযান চলোৱা হয় সেই পতিতালয়সমূহৰ বিৰুদ্ধেহে আৰক্ষীয়ে শাস্তি বিহিব পাৰে ৷ স্বেচ্ছামূলক যৌন কাম অবৈধ নহয় আৰু পতিতালয় চলোৱাটোহে বেআইনী, সংশ্লিষ্ট যৌন কৰ্মীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ বা হাৰাশাস্তি কৰিব নালাগে": উচ্চতম ন্যায়ালয়

ড্ৰাগছৰ কেছত ক্লীনশ্বীট লাভ কৰিলে বাদশ্বাহৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খানে ৷ এনচিবিৰ চাৰ্জশ্বীটত নাম নাহিল আৰিয়ানৰ ৷

চাৰধাম যাত্ৰাৰ (Chardham Yatra started) বাবে প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি লাখ লাখ ভক্তৰ আগমন ঘটিছে উত্তৰাখণ্ডলৈ । কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এই যাত্ৰাত বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । চলিত বছৰত চাৰধাম যাত্ৰাৰ সময়ত এতিয়ালৈ ৯১ গৰাকী ভক্তৰ মৃত্যু হৈছে । বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোতে মৃত্যু হয় ১৬ গৰাকী ভক্তৰ ।

চৰ্চাত জৰ্জ বৰদলৈৰ আত্মহত্যাৰ প্ৰসংগ (George Bordoloi suicide case) ৷ জৰ্জ বৰদলৈৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি ভূমি দখলৰ এটা বিষয়টো জড়িত হৈ পৰিছে ৷ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰৰ নেতৃত্বত এখন তিনিজনীয়া তদন্ত সমিতি গঠন কৰিছে ৷

বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানা আক্ৰমণ আৰু অগ্নিসংযোগ(Batadrava Police Station Arson)ৰ ঘটনাৰ অন্যতম পৰিকল্পনাকাৰী আল্লাউদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ ৷ দৰং জিলাৰ বেচিমাৰী আৰু দৈপামৰ মাজৰ সংখ্যালঘূ অধ্যুষিত এলেকাৰ গ্ৰেপ্তাৰ আল্লাউদ্দিন ৷ আল্লাউদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে বটদ্ৰৱা থানাত আছিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহ আৰু ডকাইতিৰ একাধিক গোচৰ ৷

আহি থকা ত্ৰিপুৰাৰ উপ-নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেল (Election Commission on Tripura bye election)। ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই জনোৱা মতে পৰ্যাপ্ত কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান মোতায়েন কৰা হ'ব । ৪ টা সমষ্টিৰ মুঠ ১৩৯ টা স্থানত ২২১ টা ভোটকেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ ।

সোণাৰিৰ নাপুক চাহ বাগিছাত থকা ঐতিহাসিক সমাধিস্থলী ভাঙিলে কোনো দুৰ্বৃত্তই (Miscreants break a British woman cemetery in Sonari)। সমাধিটো আছিল লিলিয়ান কেথলীন ইমৰেই নামৰ এগৰাকী ব্ৰিটিছ মহিলাৰ । চাহ বাগিছা কৰ্তৃপক্ষই ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ।

আহি থকা উপ-নিৰ্বাচনৰ লগত সংগতি ৰাখি ত্ৰিপুৰাৰ সুৰমা সমষ্টিত তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলৰ সাংগঠনিক সভা (Organizational meeting of TMC at Surma)। সভাত তৃণমূলৰ নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱে তীব্ৰ সমালোচনা কৰে বিজেপি চৰকাৰক । সভাৰ পাছতে সমষ্টিটোত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰো আয়োজন কৰে দলটোৱে ।

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে অবৈধভাৱে সোণৰ বেহা (Fake Gold Business) ৷ এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী কঠোৰ হোৱাৰ পাচতো নগাঁৱৰ বৰঘূলীত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এটা নকল সোণৰ টুকুৰা ৷ লগতে এই সংক্ৰান্তত চাৰিজন যুৱকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে ৷

এজন-দুজন নহয় ৩০ গৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়াই বিধায়ক কৌশিক ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে (MLA accused of misusing administrative officer) । এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বিষয়া কেইগৰাকীয়ে । বিধায়ক কৌশিক ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান(Call for action against MLA Kaushik Rai) ।