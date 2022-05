প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কবলত পৰা ডিমা হাছাও জিলাত আহি উপস্থিত হয় ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(CM himanta biswa sarma visited flood effected area) ৷

বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানত বিধ্বস্ত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ত(Flood in Assam) । উজনিৰ পৰা নামনিলৈ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিস্তৰ ক্ষতি(Huge loss in Assam due to flood) । প্ৰথমটো বানতে ৰাজ্যৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষতিৰ পৰিমাণ প্ৰায় ৫০০০ কোটি টকা ।

‘‘পুনৰ বিটিচিত বিপিএফে চৰকাৰ গঠন কৰিব ৷ চৰকাৰ গঠনৰ আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে শেষ হৈছে’’ ৷ সোমবাৰে শংকৰ বসুমতাৰীৰ হৈ আয়োজন কৰা এক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰে বিপিএফৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৷

মঙলবাৰে নিচেই পুৱাতে ছিপাঝাৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident at Sipajhar) ৷ তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়াৰ ফলত 5 গৰাকীকৈ ব্যক্তিৰ মৃত্যু ৷ প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ বুলি ওলাই আহিছিল উক্ত লোকসকল ৷ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ঘটনাস্থলীত পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ ৷ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ট্ৰাকখনৰ চালক-হেণ্ডিমেনে ৷

বাৰিষা আহিলেই পানীৰ তলত বুৰ যায় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান (Kaziranga National Park)ৰ অধিকাংশ অঞ্চল ৷ ফলত কাজিৰঙাৰ বন্য জীৱ-জন্তুসমূহে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি ঢাপলি মেলে কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে ।

মহানগৰীত পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড(Sensational murder case in Guwahati) ৷ এইবাৰ হাতীগাঁও ফ্ৰেইণ্ডছ পথত সংঘটিত হৈছে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড । ঘৰৰ ভিতৰতে কোনো দুৰ্বৃত্তই হানি-খুঁচি হত্যা কৰি থৈ যায় মৌলানা জৈয়নুদ্দিন আহমেদ কাছিমী নামৰ এজন লোকক ।

কলিয়াবৰৰ হাতীবন্ধাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Kaliabor) । এখন মেজিক আৰু যাত্ৰীবাহী টেম্প’ৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ ৷ এই দুৰ্ঘটনাত মহিলা সহ দুজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে শিশু সহ আহত 5 ৷

সোমবাৰে ডিব্ৰুগড়ত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ সহ আত্মসমৰ্পণ কৰে আনলাৰ দুই কেডাৰে (Two anla cadres surrender in Dibrugarh) ৷ আত্মসৰ্পণকাৰী দুই কেডাৰ ক্ৰমে গোলাঘাট ৰঙাপাৰাৰ দীপক গোৱালা আৰু ৰাজ সাহানি বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

দেশজুৰি অব্যাহত নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান(Campaign against narcotics continues in India) । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মণিপুৰতো ধাৰাবাহিকভাৱে আৰক্ষীয়ে চলাই গৈছে অভিযান । এইবাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত জালত পৰে ৯ কোটিৰো অধিক মূল্যৰ WY টেবলেটসহ দুটাকৈ সৰবৰাহকাৰী(Narcotics worth 9 crore seized in Manipur) ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পশুধন সৰবৰাহকাৰী(Cattle smuggling in Badarpur)ৰ বিৰুদ্ধে বদৰপুৰ আৰক্ষীৰ সফলতা ৷ গোপন সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে 17 টাকৈ গৰু সহ আটক কৰিছে দুই সৰবৰাহকাৰীক(Two cattle smuggler detained in Badarpur) ৷ আটকাধীন সৰবৰাহকাৰী দুটা ক্ৰমে বদৰপুৰৰ সৰপুৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা আব্দুল মতিন আৰু নিজামউদ্দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷