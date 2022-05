সোমবাৰে লণ্ডনৰ Westminister Magistrates' Court ত ভাৰত চৰকাৰৰ হৈ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি অধিবক্তাই কয় যে, যোৱা সময়চোৱাত ডাঃ মুকুল হাজৰিকাই নতুন প্ৰজন্মক আলফা(স্বা)ত যোগদানৰ বাবে উৎসাহিত কৰি অহাৰ লগতে ম্যানমাৰৰ আলফা শিবিৰত উপস্থিত থাকি ভাষণো দিছিল ৷

ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিয়ে ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Flood situation become critical in Assam) ৷ ২০ খন জিলাৰ ৬৫২ খন গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে বানত বিধ্বস্ত ৷ প্ৰায় ১,৯৭,২৪৮ গৰাকী লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে বানত প্লাৱিত হৈছে ১৬,৬৪৫.৬১ হেক্টৰ কৃষি ভূমি ৷

পশ্চিম নলবাৰীত বানৰ তাণ্ডৱ (Flood in Nalbari) ৷ জিলাখনৰ টিহুৰ বালি, মাক্ৰাপাৰা আদি অঞ্চলসমূহে বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলোৱাৰ পিছত মধুপুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ লখোপুৰত বানে ধাৰণ কৰিছে সংহাৰী ৰূপ ৷

শেহতীয়াকৈ উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা কাৰ্তি চিদাম্বৰমৰ বিৰুদ্ধে । সেই গোচৰৰ ভিত্তিতে নেতাগৰাকীৰ বাসগৃহ আৰু কাৰ্যালয়ত চিবিআইৰ অভিযান অব্যাহত আছে (CBI searches multiple locations of Karti Chidambaram)। কংগ্ৰেছ নেতা পি চিদাম্বৰমৰ পুত্ৰ হৈছে কাৰ্তি চিদাম্বৰম ।

হঠাৎ বৃদ্ধি কৰা হৈছে গুৱাহাটী-শিলচৰৰ বিমান ভাড়া (Flight fare for Guwahati to Silchar increased) ৷ শিলচৰ আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত চলা ইণ্ডিগ' আৰু স্পাইছজেট বিমানৰ ভাড়া 12 হাজাৰ 500 টকাৰ পৰা 14 হাজাৰ পৰ্যন্ত হৈছে ৷

নলবাৰী আৰু বৰপেটা সীমান্তৱৰ্তী সৰ্থেবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত নামশলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Namshala) । I20 বাহনে মহতিয়াই নিয়ে 5 খনকৈ বাইক তথা পথচাৰীক । থিতাতে নিহত 3 জন (3 people died in road accident) ৷

ত্ৰিপুৰাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব ল'লে মানিক সাহাই (Manik Saha takes over as Tripura new CM)। মুখ্যমন্ত্ৰী নতুন হ'লেও ৰাজ্যখনৰ সমস্যা সমাধান নহয় বুলি দাবী কৰে চিপিআইএম নেতা মানিক সৰকাৰে । তেওঁৰ মতে বিজেপিয়ে ৰাজ্যখনক জংঘল ৰাজলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে ।

হাৰিয়ানাৰ দিল্লী-জয়পুৰ ঘাইপথত শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা (Accident in Haryana)। দুৰ্ঘটনাটোত ২ গৰাকী মহিলাসহ ৫ জন লোকৰ মৃত্যু । পৰিয়াল আৰু আত্মীয় মিলি হৰিদ্বাৰ ভ্ৰমণলৈ গৈছিল । ওভতনি পথত এই মৰ্মান্তিক ঘটনা ।

বান বিভিষিকা যেন চিৰদিনৰ লগৰী লখিমপুৰবাসীৰ । জিলাখনৰৰ উন্নয়নৰ প্ৰধান অন্তৰায় বান সমস্যা সমাধান নহ'ল আজিকোপতি । বাৰিষা আহিলেই যেন লখিমপুৰবাসীয়ে কটাই বিনিদ্ৰ ৰজনী । এইবাৰো আৰম্ভ হৈছে বানৰ বিভীষিকা(Flood in Lakhimpur) ।

বছৰৰ প্ৰথমটো বানৰ কৱলত পৰিছে ডিমা হাছাও জিলা (Flood in Dima Hasao)। জিলাখনৰ বহু অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছে লাংটিং নৈ বাঢ়নী পানীয়ে । বান পীড়িত শ শ লোকে আশ্ৰয় লৈছে লাংটিং ৰেল ষ্টেচনত । শিবিৰত থকা সকলক খাদ্য যোগান ধৰিছে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য গোলনজয় থাওচেনে ।