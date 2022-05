আলফা(স্বাঃ) আৰু মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ মাজৰ বিতৰ্কৰ অন্ত পৰিল (Controversy between ULFA I and Sanjay Kisan)। অৱশেষত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ক্ষমা বিচাৰিলে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে । লগে লগে আলফা(স্বাঃ)ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া । কিন্তু কি ভুল কৰিছিল মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষানে ? কি কি নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ?

কামপুৰৰ কপিলী নদীৰ ভয়াৱহ ৰূপ ৷ বকুলগুৰি-নলাপাৰাৰ মথাউৰিৰ ওপৰৰে পানী বাগৰি ন ন অঞ্চল প্লাৱিত(Kampur effected by Kapili river floods) ৷

‘‘মই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আঘাত দিব খোজা কোনো কথাই কোৱা নাছিলো ৷ যদিহে মোৰ কথাই তেওঁৰ মনত আঘাত কৰিছে, তেন্তে মই নিজে দুঃখিত অনুভৱ কৰিছো ৷

ডিব্ৰুগড়ত বিদ্ৰোহী সংগঠন আনলাৰ দুই দুৰ্ধৰ্ষ কেডাৰৰ আত্মসমৰ্পণ (Cadre of ANLA surrendered in Dibrugarh) । ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে আদিবাসী নেশ্যনেল লিবাৰেছন আৰ্মী (Adivasi national liberation army)ৰ দুই কেডাৰে ।

তামিলনাডুৰ AIADMK নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ডি জয়কুমাৰৰ কন্যা জয়প্ৰিয়া মালিকাধীন এটা বিবাহ ভৱনত লিফ্ট দুৰ্ঘটনা (Lift accident at a wedding hall in Tamil Nadu)। দুৰ্ঘটনা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু, দুজন গুৰুতৰভাৱে আহত । নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে লিফ্ট নিৰ্মাণৰ অভিযোগ মন্ত্ৰীৰ কন্যাৰ বিৰুদ্ধে । পলাতক মন্ত্ৰীৰ কন্যা জয়প্ৰিয়া ।

নকছাৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাগৃহত ম’বাইল ফোনৰ ব্যৱহাৰ ৷ একাংশ ছাত্ৰই ম’বাইল ব্যৱহাৰ কৰি দিলে পৰীক্ষা(Student gives exam using mobile phone in exam) ৷ পৰীক্ষা গৃহৰ ভাইৰেল ভিডিঅ’ক লৈ চিন্তিত বৌদ্ধিক মহল ৷ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী নকছাৰি আছুৰ ৷

অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰৰ অনুৰাগীৰ বাবে দুঃখবৰ । কান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ৰেড কাৰ্পেটত দেখা নাপাব অভিনেতাগৰাকীক (Akshay Kumar not to attend Cannes Film Festival)। মহোৎসৱত অংশ ল'ব নোৱাৰিব অভিনেতাগৰাকীয়ে । দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকী ।

আহি থকা সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ (General election of India 2024) প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কংগ্ৰেছ দলে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । দলটোক নতুন ৰূপ দিয়াৰ লগতে জনসাধাৰণৰ মাজত দলটোৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস পুনৰ ঘূৰাই আনিবলৈ কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । তাৰ মাজতে দলটোৰ শীৰ্ষ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশত পদযাত্ৰা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ নেতাসকলেও এইধৰণৰ পদযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী ল'ব ।

বিগত মাৰ্চ মাহত অষ্ট্ৰেলিয়ান ক্ৰিকেটাৰ শ্বেন ৱাৰ্ণ আৰু ৰড মাৰ্ছৰ মৃত্যুৰ পিছত পুনৰায় আহিল এই দুঃখবৰ ৷ পথ দুৰ্ঘটনাত আকস্মিক মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা এণ্ড্ৰিউ ছাইমনছ(Andrew Symonds passes away) হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ক্ৰিকেট জগতৰ তৃতীয়গৰাকী কিংবদন্তি । মৃত্যুৰ সময়ত ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ বয়স আছিল 46 বছৰ ৷

চাৰিদিনলৈ অপৰিৱৰ্তনীয় হৈ থাকিব ডিমা হাছাওৰ বতৰ ৷ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে হাফলঙত সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ ২৩ ছেণ্টিমিটাৰ বৃষ্টিপাত(Haflong records the highest rainfall in Assam) ৷ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে এই কথা ৷