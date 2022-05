নিৰ্বাচনী চমক সৃষ্টিৰ বাবে তেজপুৰৰ উৰণীয়া সেঁতুৰ ভূমি পূজন কৰা হৈছিল নেকি ? জানিব পৰা মতে উৰণীয়া সেঁতু নিৰ্মাণৰ বাবে এতিয়াও প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ পৰা অনুমতি পোৱা নাই চৰকাৰে (Govt is yet to get permission to construct flyover)। তেনেহ'লে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে কি যুক্তিত উৰণীয়া সেঁতুৰ ভূমি পূজন কৰিছিল ? চৰকাৰৰ মিথ্যাচাৰক লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া ।

তীব্ৰ সংকটত পৰা কংগ্ৰেছ দলে নতুন পৰিকল্পনা কৰিছে (New plans of Congress party)। দলত ৫০ বছৰ তলৰ নেতাই বিশেষ অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব ।

মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ নিজৰ কোঠাত উদ্ধাৰ অভিযন্তা মৃণাল কলিতাৰ মৃতদেহ (Dead body recovered in Guwahati)৷ পৰিয়ালৰ অভিযোগ, অফিচৰ অত্যাধিক কামৰ হেঁচাৰ বাবেই চুৰিৰে নিজে ডিঙি ৰেপি আত্মহত্যা কৰে অভিযন্তাগৰাকীয়ে ৷

এভাৰেষ্ট আৰোহণৰ কথা আপুনি নিশ্চয় শুনিছে । এই দুঃসাহসিক অভিযান সকলোৰে বাবে সম্ভৱ নহয় । কিন্তু এবাৰ দুবাৰ নহয় ১০ বাৰকৈ এভাৰেষ্টত আৰোহণ কৰাটো এজন লোকৰ বাবে সম্ভৱনে ? তাকো এগৰাকী মহিলা ৷

চিকিৎসক তথা বন বিভাগৰ সম্পূৰ্ণ নিৰীক্ষণত আছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ খৰ্গবিহীন গঁড়টো ৷ বৃহস্পতিবাৰে ট্ৰেনকুলেইজাৰ কৰি অসম ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয় চাৰিজনীয়া চিকিৎসকৰ এটা দলে চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছে আহত গঁড়টোক ৷ চলিত মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা ট্ৰেনকুলেইজাৰ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰতে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা থকা হৈছে আহত গঁড়টোক(Injured rhino of Orang National Park is being treated) ৷

ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে এতিয়া চলিছে গুণোৎসৱ(Gunavatsava is going on in every school in Assam) । গুণোৎসৱ উপলক্ষে শুকুৰবাৰে ৰহাত উপস্থিত হয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ।

সংকটৰ মাজতে শ্ৰীলংকাৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'লে ৰনিল ৱিক্ৰমসিংঘে (Ranil Wickremesinghe takes oath as Sri Lanka PM)।

গোলাঘাটত অঘটন ৷ গোলাঘাট নগৰৰ 6 নং ৱাৰ্ডৰ বেঙেনাখোৱা যজ্ঞেশ্বৰ দত্তৰ ঘৰত আয়োজন কৰা পূজাৰ প্ৰসাদ সেৱন কৰি অসুস্থ হৈ পৰিছে কেইবাজনো লোক(Golaghat Food poisoning case) ৷ ইয়াৰ ভিতৰত আছে 5 টা শিশু ৷

মহানগৰীত আকৌ কৃত্ৰিম বান (Artificial flood in Guwahati) ৷ এজাক বৰষুণতে বানত ডুব গ’ল স্মাৰ্ট মহানগৰখন ৷ এই বানৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে ৷

শত্ৰুপক্ষৰ সন্মুখত আন এক প্ৰত্যাহ্বান । এতিয়াৰে পৰা ভাৰতে অতি দূৰত্বত থকা শত্ৰুকো আক্ৰমণ কৰিব পাৰিব ।